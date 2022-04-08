Число невыполненных компаниями Hyundai и Kia заказов превысит миллион

Материал по теме
Toyota создаст искусственный дефицит заряженной Corolla
Прослушивание Бетховена может увеличить запас хода электромобиля
Дмитрий Елизаров
Компании Kia и Hyundai вынужденно отправляют своих клиентов стоять в очереди, так как не успевают справляться с заказами: объём недопроизводства может превысить миллион машин. Такие данные публикует Korea Times, которая связывает снижение выпуска автомобилей с глобальным кризисом комплектующих.
Ранее о проблемах с производством из-за нехватки компонентов объявляли, к примеру, Toyota, Volvo, Ford и General Motors. Кроме того, недопоставки проводов и кабелей вынуждали сокращать объёмы выпуска ряд европейских производителей, включая BMW и Volkswagen.