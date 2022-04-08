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Число невыполненных компаниями Hyundai и Kia заказов превысит миллион

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Дмитрий Елизаров

Компании Kia и Hyundai вынужденно отправляют своих клиентов стоять в очереди, так как не успевают справляться с заказами: объём недопроизводства может превысить миллион машин. Такие данные публикует Korea Times, которая связывает снижение выпуска автомобилей с глобальным кризисом комплектующих.

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  • По данным издания, только Kia по состоянию на начало года недопоставила около 100 тысяч заказанных автомобилей, а к марту это количество выросло до полумиллиона. В марте корейские заводы компании недовыпустили 26 тысяч автомобилей — тем самым достижение плановых показателей слегка превысило 80%. Источники в Kia утверждают, что среднее количество заказов, получаемых в день, продолжает расти, однако объёмы производства сокращаются.
  • Эта ситуация провоцирует очереди. К примеру, Kia K5 придётся ждать от 5 до 11 месяцев, срок поставки Carnival может растянуться до 11 месяцев, а новый Sportage приедет не ранее чем через полтора года. Около года провести в ожидании придётся тем, кто заказал некоторые модели бренда Genesis или электромобиль Ioniq 5.
  • Такое положение дел производитель связывает с очередным витком кризиса комплектующих, который дополнительно усугубился обострением геополитической ситуации. Hyundai и Kia испытывают нехватку как полупроводниковых компонентов, так и жгутов электропроводки. Альянс планировал реализовать в нынешнем году около 7,5 миллиона автомобилей, но прогноз, по всей видимости, будет пересмотрен в сторону уменьшения.

Ранее о проблемах с производством из-за нехватки компонентов объявляли, к примеру, Toyota, Volvo, Ford и General Motors. Кроме того, недопоставки проводов и кабелей вынуждали сокращать объёмы выпуска ряд европейских производителей, включая BMW и Volkswagen.

Ждёте поставки чего-нибудь корейского?

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