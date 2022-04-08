Число невыполненных компаниями Hyundai и Kia заказов превысит миллион

По данным издания, только Kia по состоянию на начало года недопоставила около 100 тысяч заказанных автомобилей, а к марту это количество выросло до полумиллиона. В марте корейские заводы компании недовыпустили 26 тысяч автомобилей — тем самым достижение плановых показателей слегка превысило 80%. Источники в Kia утверждают, что среднее количество заказов, получаемых в день, продолжает расти, однако объёмы производства сокращаются.