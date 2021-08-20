Число аварий с электросамокатами в России выросло более чем вдвое

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Дмитрий Елизаров
Количество ДТП, в которых принимали участие так называемые «средства индивидуальной мобильности», за период с начала нынешнего года выросло более чем вдвое. Такие данные приводит «КоммерсантЪ» со ссылкой на отчёт Научного центра безопасности дорожного движения. Лидером по числу аварий назван Санкт-Петербург.
Юридически средства индивидуальной мобильности в России на данный момент не превращают пешехода в кого-то ещё, несмотря на способность некоторых моделей разгоняться наравне с автомобилями. Было разработано несколько проектов поправок в ПДД, которые наделяли СИМ особым статусом, а их пилотов — обязанностями, однако они до сих пор не приняты.