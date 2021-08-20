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Число аварий с электросамокатами в России выросло более чем вдвое
Новости

Дмитрий Елизаров

Количество ДТП, в которых принимали участие так называемые «средства индивиду­альной мобиль­ности», за период с начала нынешнего года выросло более чем вдвое. Такие данные приводит «КоммерсантЪ» со ссылкой на отчёт Научного центра безопас­ности дорожного движения. Лидером по числу аварий назван Санкт-Петербург.

  • Всего за первую половину 2021 года в стране зареги­стрировано 135 аварий с участием электро­самокатов и других средств индивиду­альной мобиль­ности. В этих столкно­вениях 3 человека погибли, 138 получили травмы. В большин­стве случаев в авариях принимал участие транспорт, принадлежащий физическим лицам.
  • Больше всего ДТП такого типа, по официальным данным, произошло в Санкт-Петербурге — 32 происшествия. На втором месте Москва (26), на третьем — Краснодарский край (12). Среди дорожных ситуаций, которые приводили к авариям, чаще всего встречался выезд с прилегающей территории, а также проезды регулируемых пешеходных переходов и регулируемых перекрёстков.

Юридически средства индивидуальной мобильности в России на данный момент не превращают пешехода в кого-то ещё, несмотря на способ­ность некоторых моделей разгоняться наравне с авто­мобилями. Было разработано несколько проектов поправок в ПДД, которые наделяли СИМ особым статусом, а их пилотов — обязанностями, однако они до сих пор не приняты.

Как по-вашему, надо регулировать передвижение на таком транспорте?

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