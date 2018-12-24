Кто быстрее: Renault Twizy или Mercedes-AMG GT R задним ходом?

И ещё одна ёлка на машине, но какая: Subaru Impreza Колина Макрея!

Видео

Компания Girardo&Co, которая занимается продажей экзотических коллекционных автомобилей, опубликовала рождественский ролик, в котором показала экстравагантный – и очень быстрый – способ доставить ёлку к Рождеству.

IT'S THAT TIME OF YEAR AGAIN! After weeks and weeks of listening to your ideas and requests for another Christmas video, it was time for Max to grab his wellies, dig our superstar videographer out of hibernation and get filming! As we headed to our usual stables, we noticed something different, which gave us an idea... Watch, enjoy and let us know what you think! Merry Christmas and Happy New Year from the whole Girardo & Co. team! Max, Marcus, Cat, Davide & Peter

Раллийная Subaru Impreza выехала из Уэльса с деревом на крыше и в боевом режиме примчалась в Лондон, в шоурум Giardo&Co – по гравийным дорожкам, влетая в броды и подпрыгивая на трамплинах. Одним словом, это надо видеть.

  • Снявшаяся в ролике Impreza – это автомобиль, на котором легендарный Колин Макрей выиграл Ралли Сафари 1997 года.

  • Гоночная карьера Колина Макрея была связана с Subaru с 1993 по 1998 годы. За это время он выиграл чемпионский титул и одержал 16 побед в ралли (всего за карьеру их было 25).

Уже поставили ёлку?

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