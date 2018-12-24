И ещё одна ёлка на машине, но какая: Subaru Impreza Колина Макрея!
Компания Girardo&Co, которая занимается продажей экзотических коллекционных автомобилей, опубликовала рождественский ролик, в котором показала экстравагантный – и очень быстрый – способ доставить ёлку к Рождеству.
Раллийная Subaru Impreza выехала из Уэльса с деревом на крыше и в боевом режиме примчалась в Лондон, в шоурум Giardo&Co – по гравийным дорожкам, влетая в броды и подпрыгивая на трамплинах. Одним словом, это надо видеть.
Снявшаяся в ролике Impreza – это автомобиль, на котором легендарный Колин Макрей выиграл Ралли Сафари 1997 года.
Гоночная карьера Колина Макрея была связана с Subaru с 1993 по 1998 годы. За это время он выиграл чемпионский титул и одержал 16 побед в ралли (всего за карьеру их было 25).