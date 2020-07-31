Bugatti зевнул на старте: обгонит ли его гиперкар Porsche 918 Spyder?

Porsche 918 Spyder выпускался с сентября 2013-го по июнь 2015 года, произ­ведено 918 экзем­пляров. Гиперкар оснащён атмо­сферным двигателем V8 объёмом 4,6 литра, архитектура которого базиру­ется на агрегате ле-манов ­ского прототипа класса LMP2. Ему ассисти­руют два электро­мотора: один вместе с ДВС приводит задние колёса, второй установлен на передней оси.

Совокупная отдача силовой установки — 886 л.с. и 1280 Нм. По данным производителя, гиперкар способен ускоряться до 100 км/ч за 2,6 секунды, до 200 км/ч — за 7,2 секунды и до 300 км/ч — за 19,9 секунды. Максимальная скорость — 345 км/ч. Тесты разных изданий показали, что в реальной жизни авто­мобиль получился ещё быстрее.

В сентябре 2013 года Porsche 918 Spyder с пакетом Weissach Package установил рекорд автодрома Нюрбург­ринг, показав время круга 6 минут 57 секунд. Гиперкар стал первым серийным дорожным автомо­билем, который преодолел трассу быстрее 7 минут.

Bugatti Chiron комплектуется двигателем W16 объёмом 8,0 литра с четырьмя турбо­нагнета­телями, который развивает 1500 л.с. и 1600 Нм в диапазоне 2000–6000 об./мин. До 100 км/ч гиперкар разгоняется за 2,4 секунды, скорости 200 км/ч достигает спустя 6,1 секунды после старта, а 300 км/ч — через 13,1 секунды. На ускорение с места до 400 км/ч ему требуется 32,6 секунды. Максимальная скорость ограни­чена электроникой на 420 км/ч.