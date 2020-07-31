Подросток угнал у своего родственника Porsche 911 GT3 за 13 миллионов. И разбил его

Bugatti зевнул на старте: обгонит ли его гиперкар Porsche 918 Spyder?

Новости

Артём Шахнович

Видеоролик, опубликованный на YouTube-канале Gumbal, запечат­лел дуэль между гипер­карами Porsche 918 Spyder и Bugatti Chiron.

  • Porsche смог опередить Bugatti на старте, но к концу дистанции Широн выиграл с явным преимуще­ством. Ракурс съёмки не позволяет сделать вывод о разрыве между участниками дуэли.

  • Porsche 918 Spyder выпускался с сентября 2013-го по июнь 2015 года, произ­ведено 918 экзем­пляров. Гиперкар оснащён атмо­сферным двигателем V8 объёмом 4,6 литра, архитектура которого базиру­ется на агрегате ле-манов­ского прототипа класса LMP2. Ему ассисти­руют два электро­мотора: один вместе с ДВС приводит задние колёса, второй установлен на передней оси.

  • Совокупная отдача силовой установки — 886 л.с. и 1280 Нм. По данным производителя, гиперкар способен ускоряться до 100 км/ч за 2,6 секунды, до 200 км/ч — за 7,2 секунды и до 300 км/ч — за 19,9 секунды. Максимальная скорость — 345 км/ч. Тесты разных изданий показали, что в реальной жизни авто­мобиль получился ещё быстрее.

  • В сентябре 2013 года Porsche 918 Spyder с пакетом Weissach Package установил рекорд автодрома Нюрбург­ринг, показав время круга 6 минут 57 секунд. Гиперкар стал первым серийным дорожным автомо­билем, который преодолел трассу быстрее 7 минут.

  • Bugatti Chiron комплектуется двигателем W16 объёмом 8,0 литра с четырьмя турбо­нагнета­телями, который развивает 1500 л.с. и 1600 Нм в диапазоне 2000–6000 об./мин. До 100 км/ч гиперкар разгоняется за 2,4 секунды, скорости 200 км/ч достигает спустя 6,1 секунды после старта, а 300 км/ч — через 13,1 секунды. На ускорение с места до 400 км/ч ему требуется 32,6 секунды. Максимальная скорость ограни­чена электроникой на 420 км/ч.

  • Тираж гиперкара Bugatti Chiron – 500 экземпляров.

За кого болели?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение