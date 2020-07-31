Bugatti зевнул на старте: обгонит ли его гиперкар Porsche 918 Spyder?
Артём Шахнович
Видеоролик, опубликованный на YouTube-канале Gumbal, запечатлел дуэль между гиперкарами Porsche 918 Spyder и Bugatti Chiron.
Porsche смог опередить Bugatti на старте, но к концу дистанции Широн выиграл с явным преимуществом. Ракурс съёмки не позволяет сделать вывод о разрыве между участниками дуэли.
Porsche 918 Spyder выпускался с сентября
2013-гопо июнь 2015 года, произведено 918 экземпляров. Гиперкар оснащён атмосферным двигателем V8 объёмом 4,6 литра, архитектура которого базируется на агрегате ле-мановского прототипа класса LMP2. Ему ассистируют два электромотора: один вместе с ДВС приводит задние колёса, второй установлен на передней оси.
Совокупная отдача силовой установки — 886 л.с. и 1280 Нм. По данным производителя, гиперкар способен ускоряться до
100 км/чза 2,6 секунды, до 200 км/ч— за 7,2 секунды и до 300 км/ч— за 19,9 секунды. Максимальная скорость — 345 км/ч.Тесты разных изданий показали, что в реальной жизни автомобиль получился ещё быстрее.
В сентябре 2013 года Porsche 918 Spyder с пакетом Weissach Package установил рекорд автодрома Нюрбургринг, показав время круга 6 минут 57 секунд. Гиперкар стал первым серийным дорожным автомобилем, который преодолел трассу быстрее 7 минут.
Bugatti Chiron комплектуется двигателем W16 объёмом 8,0 литра с четырьмя турбонагнетателями, который развивает 1500 л.с. и 1600 Нм в диапазоне 2000–6000
об./мин.До 100 км/чгиперкар разгоняется за 2,4 секунды, скорости 200 км/чдостигает спустя 6,1 секунды после старта, а 300 км/ч— через 13,1 секунды. На ускорение с места до 400 км/чему требуется 32,6 секунды. Максимальная скорость ограничена электроникой на 420 км/ч.
Тираж гиперкара Bugatti Chiron – 500 экземпляров.