Видео: Bugatti Chiron сравнили на прямой с французским реактивным истребителем
Дмитрий Елизаров
Компания Bugatti решила напомнить об особом «авиационном» исполнении своего гиперкара Chiron необычным способом — гонкой между купе и французским реактивным истребителем Dassault Rafale Marine. И какое-то время Chiron даже лидировал в заезде.
Гиперкар вышел на взлётную полосу в спецификации Les Legendes du Ciel («Легенды неба»), анонсированной осенью прошлого года. Отличается такой Chiron от прочих гиперкаров исключительно дизайнерскими нюансами, мотором же комплектуется стандартным — W16 на 1500 л.с. и 1600 Нм.
100 км/ч Bugatti Chiron набирает за 2,4 секунды, 200-километровую отметку преодолеет за 6,1 секунды, до
300 км/чускорится за 13,1 секунды, а на набор 400 км/чу гиперкара уйдёт 32,6 секунды. Динамика истребителя замерена другим способом: чтобы разогнаться до 165 км/ч,ему требуется дистанция в 150 метров, а через 450 метров после старта он наберёт 260 км/чи оторвётся от земли. В целом же 15,5-метровый самолёт способен разгоняться до более чем полуторной скорости звука (примерно 2 тысячи км/ч)при помощи двигателя, развивающего эквивалент 5727 л.с. и 58 550 Нм.
Гиперкар пилотировал испытатель Bugatti и именитый гонщик Пьер-Анри Рафанель. Первые несколько сотен метров Chiron опережал соперника, которым управлял военный лётчик Этьен Бауэр. «Но ещё через несколько сотен метров он был примерно на 20 метров выше и рядом со мной в воздухе. Невероятное и фантастическое зрелище», — заявил потом Рафанель. В итоге организаторы заезда объявили ничью.
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