С молотка уйдёт знаменитая Subaru Impreza 2004 года: на ней побеждал Петтер Сольберг

Видео: Bugatti Chiron сравнили на прямой с французским реактивным истребителем

Новости

Дмитрий Елизаров

Компания Bugatti решила напомнить об особом «авиационном» исполнении своего гиперкара Chiron необычным способом — гонкой между купе и французским реактивным истребителем Dassault Rafale Marine. И какое-то время Chiron даже лидировал в заезде.

  • Гиперкар вышел на взлётную полосу в спецификации Les Legendes du Ciel («Легенды неба»), анонсиро­ванной осенью прошлого года. Отличается такой Chiron от прочих гиперкаров исключительно дизайнер­скими нюансами, мотором же комплектуется стандартным — W16 на 1500 л.с. и 1600 Нм.

  • 100 км/ч Bugatti Chiron набирает за 2,4 секунды, 200-кило­метровую отметку преодолеет за 6,1 секунды, до 300 км/ч ускорится за 13,1 секунды, а на набор 400 км/ч у гиперкара уйдёт 32,6 секунды. Динамика истребителя замерена другим способом: чтобы разогнаться до 165 км/ч, ему требуется дистанция в 150 метров, а через 450 метров после старта он наберёт 260 км/ч и оторвётся от земли. В целом же 15,5-метровый самолёт способен разгоняться до более чем полуторной скорости звука (примерно 2 тысячи км/ч) при помощи двигателя, развива­ющего экви­валент 5727 л.с. и 58 550 Нм.

  • Гиперкар пилотировал испытатель Bugatti и именитый гонщик Пьер-Анри Рафанель. Первые несколько сотен метров Chiron опережал соперника, которым управлял военный лётчик Этьен Бауэр. «Но ещё через несколько сотен метров он был примерно на 20 метров выше и рядом со мной в воздухе. Невероятное и фантасти­ческое зрелище», — заявил потом Рафанель. В итоге организаторы заезда объявили ничью.

  • Ещё один необычный трюк с автомобилем и самолётом в декабре прошлого года рассекретили россияне: блогеры заставили реактивный Л-29 лететь вплотную к разогнав­шейся до максимальной скорости Tesla Model S.

А как вы считаете, кто победил?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение