Видео: Bugatti Chiron сравнили на прямой с французским реактивным истребителем

Гиперкар вышел на взлётную полосу в спецификации Les Legendes du Ciel («Легенды неба»), анонсиро­ванной осенью прошлого года. Отличается такой Chiron от прочих гиперкаров исключительно дизайнер­скими нюансами, мотором же комплектуется стандартным — W16 на 1500 л.с. и 1600 Нм.

100 км/ч Bugatti Chiron набирает за 2,4 секунды, 200-кило­метровую отметку преодолеет за 6,1 секунды, до 300 км/ч ускорится за 13,1 секунды, а на набор 400 км/ч у гиперкара уйдёт 32,6 секунды. Динамика истребителя замерена другим способом: чтобы разогнаться до 165 км/ч, ему требуется дистанция в 150 метров, а через 450 метров после старта он наберёт 260 км/ч и оторвётся от земли. В целом же 15,5-метровый самолёт способен разгоняться до более чем полуторной скорости звука (примерно 2 тысячи км/ч) при помощи двигателя, развива­ющего экви­валент 5727 л.с. и 58 550 Нм.

Гиперкар пилотировал испытатель Bugatti и именитый гонщик Пьер-Анри Рафанель. Первые несколько сотен метров Chiron опережал соперника, которым управлял военный лётчик Этьен Бауэр. «Но ещё через несколько сотен метров он был примерно на 20 метров выше и рядом со мной в воздухе. Невероятное и фантасти­ческое зрелище», — заявил потом Рафанель. В итоге организаторы заезда объявили ничью.