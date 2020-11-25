Bugatti Chiron вышел в «авиационной» спецсерии

«Многие успешные гонщики Bugatti — Альберт Диво, Роберт Бенуа и Бартоломео Костантини — летали во французских ВВС. Легенда французской авиации Ролан Гаррос водил Bugatti Type 18, чтобы быть таким же быстрым на дороге, как и в воздухе. Поэтому сегодня мы практически обязаны отдать дань уважения легендам того времени и посвятить им специальное издание», — пояснил глава марки Стефан Винкельман.