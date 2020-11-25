Bugatti Chiron вышел в «авиационной» спецсерии
Кирилл Малышев
Гиперкар Bugatti Chiron представлен в лимитированной серии Les Legendes du Ciel («Легенды неба»). Фирма уже не в первый раз подчёркивает, что дух авиации ей близок. Есть и другой мотив: многие из легендарных гонщиков прошлого были пилотами самолётов.
«Многие успешные гонщики Bugatti — Альберт Диво, Роберт Бенуа и Бартоломео Костантини — летали во французских ВВС. Легенда французской авиации Ролан Гаррос водил Bugatti Type 18, чтобы быть таким же быстрым на дороге, как и в воздухе. Поэтому сегодня мы практически обязаны отдать дань уважения легендам того времени и посвятить им специальное издание», — пояснил глава марки Стефан Винкельман.
Серый цвет кузова служит отсылкой к окраске военных самолётов
1920-хгодов. Белая полоса проходит вдоль всей машины, а по бокам её украшают французские триколоры и специальные шильдики. Современность олицетворяют карбоновые акценты.
Логотип спецсерии проецируется на асфальт при открытых дверях. Кожа Gaucho — ещё одна отсылка к прошлому. На сей раз к кокпитам самолётов ранних
1900-хгодов. На подголовники тоже нанесена эмблема особой серии. Дверные карты украшены сценой дуэли Bugatti Type 13 и самолёта Ньюпор 17.
8,0-литровый двигатель остался без изменений — 1500 л.с. и 1600 Нм. Версия Chiron Sport, на базе которой построена Les Legendes du Ciel, достигает максимальной скорости в
420 км/ч.Всего построят 20 таких машин по цене от 3,4 миллиона долларов (258 миллионов рублей). Поставки стартуют в начале 2021 года.
Ранее компания Bugatti презентовала прототип Bolide. Гиперкар с углепластиковым монококом получил модифицированную версию восьмилитрового W16. Его мощность достигает 1850 л.с., и машина с ним способна ускоряться с места до
100 км/чза 2,17 секунды и далее разогнаться до предельных 500 км/ч.Автомобиль, по расчётам создателей, установит несколько рекордов скорости.