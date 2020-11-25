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Bugatti Chiron вышел в «авиационной» спецсерии

Новости

Кирилл Малышев

Гиперкар Bugatti Chiron представлен в лимитиро­ванной серии Les Legendes du Ciel («Легенды неба»). Фирма уже не в первый раз подчёрки­вает, что дух авиации ей близок. Есть и другой мотив: многие из леген­дарных гонщиков прошлого были пилотами самолётов.

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  • «Многие успешные гонщики Bugatti — Альберт Диво, Роберт Бенуа и Бартоломео Костантини — летали во французских ВВС. Легенда французской авиации Ролан Гаррос водил Bugatti Type 18, чтобы быть таким же быстрым на дороге, как и в воздухе. Поэтому сегодня мы практически обязаны отдать дань уважения легендам того времени и посвятить им специальное издание», — пояснил глава марки Стефан Винкельман.

  • Серый цвет кузова служит отсылкой к окраске военных самолётов 1920-х годов. Белая полоса проходит вдоль всей машины, а по бокам её украшают француз­ские триколоры и специальные шильдики. Современ­ность олице­творяют карбоновые акценты.

  • Логотип спецсерии проецируется на асфальт при открытых дверях. Кожа Gaucho — ещё одна отсылка к прошлому. На сей раз к кокпитам самолётов ранних 1900-х годов. На подголов­ники тоже нанесена эмблема особой серии. Дверные карты украшены сценой дуэли Bugatti Type 13 и самолёта Ньюпор 17.

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  • 8,0-литровый двигатель остался без изменений — 1500 л.с. и 1600 Нм. Версия Chiron Sport, на базе которой построена Les Legendes du Ciel, достигает максимальной скорости в 420 км/ч. Всего построят 20 таких машин по цене от 3,4 миллиона долларов (258 миллионов рублей). Поставки стартуют в начале 2021 года.

  • Ранее компания Bugatti презентовала прототип Bolide. Гиперкар с угле­пластиковым монококом получил модифи­цированную версию восьми­литрового W16. Его мощность достигает 1850 л.с., и машина с ним способна ускоряться с места до 100 км/ч за 2,17 секунды и далее разогнаться до предельных 500 км/ч. Автомобиль, по расчётам создателей, установит несколько рекордов скорости.

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