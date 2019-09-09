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Быстрейший автомобиль в мире стал серийным

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Николай Андреев

Недавно прототип Bugatti Chiron разогнали до рекордных 490,484 км/ч. Теперь компания предста­вила новую серийную версию модели под назва­нием Super Sport 300+. Она получила почти все доработки автомобиля, установив­шего рекорд скорости.

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  • Углепластиковый кузов Bugatti Chiron Super Sport 300+ (цифра означает макси­мальную скорость в милях в час) удлинён на 25 санти­метров для улучшения аэроди­намики, а четыре круглых патрубка выпускной системы выступают за пределы кузова для уменьше­ния влияния на воздуш­ные потоки. Колёсные диски выполнены из магни­евого сплава. Особая версия шин Michelin Pilot Sport Cup 2 просвечи­вается на рентгенов­ской установке – если выявятся даже мельчайшие дефекты, такие колёса забракуют.

  • Мощность восьми­литрового W16 с четырьмя турбинами увеличена с 1500 до 1600 лошадиных сил. В стандарт­ном режиме макси­мальная скорость ограни­чена на отметке 440 км/ч (против 420 км/ч у обычного Chiron). Каждому владельцу предложат один бесплатный заезд по треку концерна Volkswagen в Германии с 8,8-кило­метровой прямой, где и был недавно поставлен рекорд. Для испытания автомобиль оборудуют каркасом безопас­ности и деактиви­руют ограничитель скорости.

  • У серийного Chiron Super Sport 300+ будет стандартная подвеска, как и на других версиях модели. Рекордный прототип при этом обладал автомати­ческой регулировкой дорожного просвета с помощью лазера для макси­мально возможного снижения клиренса.

  • Всего выпустят 30 экземпляров Bugatti Chiron Super Sport 300+. Начальная стоимость каждого – 3,5 миллиона евро без учёта налогов, что на 1,1 мил­лион евро больше стандартного Bugatti Chiron. Производ­ство новой версии начнётся в 2021 году.

Надо ли было ограничивать скорость Bugatti Chiron Super Sport 300+?

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