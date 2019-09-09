Быстрейший автомобиль в мире стал серийным

Углепластиковый кузов Bugatti Chiron Super Sport 300+ (цифра означает макси­мальную скорость в милях в час) удлинён на 25 санти­метров для улучшения аэроди­намики, а четыре круглых патрубка выпускной системы выступают за пределы кузова для уменьше­ния влияния на воздуш­ные потоки. Колёсные диски выполнены из магни­евого сплава. Особая версия шин Michelin Pilot Sport Cup 2 просвечи­вается на рентгенов­ской установке – если выявятся даже мельчайшие дефекты, такие колёса забракуют.

Мощность восьми­литрового W16 с четырьмя турбинами увеличена с 1500 до 1600 лошадиных сил. В стандарт­ном режиме макси­мальная скорость ограни­чена на отметке 440 км/ч (против 420 км/ч у обычного Chiron). Каждому владельцу предложат один бесплатный заезд по треку концерна Volkswagen в Германии с 8,8-кило­метровой прямой, где и был недавно поставлен рекорд. Для испытания автомобиль оборудуют каркасом безопас­ности и деактиви­руют ограничитель скорости.

У серийного Chiron Super Sport 300+ будет стандартная подвеска, как и на других версиях модели. Рекордный прототип при этом обладал автомати­ческой регулировкой дорожного просвета с помощью лазера для макси­мально возможного снижения клиренса.