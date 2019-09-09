Быстрейший автомобиль в мире стал серийным
Николай Андреев
Недавно прототип Bugatti Chiron разогнали до рекордных
Углепластиковый кузов Bugatti Chiron Super Sport 300+ (цифра означает максимальную скорость в милях в час) удлинён на 25 сантиметров для улучшения аэродинамики, а четыре круглых патрубка выпускной системы выступают за пределы кузова для уменьшения влияния на воздушные потоки. Колёсные диски выполнены из магниевого сплава. Особая версия шин Michelin Pilot Sport Cup 2 просвечивается на рентгеновской установке – если выявятся даже мельчайшие дефекты, такие колёса забракуют.
Мощность восьмилитрового W16 с четырьмя турбинами увеличена с 1500 до 1600 лошадиных сил. В стандартном режиме максимальная скорость ограничена на отметке
440 км/ч(против 420 км/чу обычного Chiron). Каждому владельцу предложат один бесплатный заезд по треку концерна Volkswagen в Германии с 8,8-километровой прямой, где и был недавно поставлен рекорд. Для испытания автомобиль оборудуют каркасом безопасности и деактивируют ограничитель скорости.
У серийного Chiron Super Sport 300+ будет стандартная подвеска, как и на других версиях модели. Рекордный прототип при этом обладал автоматической регулировкой дорожного просвета с помощью лазера для максимально возможного снижения клиренса.
Всего выпустят 30 экземпляров Bugatti Chiron Super Sport 300+. Начальная стоимость каждого – 3,5 миллиона евро без учёта налогов, что на 1,1 миллион евро больше стандартного Bugatti Chiron. Производство новой версии начнётся в 2021 году.