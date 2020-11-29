Тюнеры изготовили для Bugatti Chiron диски, которые легче стоковых

Модель дисков называется CS10-F и была разра­ботана специ­ально для «Широна», хотя в линейке Premier Edition есть модели с таким же рисунком, но в других размерах — например, 24-дюймовые для Rolls-Royce Cullinan. У «Широна» это 11 на 20 дюймов спереди и 14 на 21 дюйм сзади.

По умолчанию на выбор предложены чёрный и серебри­стый цвета испол­нения дисков, по запросу покупа­теля они могут быть оформ­лены и по-иному. К сожале­нию, точных цифр по массе нет, не названа также цена.

Сохранение оригиналь­ных размеров позволяет исполь­зовать «родные» шины гиперкара Michelin Pilot Sport Cup 2. Комплект таких стоит около 600 тысяч рублей. Для срав­нения: особые покрышки Bugatti Veyron обойдутся примерно в 2,9 миллиона рублей.