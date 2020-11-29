Тюнеры изготовили для Bugatti Chiron диски, которые легче стоковых
Михаил Кондратьев
Фирма Premier Edition в сотрудничестве с 1221 Wheels изготовила кованые диски для гиперкара Bugatti Chiron. Производитель утверждает, что они на 20 процентов легче стоковых, при этом выполнены в точном размере заводских и не уступают им по прочности.
Модель дисков называется
CS10-Fи была разработана специально для «Широна», хотя в линейке Premier Edition есть модели с таким же рисунком, но в других размерах — например, 24-дюймовые для Rolls-Royce Cullinan. У «Широна» это 11 на 20 дюймов спереди и 14 на 21 дюйм сзади.
По умолчанию на выбор предложены чёрный и серебристый цвета исполнения дисков, по запросу покупателя они могут быть оформлены и по-иному. К сожалению, точных цифр по массе нет, не названа также цена.
Сохранение оригинальных размеров позволяет использовать «родные» шины гиперкара Michelin Pilot Sport Cup 2. Комплект таких стоит около 600 тысяч рублей. Для сравнения: особые покрышки Bugatti Veyron обойдутся примерно в 2,9 миллиона рублей.
В 2019 году американский мультимиллионер рассказал о расходах на содержание предшественника «Широна». Обладатель двух Veyron подсчитал, что при частых поездках на каждый из них нужно тратить около 88 тысяч долларов (6,7 миллиона рублей) в год, причём в эту сумму не входят траты на бензин.