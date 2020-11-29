С Днём благодарения: в США вор украл колесо, но оставил индейку

Тюнеры изготовили для Bugatti Chiron диски, которые легче стоковых

Новости

Михаил Кондратьев

Фирма Premier Edition в сотрудни­честве с 1221 Wheels изгото­вила кованые диски для гиперкара Bugatti Chiron. Произво­дитель утверждает, что они на 20 процентов легче стоковых, при этом выпол­нены в точном размере заводских и не уступают им по прочности.

1/2

  • Модель дисков называется CS10-F и была разра­ботана специ­ально для «Широна», хотя в линейке Premier Edition есть модели с таким же рисунком, но в других размерах — например, 24-дюймовые для Rolls-Royce Cullinan. У «Широна» это 11 на 20 дюймов спереди и 14 на 21 дюйм сзади.

  • По умолчанию на выбор предложены чёрный и серебри­стый цвета испол­нения дисков, по запросу покупа­теля они могут быть оформ­лены и по-иному. К сожале­нию, точных цифр по массе нет, не названа также цена.

  • Сохранение оригиналь­ных размеров позволяет исполь­зовать «родные» шины гиперкара Michelin Pilot Sport Cup 2. Комплект таких стоит около 600 тысяч рублей. Для срав­нения: особые покрышки Bugatti Veyron обойдутся примерно в 2,9 миллиона рублей.

  • В 2019 году американский мульти­миллионер рассказал о расходах на содер­жание предше­ст­венника «Широна». Обладатель двух Veyron подсчитал, что при частых поездках на каждый из них нужно тратить около 88 тысяч долларов (6,7 миллиона рублей) в год, причём в эту сумму не входят траты на бензин.

Идут «Широну» такие диски?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение