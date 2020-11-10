Bugatti за 270 миллионов рублей запатентовали в России

Заявка на патент была подана ещё в апреле нынешнего года, а зареги­стри­рованы права на дизайн в начале ноября. Очевидно, Bugatti решила офици­ально защитить внешность своего гиперкара в нашей стране. Между тем о планах поставлять Chiron Pur Sport в Россию пока не сообщалось.

Версия Pur Sport сохранила штатный для Широнов двигатель — восьми­литровый W16 с отдачей в 1500 л.с. и 1600 Нм крутящего момента, однако трансмиссию гиперкару перера­ботали с прицелом на динамику и эластич­ность. Разгон с места до 100 км/ч занимает у модели 2,3 секунды, а с 60 до 120 км/ч Pur Sport ускоряется на 2 секунды быстрее стандартной версии.

Кроме того, Pur Sport отличается перена­строенной в сторону большей жёсткости подвеской и иным кузовом с модерни­зиро­ванной для увели­чения прижимной силы аэро­динамикой. В целом Pur Sport ориенти­рован в первую очередь на вождение по треку, а не на достижение максимальных скоростей, поэтому способен разогнаться только до 350 км/ч против 420 км/ч у обычного Chiron.