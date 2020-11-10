Bugatti за 270 миллионов рублей запатентовали в России
Дмитрий Елизаров
В открытой базе Росстандарта появилась запись о патенте на промышленный образец, выданном компании «Бугатти Интернешнл». Точное название автомобиля не указывается, но, судя по изображениям, зарегистрирован дизайн гиперкара Bugatti Chiron Pur Sport с базовой стоимостью в 3 миллиона евро (3,54 миллиона долларов или 270 миллионов рублей).
Заявка на патент была подана ещё в апреле нынешнего года, а зарегистрированы права на дизайн в начале ноября. Очевидно, Bugatti решила официально защитить внешность своего гиперкара в нашей стране. Между тем о планах поставлять Chiron Pur Sport в Россию пока не сообщалось.
Версия Pur Sport сохранила штатный для Широнов двигатель — восьмилитровый W16 с отдачей в 1500 л.с. и 1600 Нм крутящего момента, однако трансмиссию гиперкару переработали с прицелом на динамику и эластичность. Разгон с места до
100 км/чзанимает у модели 2,3 секунды, а с 60 до 120 км/чPur Sport ускоряется на 2 секунды быстрее стандартной версии.
Кроме того, Pur Sport отличается перенастроенной в сторону большей жёсткости подвеской и иным кузовом с модернизированной для увеличения прижимной силы аэродинамикой. В целом Pur Sport ориентирован в первую очередь на вождение по треку, а не на достижение максимальных скоростей, поэтому способен разогнаться только до
350 км/чпротив 420 км/чу обычного Chiron.
Компания планирует собрать не более 60 экземпляров Chiron Pur Sport.