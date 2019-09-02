Bugatti Chiron разогнали до рекордных 490 км/ч
Николай Андреев
Компания Bugatti установила новый рекорд скорости для модели Chiron: купе с модифицированным кузовом разогналось до
За основу для рекордного автомобиля взяли серийный Bugatti Chiron Sport и удлинили его кузов на 25 сантиметров. Кроме того, модифицирована выхлопная система, установлены доработанные шины, а шасси обзавелось функцией автоматического изменения дорожного просвета.
Как и недавно дебютировавший Bugatti Centodieci, рекордный Chiron Sport получил форсированный восьмилитровый W16 с четырьмя турбинами. Мощность двигателя увеличена с 1500 до 1600 лошадиных сил.
О том, пойдут ли все доработки Bugatti Chiron Sport в производство, пока не сообщается. А значит, рекордсменом среди действительно серийных машин остаётся 1360-сильное купе Koenigsegg Agera RS, которое в 2017 году разогналось до
446,97 км/ч.