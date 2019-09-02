Bugatti Chiron разогнали до рекордных 490 км/ч

За основу для рекордного автомо­биля взяли серийный Bugatti Chiron Sport и удлинили его кузов на 25 санти­метров. Кроме того, модифи­циро­вана выхлопная система, установ­лены доработан­ные шины, а шасси обзавелось функцией автомати­ческого изменения дорож­ного просвета.

Как и недавно дебютировавший Bugatti Centodieci, рекорд­ный Chiron Sport получил форси­ро­ван­ный восьми­литровый W16 с четырьмя турбинами. Мощность двигателя увеличена с 1500 до 1600 лоша­диных сил.