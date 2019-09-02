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Bugatti Chiron разогнали до рекордных 490 км/ч

Новости

Николай Андреев

Компания Bugatti установила новый рекорд скорости для модели Chiron: купе с модифи­ци­ро­ван­ным кузовом разогналось до 490,484 км/ч.

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  • За основу для рекордного автомо­биля взяли серийный Bugatti Chiron Sport и удлинили его кузов на 25 санти­метров. Кроме того, модифи­циро­вана выхлопная система, установ­лены доработан­ные шины, а шасси обзавелось функцией автомати­ческого изменения дорож­ного просвета.

  • Как и недавно дебютировавший Bugatti Centodieci, рекорд­ный Chiron Sport получил форси­ро­ван­ный восьми­литровый W16 с четырьмя турбинами. Мощность двигателя увеличена с 1500 до 1600 лоша­диных сил.

  • О том, пойдут ли все доработки Bugatti Chiron Sport в производ­ство, пока не сообщается. А значит, рекордс­меном среди действи­тельно серийных машин остаётся 1360-сильное купе Koenigsegg Agera RS, которое в 2017 году разо­гналось до 446,97 км/ч.

Top Gear can exclusively reveal that Bugatti has smashed through the 300mph barrier. On 2 August 2019, Andy Wallace hit a vmax of 304.77mph in a pre-production vehicle of a new Bugatti Chiron derivative at Ehra-Lessien, becoming the first hypercar to break 300mph. The velocity is verified by the TÜV – Germany’s Technical Inspection Association – meaning Andy and the prototype Chiron supersede previous really, really fast runs from SSC (256.18mph two-way average, 2007), Hennessey (270.49mph two-way average, 2013) and Koenigsegg (284.55 vmax, 277.87 two-way average, 2017) as well as punching through the mythical 300mph target. For full details on this incredible engineering feat and the special Chiron that made the run, head to TopGear.com. WATCH MORE TOP GEAR: Bugatti: http://bit.ly/TopGear-Bugatti Chris Harris Drives: http://bit.ly/ChrisHarrisDrives Series 27: http://bit.ly/TG-S27 Subscribe to Top Gear for more exclusive videos: http://bit.ly/SubscribeToTopGear MORE ABOUT TOP GEAR: Want to watch a bit of Top Gear on the internet? Welcome to the most comprehensive collection of official clips you'll find on YouTube. Whether you're searching for a caravan challenge, Ken Block in the Hoonicorn, cars versus fighter jets, Stig power laps or the latest Chris Harris Drives, you can find all the iconic films here. Make sure you're subscribed to the official Top Gear YouTube channel: http://bit.ly/SubscribeToTopGear This is a channel from BBC Studios, who help fund new BBC programmes.

Можно ли считать это достижение абсолютным рекордом среди серийных автомобилей?

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