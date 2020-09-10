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Посмотрите, как Bugatti Chiron Pur Sport прыгает по трассе

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Дмитрий Елизаров

Компания Bugatti опубликовала видеоролик, посвящённый доводочным испыта­ниям лимитиро­ванной версии гиперкара Chiron под названием Chiron Pur Sport. Перепады высот на тестовом полигоне спрово­цировали эффектный прыжок гиперкара практически в раллийном стиле.

  • Финальные заезды гиперкара прошли при участии главного тест-пилота компании Энди Уоллеса, который и управлял Широном во время съёмок. Пилот исполнил на гиперкаре не только прыжок, но и несколько силовых скольжений.

  • Съёмкам ролика предшествовали четыре недели обкатки восьми пред­серийных прототипов, в ходе которых оцени­вались тонкие нюансы настроек блока управления двигателем, коробки передач, ходовой части, тормозов и ездовой электроники. Всего по официальным данным прототипы наездили по 12-кило­метровой трассе Нардо около 20 тысяч километров.

  • Трековую модификацию Chiron Pur Sport пред­ставили в марте. Модель отличается более жёсткой подвеской, иной аэро­динамикой и доработанной трансмиссией: к примеру, семиступен­чатому «роботу» сблизили пере­даточные числа. Мотор W16 объёмом 8,0 литров развивает 1500 л.с. и 1600 Нм крутящего момента.

  • Сборка Bugatti Chiron Pur Sport на заводе в Мольсайме начнётся этой осенью, а первые товарные экзем­пляры будут достав­лены заказчикам до конца года. Всего планируется собрать 60 экзем­пляров гиперкара по цене от 3 милли­онов евро (3 547 000 долларов США).

Мечтали когда-нибудь о гиперкаре?

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