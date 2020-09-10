Посмотрите, как Bugatti Chiron Pur Sport прыгает по трассе
Дмитрий Елизаров
Компания Bugatti опубликовала видеоролик, посвящённый доводочным испытаниям лимитированной версии гиперкара Chiron под названием Chiron Pur Sport. Перепады высот на тестовом полигоне спровоцировали эффектный прыжок гиперкара практически в раллийном стиле.
Финальные заезды гиперкара прошли при участии главного тест-пилота компании Энди Уоллеса, который и управлял Широном во время съёмок. Пилот исполнил на гиперкаре не только прыжок, но и несколько силовых скольжений.
Съёмкам ролика предшествовали четыре недели обкатки восьми предсерийных прототипов, в ходе которых оценивались тонкие нюансы настроек блока управления двигателем, коробки передач, ходовой части, тормозов и ездовой электроники. Всего по официальным данным прототипы наездили по 12-километровой трассе Нардо около 20 тысяч километров.
Трековую модификацию Chiron Pur Sport представили в марте. Модель отличается более жёсткой подвеской, иной аэродинамикой и доработанной трансмиссией: к примеру, семиступенчатому «роботу» сблизили передаточные числа. Мотор W16 объёмом 8,0 литров развивает 1500 л.с. и 1600 Нм крутящего момента.
Сборка Bugatti Chiron Pur Sport на заводе в Мольсайме начнётся этой осенью, а первые товарные экземпляры будут доставлены заказчикам до конца года. Всего планируется собрать 60 экземпляров гиперкара по цене от 3 миллионов евро
(3 547 000долларов США).