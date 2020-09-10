Посмотрите, как Bugatti Chiron Pur Sport прыгает по трассе

Финальные заезды гиперкара прошли при участии главного тест-пилота компании Энди Уоллеса, который и управлял Широном во время съёмок. Пилот исполнил на гиперкаре не только прыжок, но и несколько силовых скольжений.

Съёмкам ролика предшествовали четыре недели обкатки восьми пред­серийных прототипов, в ходе которых оцени­вались тонкие нюансы настроек блока управления двигателем, коробки передач, ходовой части, тормозов и ездовой электроники. Всего по официальным данным прототипы наездили по 12-кило­метровой трассе Нардо около 20 тысяч километров.

Трековую модификацию Chiron Pur Sport пред­ставили в марте. Модель отличается более жёсткой подвеской, иной аэро­динамикой и доработанной трансмиссией: к примеру, семиступен­чатому «роботу» сблизили пере­даточные числа. Мотор W16 объёмом 8,0 литров развивает 1500 л.с. и 1600 Нм крутящего момента.