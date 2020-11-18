Сколько топлива потребляет гиперкар Bugatti Chiron Pur Sport: раскрыты цифры
Дмитрий Елизаров
Американское федеральное Агентство по защите окружающей среды опубликовало сертифицированные данные по расходу топлива гиперкара Bugatti Chiron Pur Sport. За год среднестатистический владелец гиперкара потратит на бензин более 300 тысяч рублей.
Как заявило ведомство, восьмилитровый W16 гиперкара расходует 29,4 литра топлива на 100 километров пути в городском цикле, несмотря на наличие функции деактивации части цилиндров. На шоссе потребление топлива уменьшится до 18 литров, а в комбинированном цикле гиперкару понадобится минимум 23,5 литра бензина на каждые 100 километров пробега. При этом «обычный» Chiron способен потреблять в городе на 3 литра топлива меньше.
Если 45% пробега гиперкара в течение года будет приходиться на магистрали, а оставшееся — на городские улицы и купе проедет в таком режиме 15 тысяч миль (чуть более 24 тысяч километров), то расходы его владельца на топливо составят 4150 долларов по ценам США (314,2 тысячи рублей). А при езде в подобном режиме в течение пяти лет хозяин гиперкара потратит на бензин на 15 тысяч долларов (1,13 миллиона рублей) больше среднестатистического американского автомобилиста.
Bugatti Chiron Pur Sport, как уточняет издание Motor Authority, комплектуется 100-литровым топливным баком. Таким образом, запас хода гиперкара в городском цикле не превысит 340 километров.
Купе представляет собой модификацию Bugatti Chiron, ориентированную на заезды по гоночным трекам. Продемонстрированный в марте нынешнего года гиперкар отличается от донора улучшенной аэродинамикой, сниженным весом и более эластичным мотором. Восьмилитровый W16 гиперкара развивает 1500 л.с. и 1600 Нм крутящего момента. Компания выпустит всего 60 таких купе по цене от 3,4 миллиона долларов.