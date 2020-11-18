Сколько топлива потребляет гиперкар Bugatti Chiron Pur Sport: раскрыты цифры

Как заявило ведомство, восьми­литровый W16 гиперкара расходует 29,4 литра топлива на 100 кило­метров пути в городском цикле, несмотря на наличие функции деактивации части цилиндров. На шоссе потреб­ление топлива уменьшится до 18 литров, а в комбини­рованном цикле гиперкару понадобится минимум 23,5 литра бензина на каждые 100 кило­метров пробега. При этом «обычный» Chiron способен потреблять в городе на 3 литра топлива меньше.

Если 45% пробега гиперкара в течение года будет приходиться на магистрали, а оставшееся — на городские улицы и купе проедет в таком режиме 15 тысяч миль (чуть более 24 тысяч кило­метров), то расходы его владельца на топливо составят 4150 долларов по ценам США (314,2 тысячи рублей). А при езде в подобном режиме в течение пяти лет хозяин гиперкара потратит на бензин на 15 тысяч долларов (1,13 миллиона рублей) больше средне­статисти­ческого американского автомо­билиста.

Bugatti Chiron Pur Sport, как уточняет издание Motor Authority, комплектуется 100-литровым топливным баком. Таким образом, запас хода гиперкара в городском цикле не превысит 340 километров.