Самый дорогой автомобиль в России продают за 228 млн рублей. Это — Bugatti с пробегом

За машину 2018 года выпуска с пробегом 700 километров продавец рассчиты­вает выручить 228,3 миллиона рублей. По текущему курсу это чуть больше 2,5 миллиона евро. Таким образом, цена не выглядит завышенной. В момент старта продаж Chiron стоил те же 2,5 миллиона евро, а с учётом опций и спецсерий и 3,5 миллиона евро не были пределом. Плюс поправка на коллекци­онную ценность.

Описание в объявлении лаконичное. Авто­мобиль находится в состоянии нового. В цену входят таможенная очистка и доставка машины в Москву. На снимках показан серо-синий Chiron с коричневым интерьером. Подробную информацию об опциях продавец вышлет по запросу.