Самый дорогой автомобиль в России продают за 228 млн рублей. Это — Bugatti с пробегом
Кирилл Малышев
Гиперкар Bugatti Chiron выставили на продажу на Авто.ру. Это единственное объявление по данной модели на сегодня, и оно стало самым дорогим на сайте.
За машину 2018 года выпуска с пробегом 700 километров продавец рассчитывает выручить 228,3 миллиона рублей. По текущему курсу это чуть больше 2,5 миллиона евро. Таким образом, цена не выглядит завышенной. В момент старта продаж Chiron стоил те же 2,5 миллиона евро, а с учётом опций и спецсерий и 3,5 миллиона евро не были пределом. Плюс поправка на коллекционную ценность.
Описание в объявлении лаконичное. Автомобиль находится в состоянии нового. В цену входят таможенная очистка и доставка машины в Москву. На снимках показан серо-синий Chiron с коричневым интерьером. Подробную информацию об опциях продавец вышлет по запросу.
Bugatti Chiron пришёл на смену Вейрону в 2016 году. Всего будет сделано 500 экземпляров. Гиперкар оснащён двигателем конфигурации W16 мощностью 1500 л.с. и 1600 Нм крутящего момента. Для стимулирования спроса и придания машине ещё большей эксклюзивности регулярно выходят различные лимитированные издания. Из последних — заточенный под трековую езду Chiron Pur Sport с усовершенствованной аэродинамикой и Chiron Les Legendes du Ciel («Легенды неба»), посвящённый одновременно авиаторам и гонщикам начала прошлого века. В обоих случаях силовая установка изменений не претерпела.