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Самый дорогой автомобиль в России продают за 228 млн рублей. Это — Bugatti с пробегом

Новости

Кирилл Малышев

Гиперкар Bugatti Chiron выставили на продажу на Авто.ру. Это един­ственное объявление по данной модели на сегодня, и оно стало самым дорогим на сайте.

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  • За машину 2018 года выпуска с пробегом 700 километров продавец рассчиты­вает выручить 228,3 миллиона рублей. По текущему курсу это чуть больше 2,5 миллиона евро. Таким образом, цена не выглядит завышенной. В момент старта продаж Chiron стоил те же 2,5 миллиона евро, а с учётом опций и спецсерий и 3,5 миллиона евро не были пределом. Плюс поправка на коллекци­онную ценность.

  • Описание в объявлении лаконичное. Авто­мобиль находится в состоянии нового. В цену входят таможенная очистка и доставка машины в Москву. На снимках показан серо-синий Chiron с коричневым интерьером. Подробную информацию об опциях продавец вышлет по запросу.

  • Bugatti Chiron пришёл на смену Вейрону в 2016 году. Всего будет сделано 500 экзем­пляров. Гиперкар оснащён двигателем конфигурации W16 мощностью 1500 л.с. и 1600 Нм крутящего момента. Для стимули­рования спроса и придания машине ещё большей эксклю­зивности регулярно выходят различные лимитиро­ванные издания. Из последних — заточенный под трековую езду Chiron Pur Sport с усовер­шенство­ванной аэро­динамикой и Chiron Les Legendes du Ciel («Легенды неба»), посвящённый одно­временно авиаторам и гонщикам начала прошлого века. В обоих случаях силовая установка изменений не претер­пела.

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