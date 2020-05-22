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Bugatti Chiron с пробегом за три года подешевел на 49 миллионов рублей

Новости

Николай Андреев

Дилерский центр The Car Finders продаёт Bugatti Chiron 2017 года выпуска, находящийся в Монако. Новым он стоил 3 480 300 евро (272,1 миллиона рублей), а сейчас гиперкар отдают с дисконтом в 630 300 евро (49,3 миллиона рублей) — за 2 850 000 евро (222,8 миллиона рублей).

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  • Базовая стоимость Bugatti Chiron составляет 2 700 000 евро (211,1 миллиона рублей), но выстав­ленный на продажу экзем­пляр имеет множество дорого­стоящих опций. Например, целиком карбоновый кузов с двух­цветной окраской Royal Blue стоит 255 000 евро (19,9 миллиона рублей), кожаный салон Terre D’Or с отделкой матовым карбоном — 50 000 евро (3,9 миллиона рублей), накладки на двигатель из угле­пластика — 15 000 евро (1,2 миллиона рублей).

  • Гиперкар имеет пробег в 4900 километров и, помимо действу­ющей основной гарантии, на него оформ­лен дополни­тельный сервисный пакет. Владелец регулярно отвозил Bugatti на плановое обслужи­вание, и последний раз авто­мобиль был в сервисе в феврале.

  • Обычно эксклюзивные автомобили вроде Широна со временем только дорожают, однако производ­ственный цикл этой модели ещё не окончен, и состоятель­ные клиенты наверняка пред­почтут взять машину по индивиду­альному заказу, чем покупать авто с пробегом. Правда, ждать такую машину придётся не меньше года, поэтому дилер, выставивший Chiron на продажу, называет своё пред­ложение «самым выгодным на рынке».

Bugatti Chiron оснащается восьмилитровым W16 с четырьмя турбинами и семи­ступен­чатым «роботом» с двумя сцеп­лениями. Двигатель развивает 1500 л.с. и 1600 Н·м крутящего момента. Полно­приводный гиперкар разгоняется до «сотни» за 2,4 секунды, а максимальная скорость ограничена электроникой на 420 км/ч.

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