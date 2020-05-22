Bugatti Chiron с пробегом за три года подешевел на 49 миллионов рублей

Базовая стоимость Bugatti Chiron составляет 2 700 000 евро (211,1 миллиона рублей), но выстав­ленный на продажу экзем­пляр имеет множество дорого­стоящих опций. Например, целиком карбоновый кузов с двух­цветной окраской Royal Blue стоит 255 000 евро (19,9 миллиона рублей), кожаный салон Terre D’Or с отделкой матовым карбоном — 50 000 евро (3,9 миллиона рублей), накладки на двигатель из угле­пластика — 15 000 евро (1,2 миллиона рублей).

Гиперкар имеет пробег в 4900 километров и, помимо действу­ющей основной гарантии, на него оформ­лен дополни­тельный сервисный пакет. Владелец регулярно отвозил Bugatti на плановое обслужи­вание, и последний раз авто­мобиль был в сервисе в феврале.