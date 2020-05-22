Bugatti Chiron с пробегом за три года подешевел на 49 миллионов рублей
Николай Андреев
Дилерский центр The Car Finders продаёт Bugatti Chiron 2017 года выпуска, находящийся в Монако. Новым он стоил
Базовая стоимость Bugatti Chiron составляет 2 700 000 евро (211,1 миллиона рублей), но выставленный на продажу экземпляр имеет множество дорогостоящих опций. Например, целиком карбоновый кузов с двухцветной окраской Royal Blue стоит 255 000 евро (19,9 миллиона рублей), кожаный салон Terre D’Or с отделкой матовым карбоном — 50 000 евро (3,9 миллиона рублей), накладки на двигатель из углепластика — 15 000 евро (1,2 миллиона рублей).
Гиперкар имеет пробег в 4900 километров и, помимо действующей основной гарантии, на него оформлен дополнительный сервисный пакет. Владелец регулярно отвозил Bugatti на плановое обслуживание, и последний раз автомобиль был в сервисе в феврале.
Обычно эксклюзивные автомобили вроде Широна со временем только дорожают, однако производственный цикл этой модели ещё не окончен, и состоятельные клиенты наверняка предпочтут взять машину по индивидуальному заказу, чем покупать авто с пробегом. Правда, ждать такую машину придётся не меньше года, поэтому дилер, выставивший Chiron на продажу, называет своё предложение «самым выгодным на рынке».
Bugatti Chiron оснащается восьмилитровым W16 с четырьмя турбинами и семиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями. Двигатель развивает 1500 л.с. и 1600 Н·м крутящего момента. Полноприводный гиперкар разгоняется до «сотни» за 2,4 секунды, а максимальная скорость ограничена электроникой на