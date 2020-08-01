Дизайнер показал фантастический Bugatti Chiron с плавником
Кирилл Малышев
Голландский художник Real Boris Boef создал виртуальный тюнинг-проект на базе гиперкара Bugatti Chiron с очень выразительным дизайном. Машину автор окрестил Blade Runner («бегущий по лезвию»).
Первое, что бросается в глаза, — значительно расширенный кузов. Дизайнер полностью изменил бамперы и крылья, спрятав под них огромные колёса. Обратите внимание, что дизайн дисков на передней и задней осях отличается.
Развитый обвес, по всей видимости, должен увеличивать прижимную силу на скорости. Ещё большую оригинальность облику придаёт огромный плавник на крыше в стиле лемановских прототипов. Отметим и дополнительную подсветку кузова: белую спереди и красную сзади.
Взятый за основу для рендеров Bugatti Chiron La Voiture Noire является самым дорогим новым автомобилем в мире. За него заплатили 18,7 миллиона долларов.