Срочно разбивайте копилки: у Bugatti заканчиваются Широны!

На данный момент до клиентов дошли готовых 180 автомобилей. Из них 46 отправились в Северную Америку. Сколько машин отгрузили в другие регионы, не уточняется.

Большая часть производственных мощностей Bugatti сейчас занята трековой версией Chiron Sport. Она отличается от базового варианта уменьшенной на 20 килограммов массой (в том числе за счёт карбоновых дворников), перенастроенным шасси и новым обвесом с увеличенным прижимом (но меньшей максимальной скоростью).

На данный момент компания Bugatti собрала предзаказы на три года вперед. Таким образом, те, кто разместят заказы на оставшиеся машины прямо сейчас, получат их не раньше 2022 года. Всё потому, что предприятие Bugatti способно выпускать не больше 70 автомобилей в год.