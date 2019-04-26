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Срочно разбивайте копилки: у Bugatti заканчиваются Широны!

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Александр Мирошкин

У компании Bugatti осталось менее ста свободных слотов на выпуск гиперкара Chiron. Всего французский автопроизводитель планирует выпустить 500 экземпляров 1500-сильной модели, и 400 с чем-то штук уже заказаны. Об этом сообщает Road & Track.

Bugatti Chiron
Bugatti Chiron
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Bugatti Chiron

  • На данный момент до клиентов дошли готовых 180 автомобилей. Из них 46 отправились в Северную Америку. Сколько машин отгрузили в другие регионы, не уточняется.

  • Большая часть производственных мощностей Bugatti сейчас занята трековой версией Chiron Sport. Она отличается от базового варианта уменьшенной на 20 килограммов массой (в том числе за счёт карбоновых дворников), перенастроенным шасси и новым обвесом с увеличенным прижимом (но меньшей максимальной скоростью). 

  • На данный момент компания Bugatti собрала предзаказы на три года вперед. Таким образом, те, кто разместят заказы на оставшиеся машины прямо сейчас, получат их не раньше 2022 года. Всё потому, что предприятие Bugatti способно выпускать не больше 70 автомобилей в год.

  • Модель Chiron была представлена в 2016 году. Базовая стоимость в Европе – 2,5 миллиона евро.

Когда у Bugatti такими темпами закончатся все Широны?

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