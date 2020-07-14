Кондиционер гиперкара Bugatti Chiron способен охладить 80-метровую квартиру

Система кондиционирования Chiron включает в себя мощный компрессор (сжимает хладагент, который находится в системе) и два конден­сатора (тепло­обменники для отвода тепла, которое выделяется при конден­сации). Общая длина трубок в системе кондици­онирования Chiron — 9,5 метра.

Компрессор способен увеличить давление 3 кг хладагента с 2 до 30 бар всего за минуту. Производи­тельность системы позволила бы охладить не только салон Bugatti Chiron, но и квартиру площадью 80 квадратных метров.

Мощная система охлаждения воздуха в салоне потребовалась из-за компоно­вочных и конструктивных особен­ностей авто­мобиля. Лобовое стекло Chiron, рас­считанное на сверх­высокие скорости, установ­лено под углом 21,5 градусов и имеет площадь в 1,31 квадратного метра, что почти вдвое больше, чем у средне­статисти­ческого компактного авто­мобиля. С таким остекле­нием салон нагревается быстрее. Кроме того, двигатель авто­мобиля установ­лен за креслами и при высокой нагрузке тепло, выделяемое им, способно нагреть салон.

