Дилеры АвтоВАЗ проверят качество сварных швов в Lada Granta

Кондиционер гиперкара Bugatti Chiron способен охладить 80-метровую квартиру

Новости

Артем Шахнович

Компания Bugatti рассказала о неизвестной ранее особен­ности гиперкара Chiron. Его климати­ческая установка настолько мощная, что её хватит для охлаждения 80-метровой квартиры.

1/5

  • Система кондиционирования Chiron включает в себя мощный компрессор (сжимает хладагент, который находится в системе) и два конден­сатора (тепло­обменники для отвода тепла, которое выделяется при конден­сации). Общая длина трубок в системе кондици­онирования Chiron — 9,5 метра.

  • Компрессор способен увеличить давление 3 кг хладагента с 2 до 30 бар всего за минуту. Производи­тельность системы позволила бы охладить не только салон Bugatti Chiron, но и квартиру площадью 80 квадратных метров.

  • Мощная система охлаждения воздуха в салоне потребовалась из-за компоно­вочных и конструктивных особен­ностей авто­мобиля. Лобовое стекло Chiron, рас­считанное на сверх­высокие скорости, установ­лено под углом 21,5 градусов и имеет площадь в 1,31 квадратного метра, что почти вдвое больше, чем у средне­статисти­ческого компактного авто­мобиля. С таким остекле­нием салон нагревается быстрее. Кроме того, двигатель авто­мобиля установ­лен за креслами и при высокой нагрузке тепло, выделяемое им, способно нагреть салон.

  • Стандартный Bugatti Chiron оснащён двигателем W16 объёмом 8,0 л с четырьмя турбо­нагнета­телями, развивающим 1500 л.с. и 1600 Нм. Максимальная скорость гиперкара ограничена на отметке 420 км/ч. Тираж серии — 500 экземпляров.

Впечатлены новой особенностью Широна?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение