Кондиционер гиперкара Bugatti Chiron способен охладить 80-метровую квартиру
Артем Шахнович
Компания Bugatti рассказала о неизвестной ранее особенности гиперкара Chiron. Его климатическая установка настолько мощная, что её хватит для охлаждения 80-метровой квартиры.
Система кондиционирования Chiron включает в себя мощный компрессор (сжимает хладагент, который находится в системе) и два конденсатора (теплообменники для отвода тепла, которое выделяется при конденсации). Общая длина трубок в системе кондиционирования Chiron — 9,5 метра.
Компрессор способен увеличить давление 3 кг хладагента с 2 до 30 бар всего за минуту. Производительность системы позволила бы охладить не только салон Bugatti Chiron, но и квартиру площадью 80 квадратных метров.
Мощная система охлаждения воздуха в салоне потребовалась
из-закомпоновочных и конструктивных особенностей автомобиля. Лобовое стекло Chiron, рассчитанное на сверхвысокие скорости, установлено под углом 21,5 градусов и имеет площадь в 1,31 квадратного метра, что почти вдвое больше, чем у среднестатистического компактного автомобиля. С таким остеклением салон нагревается быстрее. Кроме того, двигатель автомобиля установлен за креслами и при высокой нагрузке тепло, выделяемое им, способно нагреть салон.
Стандартный Bugatti Chiron оснащён двигателем W16 объёмом 8,0 л с четырьмя турбонагнетателями, развивающим 1500 л.с. и 1600 Нм. Максимальная скорость гиперкара ограничена на отметке
420 км/ч.Тираж серии — 500 экземпляров.