Чипы, кристаллы, экраны и зеркала, которые изменят автомобильный мир. Что показали на CES-2022

«Шасси» беспилотного будущего показало подразделение Snapdragon компании Qualcomm — одного из крупнейших в мире производителей процессов и чипов. Snapdragon Digital Chassis — это многоуровневый комплекс, который объединяет чуть ли не всю бортовую электронику автомобиля будущего. «Шасси» включает в себя три платформы, главная из которых называется Snapdragon Ride Platform. Она состоит из высокопроизводительных многоядерных процессоров, энергоэффективных чипов искусственного интеллекта, а также высокоточных датчиков, обеспечивающих «машинное зрение».

В зависимости от напряжения бортовой сети меняется и производительность системы: так, 48-вольтовой сети хватит для 30 триллионов операций в секунду и автопилота первого или второго уровней, а если напряжение увеличится до 170 вольт, то система сможет обрабатывать свыше 700 триллионов операций в секунду и обеспечивать любой уровень автономного управления, вплоть до пятого! В Qualcomm рассчитывают, что полностью ходовой прототип на Snapdragon Ride Platform с автопилотом четвёртого уровня будет готов уже в следующем году.