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Чипы, кристаллы, экраны и зеркала, которые изменят автомобильный мир. Что показали на CES-2022

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Алексей Олефиренко

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Мы рассказали и о самых эффектных автомобилях выставки CES 2022, и о представленных на ней инновациях, которые созданы для уже существующих машин. А сегодня речь пойдёт о технологиях, которые могут стать массовыми в не самом отдалённом будущем и радикально изменят наши представления об автомобилях. Ну что, заинтригованы?

Технологии для вождения

А если быть точнее — технологии, направленные на упразднение вождения. Потому что в скором будущем «бремя» управления автомобилем возьмут на себя лидары, камеры, ультразвуковые датчики и высокопроизводительные компьютеры, а нам останется лишь наслаждаться поездками и рассказывать детям о том, что «а вот раньше педалей и правда было три».

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«Шасси» беспилотного будущего показало подразделение Snapdragon компании Qualcomm — одного из крупнейших в мире производителей процессов и чипов. Snapdragon Digital Chassis — это многоуровневый комплекс, который объединяет чуть ли не всю бортовую электронику автомобиля будущего. «Шасси» включает в себя три платформы, главная из которых называется Snapdragon Ride Platform. Она состоит из высокопроизводительных многоядерных процессоров, энергоэффективных чипов искусственного интеллекта, а также высокоточных датчиков, обеспечивающих «машинное зрение». 

В зависимости от напряжения бортовой сети меняется и производительность системы: так, 48-вольтовой сети хватит для 30 триллионов операций в секунду и автопилота первого или второго уровней, а если напряжение увеличится до 170 вольт, то система сможет обрабатывать свыше 700 триллионов операций в секунду и обеспечивать любой уровень автономного управления, вплоть до пятого! В Qualcomm рассчитывают, что полностью ходовой прототип на Snapdragon Ride Platform с автопилотом четвёртого уровня будет готов уже в следующем году.

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Софтверная компания Cerence пока столь амбициозных планов не строит, однако на CES показала комплекс с многообещающим, хотя и избитым названием Co-Pilot. Фактически это расширенный ассистент вождения, который благодаря алгоритмам машинного обучения запоминает привычки водителя, его поведение за рулём, голос, жесты, мимику, анализирует всё это и, в соответствии с индивидуальными особенностями, подбирает настройки машины таким образом, чтобы вождение было предельно безопасным. Система делает всё возможное, чтобы водителя за рулём ничего не отвлекало, — и даже может взять на себя ежемесячную оплату подписок на разные сервисы!

Пока что системой Co-Pilot заинтересовался лишь вьетнамский автопроизводитель Vinfast, но в Cerence рассчитывают, что скоро список клиентов пополнится и более известными компаниями. Ведь раньше фирма сотрудничала с такими брендами, как Mercedes-Benz, Audi, Volvo и BMW.

Однако контракт с BMW компании Cerence вряд ли светит: баварский автопроизводитель, как и Ford, Volkswagen, Nissan и Geely, сделал свой выбор в пользу автопилота на базе EyeQ — однокристальной системы, входящей в комплекс Mobileye от Intel. На выставке CES 2022 компания Intel представила новый энергоэффективный чип EyeQ6L: он почти в два раза меньше своего предшественника EyeQ4 и способен производить вычисления, необходимые для функционирования автопилота второго уровня. Испытания EyeQ6L начнутся уже в этом году, а массовое производство запланировано на середину 2023 года.

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Тесовый Ford с системой автомного управления от Intel

Кроме того, Intel напомнила о существовании чипа EyeQ Ultra, разработка которого ведётся ещё с 2004 года. Флагманская однокристальная система сочетает в себе четыре класса проприетарных ускорителей и сможет обеспечивать автопилот 4-го уровня при наличии всего двух датчиков — радар-лидарного комплекса и одной камеры высокого разрешения. Испытания системы, способной выполнять до 170 триллионов операций в секунду, начнутся в конце 2023 года, а производство — в 2025-м. Вполне возможно, что Mobileye на чипе EyeQ Ultra станет самой компактной и эффективной платформой для автопилотов.

Либо это звание заберёт Nvidia, которая на CES-2022 напомнила о чипе Drive Orin — к нему уже проявили интерес компании Volvo, IM Motors, Li Auto, NIO, R Auto, Xpeng, а также стартап TuSimple. Фактически Drive Orin — это мощнейший компьютер, который обрабатывает до 254 триллионов операций в секунду и уже сейчас может обеспечить автопилот 4-го уровня. Говорят, что ходовой прототип на чипе Nvidia будет показан уже в апреле на автосалоне в Пекине, а выпуск Drive Orin начнётся в следующем году.

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Беспилотный грузовик с чипом от Nvidia

Слишком много систем автоматического управления от компьютерных компаний, не правда ли? Кажется, автопроизводители могут сложить руки и просто ждать готового решения, однако автогиганты тоже не дремлют! Например, компания Volvo, которая будет использовать однокристальную систему Nvidia для автономного управления и процессор Snapdragon для мультимедийки, объединилась с производителем лидаров Luminar для создания системы Ride Pilot — она позволит водителю убирать руки с руля на некоторых дорогах и при определённых условиях. И даже отводить взгляд с лобового стекла на мультимедийный комплекс, чтобы посмотреть на YouTube видео с рецептами или любимый тревел-блог. Ride Pilot будет распространяться по подписке уже с этого года, а первыми его испытателями станут владельцы флагманских моделей шведской марки.

Были новости на CES и об Ultra Cruise — системе автономного управления, которую General Motors разрабатывает совместно с Qualcomm. General Motors напомнили, что анонсированный в конце 2021-го Ultra Cruise может обходиться без участия человека в 95 процентах дорожных сценариев, а также объявили, что первым автомобилем, который получит технологию с завода, станет электрический Cadillac Celestiq, выход которого запланирован на 2023 год.

Технологии интерьеров

Если раньше салоны машин просто дополнялись мультимедийными комплексами и это считалось верхом технологического развития, то сегодня интерьеры буквально выстраиваются вокруг них. Поэтому и инновации в области интерьеров заметные, но пока не слишком громкие и прорывные. Однако тоже заслуживают внимания.

Auto Connectivity Platform

Начнём со Snapdragon и проекта Auto Connectivity Platform, который является частью упоминаемого Snapdragon Digital Chassis. Эту платформу можно было бы отнести к мультимедийной системе, если бы не одно «но» — сама по себе она не служит для развлечения. Auto Connectivity Platform — это блок, включающий в себя сотовую связь, 5G/LTE-модуль, Wi-Fi, Bluetooth, а также другие технологии, которые позволяют не только следить за тем, где находится автомобиль, но и за тем, что с ним происходит — в том числе с подачи людей внутри. Иными словами, это очень мощный инструмент передачи данных и их анализа, который позволяет автомобилю «понимать» пассажиров и подстраиваться под них. Данные, накопленные системой, отправляются на облачный сервер Qualcomm, а это улучшает взаимодействие между пассажирами и транспортными средствами.

Схема работы системы Gentex

У корпорации Gentex, которая специализируется на электрооптической продукции для машин, самолётов и даже космических челноков, на CES-2022 было сразу несколько новинок. Главная из них — продвинутая система наблюдения за людьми в салоне, которая отслеживает жесты, мимику, анализирует усталость и сосредоточенность. Такая система — ещё одно промежуточное звено на пути к полностью автопилотируемому будущему. Она подсказывает водителю, когда тот пренебрегает безопасностью, а также ищет способы решения этой проблемы. В «свободное время» систему слежения можно использовать для видеозвонков или как селфи-камеру.

Кроме того, Gentex привезли на выставку Full Display Mirror — зеркало заднего вида с функцией экрана, которое существенно улучшает обзорность назад, а также стекла, которые меняют свою светопропускную способность по команде искусственного интеллекта (например, при слишком ярком солнечном свете или если пассажирам в салоне необходима дополнительная приватность).

Мультимедийные технологии

Пройдёмся по технологиям, которые в будущем сделают машины более «домашними», более комфортными в дальней дороге, а также более интерактивными. И здесь автопроизводители, как и другие гиганты электроники, сходятся во мнении, что нас ждут широкоформатные экраны со стриминговыми сервисами.

В это «цифровое завтра» идеально вписывается Fire TV — стриминговая платформа от Amazon. На выставке CES 2022 сервис был продемонстрирован на машинах BMW, Ford, Jeep и Chrysler, а в скором времени он прочно обоснуется во всех автомобилях, выпускающихся концерном Stellantis, — на техноярмарке в Лас-Вегасе было объявлено о широкомасштабном сотрудничестве.

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Amazon Fire TV

Основное предназначение Fire TV — развлекать пассажиров в дальней дороге фильмами, но у платформы есть и сопутствующие функции. Например, с помощью голосового ассистента Alexa у системы можно запросить картинку с камер наблюдений «умного дома» или дистанционно задать температуру в квартире.

Совместно с Amazon Web Service разрабатывается и платформа Blackberry Ivy — производитель мобильных телефонов с полноразмерными клавиатурами тоже решил направить часть сил на автомобили. Заручившись технической поддержкой компании Pateo, Blackberry создаёт многоуровневую систему, которая в скором времени должна дебютировать на пока неназванном китайском автомобиле.

Основная задача Blackberry Ivy — не дать водителю и пассажиру заскучать с помощью широкоформатного цифрового «кокпита». Пока что компания не раскрывает детали, как именно будет выглядеть комплекс и как он будет взаимодействовать с пассажирами, но уточняет, что Ivy получит голосового ассистента, облачный сервис, защищённую систему оплаты услуг и блок мониторинга состояния автомобиля. Абстрактный, но джентльменский набор 2022 года.

Элемент интерфейса нового комплекса от Samsung

Появилась новая информация и о пока безымянном информационно-развлекательном комплексе Samsung, который сейчас характеризуется как «Продвинутая вспомогательная система для вождения с датчиком, машинным "зрением" и искусственным интеллектом». Главное предназначение комплекса — облегчение быта водителя и пассажиров: оплата счетов, создание видеозвонков (когда это безопасно), развлечения… Но система также может облегчать процесс управления автомобилем — например, она «выделяет» выбегающих на дорогу людей или животных и предупреждает о них водителя, используя дополненную реальность. Заинтересовался ли кто-нибудь из автопроизводителей системой Samsung — неизвестно.

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Indi One

Калифорнийский стартап Indi EV представил на выставке кроссовер Indi One. Электрокар выделяется скромной начальной стоимостью — 45 тысяч долларов, но уже имеет автопилот второго уровня. А главная его особенность — мультимедийный комплекс, состоящий из трёх экранов на центральной консоли и индивидуальных веб-камер для каждого пассажира. Такая система позволяет не только проводить групповые видеозвонки в Zoom с участием каждого пассажира, но и обладает полноценной поддержкой приложений Windows, включая пакет Office и поддержку игр. Естественно, можно через него мониторить и соцсети. А создатели называют One «первым автомобилем для виртуального взаимодействия».

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Mercedes-Benz EQXX

Отметились крутыми экранами и большие автопроизводители. Например, Mercedes-Benz. На CES 2022 компания показала решение, которое пойдёт в серию в ближайшее время. Речь идёт об экране Hyperscreen во всю ширину центральной консоли, который был разработан совместно с производителем навигационных систем NAVIS и продемонстрирован на концепте Vision EQXX. 47,5-дюймовый экран не только удивляет разрешением 8К, но и имеет адаптированную под его размеры навигационную систему, которая выводит подсказки на дисплей в режиме дополненной реальности. Таким образом, ветровое стекло словно перетекает в экран, куда и выводится дополнительная информация.

Похожим образом устроен и третий компонент платформы Snapdragon Digital Chassis — информационно-развлекательный комплекс Snapdragon Cockpit четвёртого поколения, объединяющий в себе приборную панель и мультимедийку. Он, в отличие от экрана Mercedes-Benz, имеет Т-образную форму и может похвастать алгоритмами машинного обучения, однокристальной высокопроизводительной системой, интуитивным интерфейсом и высочайшей степенью защиты от взлома, практически исключающей внешнее «вторжение». Потрясающая графика и высококачественная аудиосистема к Snapdragon Cockpit тоже прилагаются.

Как относитесь к стремительно развивающейся «мультимедийности» машин?

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