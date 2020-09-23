Tesla дешевле 1,9 миллиона рублей: Илон Маск анонсировал народный электрокар
Борис Закиров
Через три года компания Tesla выпустит электрокар, который будет стоить меньше 25 тысяч долларов (1,9 миллиона рублей). Об этом глава компании Илон Маск заявил на мероприятии Battery Day, проходившем 22 сентября. Стоимость электромобилей будет снижена за счёт нового аккумулятора, который окажется значительно мощнее и вдвое дешевле современных аналогов.
Новый аккумулятор получил название 4680: первые две цифры указывают на ширину, две последние – на высоту устройства. Оно будет в 6 раз мощнее и обеспечивать в 5 раз больше энергии, чем те, которые компания использует сегодня (от 40 до 100 кВт⋅ч). Данный аккумулятор отличается упрощённой конструкцией и меньшей скоростью нагрева. Собирать его планируется на экспериментальном заводе во Фримонте, Калифорния.
Ещё одна задача — уменьшение количества деталей в самом автомобиле с помощью формовки частей конструкции из цельных листов алюминия. Tesla начнёт использовать в своих моделях некий новый сплав и обновлённые батареи, которые станут частью конструкции автомобиля и примут на себя долю нагрузки. За счёт этого новые Теслы станут на 10 процентов легче и на 14 процентов «дальнобойнее» нынешних.
Попутно Илон Маск напомнил о перспективах разработки системы автономного управления
5-гоуровня, пообещав представить полную версию фирменной системы Autopilot через месяц, «когда люди действительно осознают масштабы изменений».
Речь идёт об анонсированной ещё в июле системе, наделяющей электромобили способностью передвигаться по дорогам полностью самостоятельно. Считается, что на
5-м уровне автономности электроника способна не только следовать ПДД, но и принимать решения в сложных ситуациях.
В рамках Battery Day также представили самую мощную версию Tesla Model S. Model S Plaid получила три электромотора суммарной мощностью 1100 лошадиных сил, которые будут разгонять автомобиль до 60 миль в час
(97 км/ч)меньше чем за 2 секунды. Запас хода электрокара составит 837 километров.