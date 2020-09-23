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Tesla дешевле 1,9 миллиона рублей: Илон Маск анонсировал народный электрокар

Новости

Борис Закиров

Через три года компания Tesla выпустит электрокар, который будет стоить меньше 25 тысяч долларов (1,9 миллиона рублей). Об этом глава компании Илон Маск заявил на меро­приятии Battery Day, проходившем 22 сентября. Стоимость электро­мобилей будет снижена за счёт нового аккуму­лятора, который окажется значительно мощнее и вдвое дешевле современных аналогов.

  • Новый аккумулятор получил название 4680: первые две цифры указывают на ширину, две последние – на высоту устройства. Оно будет в 6 раз мощнее и обеспечивать в 5 раз больше энергии, чем те, которые компания использует сегодня (от 40 до 100 кВт⋅ч). Данный аккуму­лятор отличается упрощённой конструкцией и меньшей скоростью нагрева. Собирать его планируется на экспери­менталь­ном заводе во Фримонте, Калифорния.

  • Ещё одна задача — уменьшение количества деталей в самом авто­мобиле с помощью формовки частей конструкции из цельных листов алюминия. Tesla начнёт использовать в своих моделях некий новый сплав и обнов­лённые батареи, которые станут частью конструкции авто­мобиля и примут на себя долю нагрузки. За счёт этого новые Теслы станут на 10 процентов легче и на 14 процентов «дальнобойнее» нынешних.

  • Попутно Илон Маск напомнил о перспективах разработки системы автономного управления 5-го уровня, пообещав представить полную версию фирменной системы Autopilot через месяц, «когда люди действи­тельно осознают масштабы изменений».

  • Речь идёт об анонсиро­ванной ещё в июле системе, наделяющей электро­мобили способ­ностью пере­двигаться по дорогам полностью само­стоятельно. Считается, что на 5-м­ уровне автоном­ности электроника способна не только следовать ПДД, но и принимать решения в сложных ситуациях.

  • В рамках Battery Day также представили самую мощную версию Tesla Model S. Model S Plaid получила три электро­мотора суммарной мощностью 1100 лошадиных сил, которые будут разгонять автомобиль до 60 миль в час (97 км/ч) меньше чем за 2 секунды. Запас хода электрокара составит 837 километров.

Верите, что Tesla ждёт успех?

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