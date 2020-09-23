Tesla дешевле 1,9 миллиона рублей: Илон Маск анонсировал народный электрокар

Новый аккумулятор получил название 4680: первые две цифры указывают на ширину, две последние – на высоту устройства. Оно будет в 6 раз мощнее и обеспечивать в 5 раз больше энергии, чем те, которые компания использует сегодня (от 40 до 100 кВт⋅ч). Данный аккуму­лятор отличается упрощённой конструкцией и меньшей скоростью нагрева. Собирать его планируется на экспери­менталь­ном заводе во Фримонте, Калифорния.

Ещё одна задача — уменьшение количества деталей в самом авто­мобиле с помощью формовки частей конструкции из цельных листов алюминия. Tesla начнёт использовать в своих моделях некий новый сплав и обнов­лённые батареи, которые станут частью конструкции авто­мобиля и примут на себя долю нагрузки. За счёт этого новые Теслы станут на 10 процентов легче и на 14 процентов «дальнобойнее» нынешних.

Попутно Илон Маск напомнил о перспективах разработки системы автономного управления 5-го уровня, пообещав представить полную версию фирменной системы Autopilot через месяц, «когда люди действи­тельно осознают масштабы изменений».

Речь идёт об анонсиро­ванной ещё в июле системе, наделяющей электро­мобили способ­ностью пере­двигаться по дорогам полностью само­стоятельно. Считается, что на 5-м ­ уровне автоном­ности электроника способна не только следовать ПДД, но и принимать решения в сложных ситуациях.