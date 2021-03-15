Geely готовит самый доступный седан: 179-сильный турбомотор и платформа от кроссовера
Дмитрий Елизаров
Компания Geely планирует заменить целый ряд моделей на домашнем рынке новым седаном, который сейчас известен под обозначением SS11. По данным издания AutoHome, процесс тестирования будущей новинки уже стартовал, а разрабатывают её на той же платформе, на которой базируется кроссовер Coolray.
Судя по шпионским фотографиям, дизайн четырёхдверки выполнят в новом фирменном стиле, уже продемонстрированном на кроссовере KX11. Седан получит, к примеру, похожую радиаторную решётку с вогнутыми вертикальными планками. При этом головная оптика Geely SS11 будет полностью оригинальной — с многосекционными ходовыми огнями. В целом дизайн кузова седана охарактеризован местной прессой как сдержанный и минималистичный.
Предполагается, что построят четырёхдверку на фирменной платформе BMA, на которой базируется в том числе и российский кроссовер Coolray. Издание «Китайские автомобили» допускает, что у вседорожника позаимствуют и часть моторной гаммы — например, полуторалитровый турбомотор, развивающий до 179 л.с. и работающий в паре с семиступенчатым «роботом». Кроме того, платформа седана допускает использование и гибридных силовых установок.
Когда именно Geely официально рассекретит новый седан, не уточняется. По предварительным данным, он станет одной из самых доступных моделей бренда.
В ближайшее время Geely должна полностью рассекретить и новейший кроссовер KX11: уже опубликованы, к примеру, изображения внешности и интерьера. 4,7-метровый вседорожник получит оригинальное нововведение в интерьере — стеклянную панель длиной около метра на торпедо, под которой будут скрываться сразу два монитора.