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Geely готовит самый доступный седан: 179-сильный турбомотор и платформа от кроссовера

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Дмитрий Елизаров

Компания Geely планирует заменить целый ряд моделей на домашнем рынке новым седаном, который сейчас известен под обозначением SS11. По данным издания AutoHome, процесс тестирования будущей новинки уже стартовал, а разрабатывают её на той же платформе, на которой базируется кроссовер Coolray.

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  • Судя по шпионским фотографиям, дизайн четырёхдверки выполнят в новом фирменном стиле, уже продемонстрированном на кроссовере KX11. Седан получит, к примеру, похожую радиаторную решётку с вогнутыми вертикальными планками. При этом головная оптика Geely SS11 будет полностью оригинальной — с многосекционными ходовыми огнями. В целом дизайн кузова седана охарактеризован местной прессой как сдержанный и минималистичный.

  • Предполагается, что построят четырёхдверку на фирменной платформе BMA, на которой базируется в том числе и российский кроссовер Coolray. Издание «Китайские автомобили» допускает, что у вседорожника позаимствуют и часть моторной гаммы — например, полуторалитровый турбомотор, развивающий до 179 л.с. и работающий в паре с семиступенчатым «роботом». Кроме того, платформа седана допускает использование и гибридных силовых установок.

  • Когда именно Geely официально рассекретит новый седан, не уточняется. По предварительным данным, он станет одной из самых доступных моделей бренда.

  • В ближайшее время Geely должна полностью рассекретить и новейший кроссовер KX11: уже опубликованы, к примеру, изображения внешности и интерьера. 4,7-метровый вседорожник получит оригинальное нововведение в интерьере — стеклянную панель длиной около метра на торпедо, под которой будут скрываться сразу два монитора.

Если Geely, то седан или кроссовер?

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