Geely готовит самый доступный седан: 179-сильный турбомотор и платформа от кроссовера

Судя по шпионским фотографиям, дизайн четырёхдверки выполнят в новом фирменном стиле, уже продемонстрированном на кроссовере KX11. Седан получит, к примеру, похожую радиаторную решётку с вогнутыми вертикальными планками. При этом головная оптика Geely SS11 будет полностью оригинальной — с многосекционными ходовыми огнями. В целом дизайн кузова седана охарактеризован местной прессой как сдержанный и минималистичный.

Предполагается, что построят четырёхдверку на фирменной платформе BMA, на которой базируется в том числе и российский кроссовер Coolray. Издание «Китайские автомобили» допускает, что у вседорожника позаимствуют и часть моторной гаммы — например, полуторалитровый турбомотор, развивающий до 179 л.с. и работающий в паре с семиступенчатым «роботом». Кроме того, платформа седана допускает использование и гибридных силовых установок.

Когда именно Geely официально рассекретит новый седан, не уточняется. По предварительным данным, он станет одной из самых доступных моделей бренда.