Bugatti отложила выпуск «доступной» модели

Вторая модель должна стать гораздо более доступной, нежели Chiron, стоящий от 2,5 миллиона евро. Ориентир — от полумиллиона до миллиона евро. При этом глава марки Стефан Винкельманн не уверен, что тиражи новинки позволит окупить её разработку. Сейчас Bugatti делает около сотни автомобилей в год. Новинка могла бы увеличить тираж до тысячи единиц.