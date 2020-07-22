Bugatti отложила выпуск «доступной» модели
Кирилл Малышев
Из-за последствий, вызванных пандемией коронавируса, компания Bugatti решила заморозить часть текущих проектов. Это означает и приостановку разработки второй, более доступной модели, сообщает Automotive News.
Ранее появились подробности о новинке. Ожидается, что составить компанию гиперкару Chiron может электрический гран-туризмо с посадочной формулой 2+2.
Вторая модель должна стать гораздо более доступной, нежели Chiron, стоящий от 2,5 миллиона евро. Ориентир — от полумиллиона до миллиона евро. При этом глава марки Стефан Винкельманн не уверен, что тиражи новинки позволит окупить её разработку. Сейчас Bugatti делает около сотни автомобилей в год. Новинка могла бы увеличить тираж до тысячи единиц.