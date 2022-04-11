Чинить автомобили по ОСАГО предложили подержанными запчастями

Задержки с поставками стали причиной предложения ввести мораторий на штрафы для страховых компаний, которые не соблюдают установленные законом сроки ремонта: кризис поставок деталей способен сделать ремонт в оговорённый период просто невозможным. Кроме того, РСА предлагает ввести вариант замены способа компенсации — с ремонта на денежную выплату — для тех случаев, когда ремонт уже оговорён, но выполнить его не получается. Сам же срок, в который необходимо починить автомобиль, может быть увеличен до 60 дней.