Чинить автомобили по ОСАГО предложили подержанными запчастями
Дмитрий Елизаров
Российский союз автостраховщиков предложил ввести временный антикризисный режим работы системы ОСАГО. Как пишет «Российская газета», среди предложений — увеличение сроков ремонта автомобилей и временная отмена штрафов для страховщиков, использование бывших в употреблении запчастей и одномоментное расширение тарифного коридора.
- Легализовать использование запчастей «с разборов» РСА предлагает на тот период, пока в стране ощущаются сложности с поставками новых деталей. Однако предложение страховщиков не коснётся тех компонентов, которые регулятором прямо запрещены ко вторичному использованию. Ожидается, что применение подержанных запчастей будет разрешено только в тех областях, которые не имеют прямого влияния на безопасность движения, — например, для кузовных деталей.
- Задержки с поставками стали причиной предложения ввести мораторий на штрафы для страховых компаний, которые не соблюдают установленные законом сроки ремонта: кризис поставок деталей способен сделать ремонт в оговорённый период просто невозможным. Кроме того, РСА предлагает ввести вариант замены способа компенсации — с ремонта на денежную выплату — для тех случаев, когда ремонт уже оговорён, но выполнить его не получается. Сам же срок, в который необходимо починить автомобиль, может быть увеличен до 60 дней.
- РСА особо оговаривает, что считает предлагаемые меры временными — их могут ввести до момента стабилизации рынка запчастей.
- Что касается расширения тарифного коридора по ОСАГО, его хотят увеличить «вниз» на 10%, а максимальную ставку поднять на 30%. По мнению РСА, это позволит страховым компаниям сохранить доступ к системе обязательного страхования автогражданской ответственности для так называемых «высокоубыточных» клиентов, хотя сам полис для них заметно подорожает.
С 1 апреля в России действует новая методика расчёта ОСАГО — в частности, изменены коэффициенты КБМ, от которых зависит стоимость полиса в привязке к аварийной истории водителя. Чем больше ДТП совершает водитель, тем дороже для него становится страховка. Кроме того, в нынешнем году может быть увеличен лимит выплат по ущербу жизни и здоровью, а от учёта степени износа автомобиля при расчёте ущерба планируется отказаться.