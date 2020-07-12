Смотрите — будущее! 5 грандиозных транспортных проектов из Китая
Антон Погорельский
Пока другие фантазируют, китайцы осуществляют. Да, первый беспилотник появился совсем не здесь. И первый скоростной поезд тоже родом не из КНР. Но упущенные когда-то возможности стать первым – отличный стимул, чтобы превзойти всех в будущем.
Мы собрали 5 впечатляющих проектов транспорта будущего из Китая: от тех, что пока существуют только на уровне замысла, до тех, что прямо сейчас перевозят тысячи людей. А зная упорство китайцев, можно быть уверенным – те, что относятся к первой группе, рано или поздно окажутся во второй.
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Герметичная железная дорога в Гималаях
Статус: успешно работает
Для кого: для жителей высокогорья и удалённых деревень в зоне вечной мерзлоты
Пожалуй, самая наглядная демонстрация того, на что способен Китай в сфере транспорта. Да, мы все видели железные дороги. Но не такие. Встречайте: поезда и вагоны, на которых можно выйти в космос. Или спуститься под воду.
Серьёзно — перед отправлением здесь задраивают люки, иллюминаторы не открываются, а в салоне искусственно поддерживают приемлемый уровень насыщения воздушной смеси и давления. Всё дело в том, что Цинхай-Тибетская железная дорога проходит по верхней границе тропосферы – там, где воздуха начинает не хватать, а в критическом случае может начаться кислородное голодание. На высоте 4 тысячи километров над уровнем моря.
Это привычная среда для Гималаев, самой высокой горной цепи на планете. На склонах Гималайских гор расположен Тибет: территория с бурной историей и сложным правовым статусом. Активисты и правозащитники со всего мира десятилетиями призывают освободить Тибет из-под китайской оккупации. КНР своё управление оккупацией не считает, ведь для коммунистического Китая Тибет — это просто один из регионов огромной страны. И этому региону нужен транспорт.
До сооружения Цинхай-Тибетской железной дороги путь из отдалённых тибетских деревень в «большой Китай» занимал дни, если не недели. Люди передвигались пешком или на ослах. Ещё никто не пытался строить железную дорогу в настолько сложных природных условиях. Российский Урал, к примеру, в 4 раза ниже Гималаев, а в случае с Тибетом решаемость инженерной задачи оказывается ниже в разы.
И всё же Китай это сделал. Вагоны, больше похожие на батискаф, чем на электричку. Умопомрачительные эстакады, которые возносят поезд на высоту пятиэтажного дома ради местной фауны: железная дорога буквально парит над землей, чтобы не мешать местным животным. Рельсы, которые проложены прямо в вечной мерзлоте. До КНР с такой необходимостью сталкивался только СССР — и не справился с задачей. В заполярных районах российского Севера просто нет действительно протяжённых железных дорог с регулярным пассажирским сообщением. А в Китае есть.
Всё дело в том, что китайские инженеры использовали жидкий азот для дополнительного замораживания почвы. С такой технологией можно не бояться, что в летние месяцы земля оттает и рельсы развезёт в разные стороны. Глубокая заморозка гарантирует сохранность железной дороги в любую распутицу. Ветку строили с 1974 по 2006 год. Сейчас высокогорная железная дорога работает и исправно перевозит пассажиров в ежедневном режиме.
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Город размером с Белоруссию и разворачивание рек
Статус: в проекте
Для кого: для жителей мегаполиса
Наиболее масштабное и пугающее начинание Китая — изменённые русла рек. Реки — не только важнейшая часть экосистемы планеты, но и важнейшие транспортные артерии со времён античности. Сейчас по рекам доставляют грузы, возят лес, нефть, машины и, конечно, устраивают круизы. А в мегаполисах реки участвуют в городской транспортной системе: по ним курсируют водные такси и рейсовые паромы.
Китайский мегапроект начался с перенаселённости Пекина. В столице и её пригородах проживает столько людей, что дорога на работу в одну сторону стала занимать по 4–5 часов. Эту проблему в Китае решили с размахом: к 22-миллионному Пекину присоединят 13-миллионный Тяньцзинь. А заодно и целую провинцию Хэбэй, печально знаменитую своим грязным металлургическим производством. В регионе живёт ещё 78 миллионов человек.
Получившийся монстр должен стать столичной агломерацией КНР. Это будет город размером с Белоруссию и населением более 130 миллионов человек. Во всей России живёт почти столько же.
И вот тут в проекте появляются реки. Находясь на границе зоны опустынивания, Пекин и его окрестности страдают от нехватки воды. Масштабные строительные работы в новом мегагороде только усугубляют этот дефицит. Исправить дисбаланс призван разворот рек.
Для того, чтобы снабдить город водой, в Китае выроют три гигантских канала. Они направят воды из влажных южных регионов на засушливый север, где находятся Пекин и Тяньцзинь. Восточный канал протяжённостью 1150 километров выведет воду из реки Янцзы. Канал будет течь вверх по склонам с помощью 20 насосных станций и наполнять водохранилища в Тяньцзине. Второй канал длиной 1263 км потечёт вниз — он предназначен для Пекина.
Третий получил название Большого западного канала. Этот проект пока на стадии планирования. Он перенаправит воду из притоков Янцзы в Хуанхэ, расположенную севернее. Для этого потребуется переселить тысячи людей, которые сейчас живут в деревнях: их затопят и сделают новыми руслами. На пути этого канала будет множество мостов и туннелей, которые планируется строить параллельно.
Китайское правительство полно решимости осуществить перенаправление рек, несмотря на риски высыхания для самой Янцзы. Поправить ситуацию для Янцзы Китай намерен с помощью ещё более южных рек, которые сейчас текут в соседние страны: Индию, Бангладеш, Мьянму, Таиланд, Вьетнам, Камбоджу и Лаос. Возможная засуха в этих странах Китай не волнует.
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Рекордный подводный тоннель
Статус: в проекте
Для кого: для бизнеса и путешествий
Возможно, самый сложный транспортный проект начала XXI века. Китай решил вырыть ультрадлинный тоннель в сейсмоактивной зоне. Под водой.
Тоннель Далянь-Яньтай, также известный как тоннель под Бохайским заливом, задумали в 2013 году. Строительство хотели начать в
Причина постройки — сугубо экономическая. Расположенный на севере Далянь относится к ржавому поясу — так назвали территорию КНР с множеством устаревших заводов, построенных по советскому образцу. Находящийся на юге Бохайского залива город Яньтай — это уже экономически развитый юг. Индустриализация и урбанизация пришли сюда позже и развивались по западному, капиталистическому сценарию. Именно на юго-западе страны сосредоточена основная экономическая мощь Китая.
Связать отсталые регионы с наиболее развитыми районами страны — основной смысл подводного тоннеля. В Китае посчитали, что функционирование тоннеля будет приносить экономике КНР по $3,7 млрд в год. А ещё это называют тренировкой перед более амбициозным проектом — тоннелем из Китая в Южную Корею через Жёлтое море.
В нынешней смете проекта фигурирует сумма в $43 млрд. Эти деньги потребуются в том числе на укрепление стен для защиты от землетрясений.
Проехать там на автомобиле будет нельзя: тоннель сделают железнодорожным. Зато машину можно будет погрузить в товарный вагон, а самому занять пассажирское место в том же поезде. Путь из Даляня в Яньтай сократится с нынешних 15 часов, необходимых для объезда Бохайского залива по прибрежной дороге, до одного часа по железной дороге.
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Самый длинный в мире мост
Статус: успешно работает
Для кого: для жителей и туристов
Прежде дорога по маршруту Гонконг–Чжухай–Макао занимала 4 часа. Три огромных города расположены по разные стороны Жемчужной реки, а все вместе они входят в регион Большого залива — территорию, на которой начался экономический взлёт Китая. Чтобы не сбавлять темпы роста ВВП, власти усилили интеграцию с помощью моста.
С 2018 года это расстояние преодолевают за 40 минут. Самый длинный в мире мост — общей длиной в 55 километров — состоит из нескольких секций с право- и левосторонним движением. Дело в том, что в Гонконге и материковом Китае ездят по разным сторонам дороги, так что водители перемещаются с одной стороны на другую прямо на мосту.
Но главное: в некоторых местах сооружение ныряет под воду. Вся конструкция представляет собой гибрид моста и тоннеля: по ходу движения водители проезжают по искусственным островам, взмывают в воздух на надводных секциях и погружаются вниз на подводных участках.
Автобусы отправляются по этому мосту каждые 5 минут. Доступ личного транспорта ограничен: из-за экстремальной автомобилизации Гонконга, Макао и приграничных районов количество пропусков, дающих право проехать по мосту, не превышает 10 000 в сутки. А всем желающим необходимо иметь права сразу трёх стран: КНР, Гонконга и Макао.
Несмотря на эти ограничения, мост пользуется большим спросом. А самыми недовольными оказались приверженцы фэн-шуй. Они утверждают, что два искусственных острова, входящих в состав моста, похожи на змеиные головы, которые смотрят в сторону Гонконга и тем самым насылают на город проклятия.
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Беспилотный магнитоплан
Статус: успешно работает
Для кого: для жителей и туристов
Поезд, который едет быстрее самолёта. Это не фантастика, это магнитоплан в аэропорту Шанхая: каждый пассажир такого поезда может воочию оценить, как он обгоняет взлетающий параллельно самолёт.
Магнитопланы (они же маглевы) работают на технологии магнитной левитации. Такие поезда не катятся, а буквально висят в воздухе: благодаря отталкиванию разных полюсов магнита вагоны находятся в нескольких миллиметрах над рельсом. Во время движения трения также не происходит – по сути, в таких поездах нечему изнашиваться. И неоткуда брать выхлоп — это экологически чистая технология, которая позволяет отказаться от ископаемого топлива.
Сложность одна: магнитопланы очень дороги. Насколько дороги, что от таких проектов отказались в СССР и США. В конце прошлого века небольшие линии маглевов работали в Западной Германии и Великобритании, но затем их закрыли. И тут пришёл Китай.
Китай не просто возродил советскую мечту о поезде, который летает по воздуху. Китай смог тиражировать технологию. Всё началось с той самой высокоскоростной линии в Шанхае: её построили по европейским технологиям. Зато потом в дело вмешались китайские инженеры – они разработали более простой (а значит, более дешёвый) вариант маглева. Именно такие линии сейчас функционируют в Пекине и Чанше.
Если высокоскоростные модификации разгоняются до