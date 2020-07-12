Смотрите — будущее! 5 грандиозных транспортных проектов из Китая

Это привычная среда для Гималаев, самой высокой горной цепи на планете. На склонах Гималайских гор распо­ложен Тибет: терри­тория с бурной историей и сложным правовым статусом. Активисты и право­защитники со всего мира десяти­летиями призывают освободить Тибет из-под китайской оккупации. КНР своё управ­ление оккупацией не считает, ведь для коммуни­стического Китая Тибет — это просто один из регионов огромной страны. И этому региону нужен транспорт.

До сооружения Цинхай-Тибетской железной дороги путь из отдалённых тибетских деревень в «большой Китай» занимал дни, если не недели. Люди пере­двигались пешком или на ослах. Ещё никто не пытался строить железную дорогу в настолько сложных природных условиях. Российский Урал, к примеру, в 4 раза ниже Гималаев, а в случае с Тибетом реша­емость инженерной задачи оказывается ниже в разы.

И всё же Китай это сделал. Вагоны, больше похожие на батискаф, чем на электричку. Умо­помрачи­тельные эстакады, которые возносят поезд на высоту пяти­этажного дома ради местной фауны: железная дорога буквально парит над землей, чтобы не мешать местным животным. Рельсы, которые проложены прямо в вечной мерзлоте. До КНР с такой необходи­мостью сталкивался только СССР — и не справился с задачей. В заполярных районах россий­ского Севера просто нет действи­тельно протяжённых железных дорог с регулярным пассажир­ским сообщением. А в Китае есть.