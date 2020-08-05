Тюнинг за гранью. Часть 2: обвесы, которые шокируют

Тяжёлый китайский люкс: 5 шикарных супермашин для миллионеров из Китая

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Константин Новацкий

Золото, хром, кожа, мрамор и дерево. Когда речь заходит о реально пафосных автомобилях, китайцам натурально сносит башню. Чтобы подчеркнуть элитар­ность дорогой супер­машины и особый статус её главного пассажира, в ход идёт всё и в большом количестве. Собрали для вас пять сверх­шикарных моделей, разработанных для китайцев первой величины.

Hongqi H9+

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В конце сентября на живом (удивительно, да?) Пекинском автосалоне премиальный бренд Hongqi покажет свой ответ Майбахам и Аурусам. Флагманский лимузин H9+ в растянутом почти до пяти с половиной метров исполнении появится на стенде, чтобы засвидетель­ствовать прорыв компании в области тяжёлого люксо­строения — уже известно, что модель достанется избранным, а собирать каждый из экземпляров будут по спецзаказам.

В перечне длинного списка оснащения для китайского Роллс-Ройса (дизайном марки c 2018 года руководит выходец из Rolls-Royce) есть 20-дюймовые колёсные диски, комбини­рованная окраска кузова, море хрома, алюминия, кожи и фирменных логотипов H9, раздельные задние кресла с уймой персональных регулировок и автопилот — правда, довольно простого уровня 2+ (ассистент удержания в полосе и активный круиз).

Двигать всё это хозяйство по асфальту будет продольно располо­женный трёх­литровый V6 мощностью 283 лошадиные силы, соединённый с роботи­зированной коробкой передач. Привод — задний. Цена — 600 000 юаней (около 6 000 000 ₽), то есть втрое дешевле русского Aurus Senat.

Hongqi L5

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Любопытно, что нарочито пафосный H9+ должен стать относи­тельно доступным лимузином из Поднебесной. И цена в данном случае говорит о важном для компании шаге не так громко, как заявление о массовом производ­стве премиальных машин. Прежде в Hongqi делали машины исключительно для партийной верхушки.

Например, модель L5. Чёрный лакированный брусок в неокласси­ческом стиле копирует то ли упомянутый выше Rolls-Royce, то ли двадцать первую «Волгу», то ли собственные модели времён правления Мао.

На разработку L5 ушло два года. В 2009-м на свет появились первые лимузины HQE и почти сразу же раствори­лись в черноте номен­клатурных гаражей. По большей части они были брониро­ванными. А в 2014-м мир увидел младшую модель L5 — в лаке и коже, c привычно открыва­ющимися, нераспашными дверями и ценником в 5 000 000 юаней. Переводить это длинное число в российские рубли не стоит по двум причинам: «младшая» модель L-серии предназ­начена исключи­тельно для Китая и вдобавок сумма получается астрономической.

Тем не менее, в 2015 году пара особенных Hongqi L5 блеснула на параде в Минске. Созданные специально для мероприятия и пере­данные Бело­руссии в безвозмездное пользо­вание кабриолеты хвастали деревянной салонной отделкой, мониторами в подголов­никах передних кресел, стойкой для микрофонов и поручнем для проезда стоя. Под капотами машин стояли шестилитровые 408-сильные V12.

Geely GE

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Да, в биографии продвинутого и почти целиком самобытного бренда Geely было и такое. В самом деле, как должна выглядеть стопроцентно премиальная машина, способная стоять особняком на фоне бюджетных моделей? Выглядеть она должна как особняк. Или как Rolls-Royce, что в случае с седаном GE — одно и то же.

Люксовая новинка появилась в 2009 году на шанхайском салоне. И тут же привлекла внимание нарочито дорогой отделкой и показушно барскими решениями вроде раздельной центральной пере­городки или одного-един­ственного заднего кресла, похожего на передвижной трон.

На том же салоне производитель обозначил и дату выхода серийной модели, и цену за готовый экземпляр — около 140 тысяч долларов, что было в пять-шесть раз дешевле Rolls-Royce Phantom. Примерно там же концепту­альную новинку заметили предста­вители британского бренда, что вылилось сначала в обиду, а затем в шумное судебное разбира­тельство. Несмотря на тот факт, что под капотом «азиата» бился мотор с вдвое меньшим числом цилиндров, а пропорции кузова тянули скорее на оммаж, чем на копию. Так или иначе, стать серийным у выста­вочного GE не получилось.

Rolls-Royce Year of the Dragon

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Любовь азиатов к особенным машинам просто не могла не родить предло­жение за рубежом. Те самые британцы, что приняли близко к сердцу творение Geely, в 2011 году с теплотой всё того же сердца презенто­вали особую «китайскую» серию Phantom в честь года дракона. 

Всё как полагается: красноватый колер кузова, много декора­тивной отделки золотом, вензели, вьющи­еся драконьи телеса, вышивки на кожаных подголов­никах, деревянный шпон с инкрустацией и багажный сейф для чего-то очень важного. Казалось бы, ещё немного — и парящую на капоте статуэтку «Духа экстаза» должен сменить огне­дышащий Мушу, но так далеко англичане заходить не стали. 

Да это и не требовалось, поскольку всю серию лимузинов в КНР выкупили за пару месяцев. Цена в 1,2 миллиона долларов — в четыре раза выше базового Phantom, само собой, никого не смутила.

Dartz Prombron Black Dragon

О том, какими возможностями кастомизации обладают парни из латвийской конторы Dartz, мы рассказывали уже много раз. Скорее всего вы слышали про их специфи­ческую отделку кожей китового пениса, но речь сейчас пойдёт о мифических животных. 

В год дракона по китайскому календарю компания анонсиро­вала семи­местный брониро­ванный лимузин специально для рынка Поднебесной. Помимо удлинённой на 60 санти­метров колёсной базы, Prombron Black Dragon получил защиту от пуль, взрывчатки и даже радиаци­онного поражения (привет, Фукусима!). 

Но куда важнее внешний вид и интерьер освинцо­ванной новинки: 23-дюймовые колёсные диски, матовый чёрный цвет, самозатем­няющиеся стёкла, 42-дюймовый монитор, спутниковое ТВ, мобильный Интернет... И всё это в окружении кожи, лакиро­ванного дерева, бриллиантов и рубинов. В Dartz никогда не стеснялись вешать на свои творения большие ценники — и вот опять: каждый из 12 «китайских» внедорож­ников оценивался в семь миллионов долларов (519 млн. ₽).

У кого получается выглядеть пафоснее?

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