Тяжёлый китайский люкс: 5 шикарных супермашин для миллионеров из Китая

В конце сентября на живом (удивительно, да?) Пекинском автосалоне премиальный бренд Hongqi покажет свой ответ Майбахам и Аурусам. Флагманский лимузин H9+ в растянутом почти до пяти с половиной метров исполнении появится на стенде, чтобы засвидетель­ствовать прорыв компании в области тяжёлого люксо­строения — уже известно, что модель достанется избранным, а собирать каждый из экземпляров будут по спецзаказам.

В перечне длинного списка оснащения для китайского Роллс-Ройса (дизайном марки c 2018 года руководит выходец из Rolls-Royce) есть 20-дюймовые колёсные диски, комбини­рованная окраска кузова, море хрома, алюминия, кожи и фирменных логотипов H9, раздельные задние кресла с уймой персональных регулировок и автопилот — правда, довольно простого уровня 2+ (ассистент удержания в полосе и активный круиз).