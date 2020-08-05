Тяжёлый китайский люкс: 5 шикарных супермашин для миллионеров из Китая
Константин Новацкий
Золото, хром, кожа, мрамор и дерево. Когда речь заходит о реально пафосных автомобилях, китайцам натурально сносит башню. Чтобы подчеркнуть элитарность дорогой супермашины и особый статус её главного пассажира, в ход идёт всё и в большом количестве. Собрали для вас пять сверхшикарных моделей, разработанных для китайцев первой величины.
Hongqi H9+
В конце сентября на живом (удивительно, да?) Пекинском автосалоне премиальный бренд Hongqi покажет свой ответ Майбахам и Аурусам. Флагманский лимузин H9+ в растянутом почти до пяти с половиной метров исполнении появится на стенде, чтобы засвидетельствовать прорыв компании в области тяжёлого люксостроения — уже известно, что модель достанется избранным, а собирать каждый из экземпляров будут по спецзаказам.
В перечне длинного списка оснащения для китайского Роллс-Ройса (дизайном марки c 2018 года руководит выходец из Rolls-Royce) есть 20-дюймовые колёсные диски, комбинированная окраска кузова, море хрома, алюминия, кожи и фирменных логотипов H9, раздельные задние кресла с уймой персональных регулировок и автопилот — правда, довольно простого уровня 2+ (ассистент удержания в полосе и активный круиз).
Двигать всё это хозяйство по асфальту будет продольно расположенный трёхлитровый V6 мощностью 283 лошадиные силы, соединённый с роботизированной коробкой передач. Привод — задний. Цена — 600 000 юаней (около
Hongqi L5
Любопытно, что нарочито пафосный H9+ должен стать относительно доступным лимузином из Поднебесной. И цена в данном случае говорит о важном для компании шаге не так громко, как заявление о массовом производстве премиальных машин. Прежде в Hongqi делали машины исключительно для партийной верхушки.
Например, модель L5. Чёрный лакированный брусок в неоклассическом стиле копирует то ли упомянутый выше Rolls-Royce, то ли двадцать первую «Волгу», то ли собственные модели времён правления Мао.
На разработку L5 ушло два года.
Тем не менее, в 2015 году пара особенных Hongqi L5 блеснула на параде в Минске. Созданные специально для мероприятия и переданные Белоруссии в безвозмездное пользование кабриолеты хвастали деревянной салонной отделкой, мониторами в подголовниках передних кресел, стойкой для микрофонов и поручнем для проезда стоя. Под капотами машин стояли шестилитровые 408-сильные V12.
Geely GE
Да, в биографии продвинутого и почти целиком самобытного бренда Geely было и такое. В самом деле, как должна выглядеть стопроцентно премиальная машина, способная стоять особняком на фоне бюджетных моделей? Выглядеть она должна как особняк. Или как Rolls-Royce, что в случае с седаном GE — одно и то же.
Люксовая новинка появилась в 2009 году на шанхайском салоне. И тут же привлекла внимание нарочито дорогой отделкой и показушно барскими решениями вроде раздельной центральной перегородки или одного-единственного заднего кресла, похожего на передвижной трон.
На том же салоне производитель обозначил и дату выхода серийной модели, и цену за готовый экземпляр — около 140 тысяч долларов, что было в пять-шесть раз дешевле Rolls-Royce Phantom. Примерно там же концептуальную новинку заметили представители британского бренда, что вылилось сначала в обиду, а затем в шумное судебное разбирательство. Несмотря на тот факт, что под капотом «азиата» бился мотор с вдвое меньшим числом цилиндров, а пропорции кузова тянули скорее на оммаж, чем на копию. Так или иначе, стать серийным у выставочного GE не получилось.
Rolls-Royce Year of the Dragon
Любовь азиатов к особенным машинам просто не могла не родить предложение за рубежом. Те самые британцы, что приняли близко к сердцу творение Geely, в 2011 году с теплотой всё того же сердца презентовали особую «китайскую» серию Phantom в честь года дракона.
Всё как полагается: красноватый колер кузова, много декоративной отделки золотом, вензели, вьющиеся драконьи телеса, вышивки на кожаных подголовниках, деревянный шпон с инкрустацией и багажный сейф для чего-то очень важного. Казалось бы, ещё немного — и парящую на капоте статуэтку «Духа экстаза» должен сменить огнедышащий Мушу, но так далеко англичане заходить не стали.
Да это и не требовалось, поскольку всю серию лимузинов в КНР выкупили за пару месяцев. Цена в 1,2 миллиона долларов — в четыре раза выше базового Phantom, само собой, никого не смутила.
Dartz Prombron Black Dragon
О том, какими возможностями кастомизации обладают парни из латвийской конторы Dartz, мы рассказывали уже много раз. Скорее всего вы слышали про их специфическую отделку кожей китового пениса, но речь сейчас пойдёт о мифических животных.
В год дракона по китайскому календарю компания анонсировала семиместный бронированный лимузин специально для рынка Поднебесной. Помимо удлинённой на 60 сантиметров колёсной базы, Prombron Black Dragon получил защиту от пуль, взрывчатки и даже радиационного поражения (привет, Фукусима!).
Но куда важнее внешний вид и интерьер освинцованной новинки: 23-дюймовые колёсные диски, матовый чёрный цвет, самозатемняющиеся стёкла, 42-дюймовый монитор, спутниковое ТВ, мобильный Интернет... И всё это в окружении кожи, лакированного дерева, бриллиантов и рубинов. В Dartz никогда не стеснялись вешать на свои творения большие ценники — и вот опять: каждый из 12 «китайских» внедорожников оценивался в семь миллионов долларов (519 млн. ₽).