Китайцы помогут Тесле сделать маленький электрокар
Николай Андреев
Tesla опубликовала эскиз компактного электромобиля в объявлении о найме персонала в китайском мессенджере WeChat. Как сообщает агентство Reuters, американская компания планирует открыть в Китае исследовательский центр для разработки автомобилей «в китайском стиле».
Глава Tesla Илон Маск хочет не только производить, но и создавать электромобили в Китае, в том числе для глобального рынка. Однако никаких подробностей о будущих новинках нет, в том числе и об анонсированном маленьком хэтчбеке.
Скорее всего, исследовательский центр откроют рядом с заводом Tesla Gigafactory 3 в Шанхае, который начал производство электрокаров Tesla Model 3 в конце 2019 года. Сейчас предприятие выходит на проектную мощность в 3000 машин в неделю. Там же выпускают батареи и зарядные станции.
На текущий момент Tesla Model 3 китайской сборки локализованы на треть. В течение 2020 года планируется целиком перейти на детали местного производства ради снижения стоимости электромобилей на 20 процентов. Базовый седан Model 3 китайского производства сейчас стоит 355 800 юаней (3,2 миллиона рублей) без учета госсубсидий.