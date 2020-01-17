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Китайцы помогут Тесле сделать маленький электрокар

Новости

Николай Андреев

Tesla опубликовала эскиз компактного электро­мобиля в объявлении о найме персонала в китайском мессенд­жере WeChat. Как сообщает агентство Reuters, амери­канская компания плани­рует открыть в Китае исследо­вательский центр для разра­ботки автомо­билей «в китайском стиле».

  • Глава Tesla Илон Маск хочет не только производить, но и создавать электро­мобили в Китае, в том числе для глобального рынка. Однако никаких подроб­ностей о будущих новинках нет, в том числе и об анонсиро­ванном маленьком хэтчбеке.

  • Скорее всего, исследовательский центр откроют рядом с заводом Tesla Gigafactory 3 в Шанхае, который начал производ­ство электро­­каров Tesla Model 3 в конце 2019 года. Сейчас пред­приятие выходит на проектную мощность в 3000 машин в неделю. Там же выпускают батареи и зарядные станции.

  • На текущий момент Tesla Model 3 китайской сборки локализо­ваны на треть. В течение 2020 года плани­руется целиком перейти на детали местного производ­ства ради снижения стои­мости электро­мобилей на 20 процентов. Базовый седан Model 3 китайского производства сейчас стоит 355 800 юаней (3,2 миллиона рублей) без учета госсубсидий.

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