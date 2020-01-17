Китайцы помогут Тесле сделать маленький электрокар

Глава Tesla Илон Маск хочет не только производить, но и создавать электро­мобили в Китае, в том числе для глобального рынка. Однако никаких подроб­ностей о будущих новинках нет, в том числе и об анонсиро­ванном маленьком хэтчбеке.

Скорее всего, исследовательский центр откроют рядом с заводом Tesla Gigafactory 3 в Шанхае, который начал производ­ство электро­­каров Tesla Model 3 в конце 2019 года. Сейчас пред­приятие выходит на проектную мощность в 3000 машин в неделю. Там же выпускают батареи и зарядные станции.