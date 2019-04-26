6 китайских кроссоверов, которые будут продаваться в России

Компания GAC – новичок на российском рынке. О планах по освоению нашей необъятной родины китайцы рассказали сначала в прошлом году на выставке в Москве, а затем — на международном автосалоне в Санкт-Петербурге (да, есть и такой) — подписали несколько дилерских контрактов. И чтобы сразу обозначить серьёзность своих намерений, автопроизводитель пообещал уже осенью вывести на российский рынок огромный семиместный внедорожник GS8.

У модели будет двухлитровый турбомотор с автоматом Aisin, полный привод на базе муфты BorgWarner, специальный режим управляющей электроники для бездорожья и независимая подвеска по кругу! Больше подробностей огласят ближе к старту продаж и кто знает, вдруг GAC GS8 действительно сможет намять бока Kia Sorento Prime и другим семиместникам…