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6 китайских кроссоверов, которые будут продаваться в России

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В России китайские автомобили только начинают завоёвывать народную любовь и пока всё ещё вызывают скорее праздный интерес и настороженное любопытство. Но китайцы не сдаются и в 2019-м десантируют на наш рынок приличное количество очень свежих моделей, в том числе несколько новых кроссоверов. Вот шесть самых интересных из них.

GAC GS8

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Компания GAC – новичок на российском рынке. О планах по освоению нашей необъятной родины китайцы рассказали сначала в прошлом году на выставке в Москве, а затем — на международном автосалоне в Санкт-Петербурге (да, есть и такой) — подписали несколько дилерских контрактов. И чтобы сразу обозначить серьёзность своих намерений, автопроизводитель пообещал уже осенью вывести на российский рынок огромный семиместный внедорожник GS8.

У модели будет двухлитровый турбомотор с автоматом Aisin, полный привод на базе муфты BorgWarner, специальный режим управляющей электроники для бездорожья и независимая подвеска по кругу! Больше подробностей огласят ближе к старту продаж и кто знает, вдруг GAC GS8 действительно сможет намять бока Kia Sorento Prime и другим семиместникам…

GAC GS5

Фото: motorauthority.com
Фото: motorauthority.com
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Фото: motorauthority.com

Вторая модель GAC, которая должна полюбиться россиянам, – кроссовер GS5. По габаритам он сопоставим с Mitsubishi Outlander, но, в отличие от японского конкурента, может быть только переднеприводным. На родине вседорожник комплектуют турбомотором 1.5 мощностью 152 или 169 л.с., а вот коробок передач — две, на выбор: механика и автомат Aisin. Точной даты появления GS5 в России пока нет.

Haval F7

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Haval H7 будет у дилеров уже в июне. Этот же кроссовер станет первой моделью, выпуск которой начнётся на заводе Haval в России в Тульской области. Моторная гамма: турбированные 1.5 и 2.0 мощностью 150 и 190 л.с. соответственно. Коробка – только робот с двумя сцеплениями. 

Зато H7 предложат как с передним, так и с полным приводом, а в список оснащения модели войдут система кругового обзора, подогрев и вентиляция передних сидений, подогрев кресел второго ряда, люк и круиз-контроль.

Geely FY11

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Пожалуй, самая эффектная китайская машина, которая пока что доехала до России. FY11, естественно, не название, а заводской индекс. Полноценное и произносимое наименование обнародуют позже. Купе-кроссовер построили на платформе CMA, разработанной Volvo, а его моторная гамма состоит из наддувных агрегатов — 1.5 мощностью 177 сил, а также 238-сильного 2.0.

Список оснащения FY11 включает в себя кожаную отделку интерьера, панорамную крышу, матричные светодиодные фары, а также полностью цифровую приборную панель и мультимедийную систему с большим экраном. Правда, и щиток, и развлекательный комплекс на официальных фотографиях сильно напоминают детали от современных автомобилей BMW. Совпадение?

Geely SX11

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Чуть менее яркая, но потенциально более популярная новинка Geely для России – компактный кроссовер SX11. Он появится попозже — в ноябре текущего года, но ещё непонятно даже, по какой цене. Известно, что возить вседорожник к нам будут из Китая и запускать его производство в Белоруссии, где уже делают Atlas, автопроизводитель пока не собирается.

Модель построили на новой платформе BMA, которая потом станет использоваться не только на новых моделях китайского бренда, но и при создании будущих автомобилей Volvo. Мотор у SX11 пока всего один – трёхцилиндровый, турбо, мощностью 177 сил. Коробка тоже одна – семиступенчатый робот с двумя сцеплениями.

Changan CS35

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Changan CS35 нового поколения может появиться в России осенью — но это неточно. Потому что его предшественник вообще не рвал чарты, даже несмотря на российское производство: модель выпускают в Липецкой области. Свежий CS35 по габаритам схож с Кретой и Каптюром. В Китае вседорожник продаётся всего с одним мотором – атмосферным бензиновым 1.6, который сочетается либо с механикой, либо с автоматом.

У какого из этих китайцев наибольшие шансы на успех в России?

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