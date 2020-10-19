Поднебесно хороши: самые стильные машины из Китая
Константин Новацкий
Как же было круто обсуждать китайский дизайн лет пять-десять назад! Что ни новинка — то мишень для острот и колкостей. Замахнись — не промажешь. А сейчас? На дворе 2020 год, за карандаши и планшеты ухватились именитые дизайнеры, и чтобы больно уколоть новенький Haval, Geely или Hongqi, придётся хорошенько прицелиться. Более того, кое-какие модели натурально метят в короли автомобильного бала. Мы не будем обсуждать, как большие деньги и управленческий талант преображают автомобильные бренды Поднебесной, а просто предлагаем посмотреть на самые интересные машины этой удивительной страны: от кроссовера с позолотой до гиперкара из карбона.
Hongqi HS7
Топовый китайский автобренд впервые за свою
Мы писали про баснословно дорогую флагманскую модель Hongqi L5, которая заигрывала с ретротемой, но кроссовер HS7 смотрит не назад, а вперёд. Во внешности пятиметровой новинки 2019 года нет прямых заимствований, и это объяснимо: дизайном в компании рулит Джайлс Тейлор, работавший на Rolls-Royce и Jaguar.
У кроссовера собственная платформа с многорычажной подвеской на пневмобаллонах, трёхлитровая 337-сильная «турбошестёрка» собственной разработки и самобытный интерьер с кожей, деревом и позолотой. К счастью, всё весьма сдержанно и гармонично.
Hongqi S9
Куда менее сдержанной выглядит концептуальная вишенка на торте Hongqi. Заднеприводный супергибрид, впервые показанный во Франкфурте в 2019 году, получил статус готовой к производству машины. Это значит, что монументальный «членовоз» L9 перестаёт быть одновременно самой желанной и самой дорогой моделью бренда.
Среднемоторное купе с ни на что не похожим карбоновым кузовом работы англичанина Джайлса Тейлора способно потягаться с Bugatti Chiron. Расположенная в базе четырёхлитровая «восьмёрка» совмещена с электромотором; тандем развивает 1400 лошадиных сил и всего за пару секунд бросает S9 с места до «сотни». Максимальная скорость тоже
Если в мире (а прежде всего — в Китае) найдутся 70 ценителей такой красоты и мощи, они совокупно пополнят казну Hongqi на 105 миллионов долларов (около
Byton M-Byte
В истории китайского стартапа много некитайских имён и геотегов. Продвинутый электрический бренд основали экс-сотрудники BMW и Nissan, к работе привлекались парни из Continental и Tesla, дизайн придумывали в Мюнхене, концепцию «интеллектуального гаджета на колёсах» — в Калифорнии, а софт и электронная начинка для
Итогом интеграций стал один из самых знаковых на рынке «убийц Теслы»: крутой, дорогой и красивый. При этом ездить новинка тоже умеет: для топовой версии с электрическим полным приводом была заявлена пара моторов суммарной отдачей 408 «лошадей», а самая ёмкая из батарей позволяет проехать до 550 километров на одной зарядке.
Этим летом стартап неслабо «тряхнуло»: пандемия нарушила бизнес-цепочки, после чего боссы Byton заговорили о массовой оптимизации. Как бы там ни было, столь крутой проект едва ли будет забыт.
Geely Xing Yue
Зачем циклиться на одном гармоничном и стильном «паркетнике» Coolray? Ведь в китайской гамме Geely целых девять кроссоверов, один другого краше! Есть и такое среднеразмерное кросс-купе Xing Yue («Звезда»), которое выглядит более чем достойно.
Да, азиаты отлично освоили технику трансформации обычного кроссовера в «аналог» BMW X4. И не так уж важно, что именно взято за исходник. Однако отдадим должное: телом «Цинь Ю» определённо вышел.
Кроссовер делит общую с Volvo XC40 платформу, но дизайн стал результатом работы шанхайской студии Geely. К визуальной динамике производитель готов добавить и реальную: двухлитровая топ-версия Xing Yue S 350T с полным приводом развивает 238 сил. Кстати, с этим мотором кросс-купе будет продаваться в России — под именем Tugella.
GAC GA8
Пока люксовый бренд из Гуанчжоу небольшими шажками наступает на российский рынок, у себя на родине он доказал всё и всем. Помимо линеек кроссоверов и минивэнов, в гамме GAC есть и седаны. Например, флагманский Trumpchi GA8, который производится с 2015 года.
Пятиметровая модель пытается соблазнять покупателя обилием плавных линий, словно перед нами корейский Genesis периода юности этого бренда. В интерьере, напротив, всё весьма по-взрослому: много дорогой кожи и деревянных панелей, обилие сервоприводов, внушительного вида медиакомплекс и просторный задний ряд с раскладными креслами, шторками и боксом-холодильником.
Двухлитровый турбомотор GA8 не столь велик и могуч, как можно было ожидать, однако 197 сил вполне достаточно для большинства бизнес-задач. Привод — традиционный для GAC передний, поскольку основой для модельной гаммы служит старая добрая платформа Fiat, известная нам ещё по Alfa Romeo 166.
Lynk&Co 01
Китайский автобренд с самой узнаваемой внешностью был создан совместными усилиями Geely и Volvo. Дизайном молодой марки в 2016 году начал рулить европеец Андреас Нильсен. Он воплотил в жизнь концепцию «продукта из ряда вон» — то есть автомобиля, максимально не похожего на привычный китайский автомобиль и как можно более далёкого от классического формата машины.
Как только было готово фирменное «лицо», чем-то напоминающее смесь Porsche Cayenne и Kia Sportage, в компании решили изменить продажи своих новинок: отказаться от собственной дилерской сети, активно внедрять лизинг и каршеринг, а также свести к одному число возможных комплектаций. Мудрёный подход объяснялся желанием зацепить молодую аудиторию, в том числе за пределами Китая, которая не хочет разбираться и выбирать. И кажется, китч и хайп сыграли роль: миллениалы заметили Lynk&Co.
В конце лета марка навестила Старый Свет, предложив программу аренды по подписке. С учётом модульного шасси Volvo, почти 200-сильной гибридной установки и ставки на непривычный дизайн затея может оказаться выигрышной.