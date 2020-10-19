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Поднебесно хороши: самые стильные машины из Китая

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Константин Новацкий

Как же было круто обсуждать китайский дизайн лет пять-десять назад! Что ни новинка — то мишень для острот и колкостей. Замахнись — не промажешь. А сейчас? На дворе 2020 год, за карандаши и планшеты ухватились именитые дизайнеры, и чтобы больно уколоть новенький Haval, Geely или Hongqi, придётся хорошенько прицелиться. Более того, кое-какие модели натурально метят в короли автомо­бильного бала. Мы не будем обсуждать, как большие деньги и управлен­ческий талант преображают автомо­бильные бренды Поднебесной, а просто пред­лагаем посмотреть на самые интересные машины этой удиви­тельной страны: от кроссовера с позолотой до гиперкара из карбона.

Hongqi HS7

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Топовый китайский автобренд впервые за свою 60-летнюю историю снизошёл до «обычного» покупателя и, наконец, дал богатым азиатам возмож­ность купить дорогой лимузин или кроссовер местного произ­водства. Во-первых, спасибо. А во-вторых — взгляните, как здорово выглядят новинки! 

Мы писали про баснословно дорогую флагманскую модель Hongqi L5, которая заигрывала с ретротемой, но кроссовер HS7 смотрит не назад, а вперёд. Во внеш­ности пятиметровой новинки 2019 года нет прямых заим­ство­ваний, и это объяснимо: дизайном в компании рулит Джайлс Тейлор, работавший на Rolls-Royce и Jaguar. Он-то знает, как изобразить нечто монумен­тально-притяга­тельное, застав­ляющее тянуться за бумажником. 

У кроссовера собственная платформа с много­рычажной подвеской на пневмо­баллонах, трёх­литровая 337-сильная «турбо­шестёрка» собственной разработки и самобытный интерьер с кожей, деревом и позолотой. К счастью, всё весьма сдержанно и гармонично.

Hongqi S9

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Куда менее сдержанной выглядит концепту­альная вишенка на торте Hongqi. Задне­приводный супер­гибрид, впервые показанный во Франк­фурте в 2019 году, получил статус готовой к произ­водству машины. Это значит, что монумен­тальный «членовоз» L9 перестаёт быть одно­временно самой желанной и самой дорогой моделью бренда. 

Среднемоторное купе с ни на что не похожим карбоно­вым кузовом работы англича­нина Джайлса Тейлора способно потягаться с Bugatti Chiron. Располо­женная в базе четырёх­литровая «восьмёрка» совмещена с электро­мотором; тандем развивает 1400 лошадиных сил и всего за пару секунд бросает S9 с места до «сотни». Максимальная скорость тоже ого-го: заявлены 400 км/ч.

Если в мире (а прежде всего — в Китае) найдутся 70 ценителей такой красоты и мощи, они совокупно пополнят казну Hongqi на 105 миллионов долларов (около 8 млрд. ₽).

Byton M-Byte

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В истории китайского стартапа много некитайских имён и геотегов. Продвинутый электри­ческий бренд основали экс-сотруд­ники BMW и Nissan, к работе привлекались парни из Continental и Tesla, дизайн придумы­вали в Мюнхене, концепцию «интел­лекту­ального гаджета на колёсах» — в Калифорнии, а софт и электронная начинка для M-Byte собиралась у десятка компаний по всему миру. 

Итогом интеграций стал один из самых знаковых на рынке «убийц Теслы»: крутой, дорогой и красивый. При этом ездить новинка тоже умеет: для топовой версии с электриче­ским полным приводом была заявлена пара моторов суммарной отдачей 408 «лошадей», а самая ёмкая из батарей позволяет проехать до 550 кило­метров на одной зарядке. 

Этим летом стартап неслабо «тряхнуло»: пандемия нарушила бизнес-цепочки, после чего боссы Byton заговорили о массовой оптими­зации. Как бы там ни было, столь крутой проект едва ли будет забыт.

Geely Xing Yue

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Зачем циклиться на одном гармоничном и стильном «паркет­нике» Coolray? Ведь в китайской гамме Geely целых девять крос­соверов, один другого краше! Есть и такое средне­размерное кросс-купе Xing Yue («Звезда»), которое выглядит более чем достойно. 

Да, азиаты отлично освоили технику транс­формации обычного кроссовера в «аналог» BMW X4. И не так уж важно, что именно взято за исходник. Однако отдадим должное: телом «Цинь Ю» определённо вышел. 

Кроссовер делит общую с Volvo XC40 платформу, но дизайн стал результатом работы шанхайской студии Geely. К визуальной динамике произво­дитель готов добавить и реальную: двух­литровая топ-версия Xing Yue S 350T с полным приводом развивает 238 сил. Кстати, с этим мотором кросс-купе будет продаваться в России — под именем Tugella.

GAC GA8

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Пока люксовый бренд из Гуанчжоу небольшими шажками наступает на россий­ский рынок, у себя на родине он доказал всё и всем. Помимо линеек крос­соверов и минивэнов, в гамме GAC есть и седаны. Например, флагманский Trumpchi GA8, который производится с 2015 года. 

Пятиметровая модель пытается соблазнять покупателя обилием плавных линий, словно перед нами корейский Genesis периода юности этого бренда. В интерьере, напротив, всё весьма по-взрослому: много дорогой кожи и деревянных панелей, обилие серво­приводов, внушитель­ного вида медиа­комплекс и просторный задний ряд с расклад­ными креслами, шторками и боксом-холодиль­ником. 

Двухлитровый турбомотор GA8 не столь велик и могуч, как можно было ожидать, однако 197 сил вполне достаточно для большин­ства бизнес-задач. Привод — традици­онный для GAC передний, поскольку основой для модельной гаммы служит старая добрая платформа Fiat, известная нам ещё по Alfa Romeo 166.

Lynk&Co 01

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Китайский автобренд с самой узнаваемой внешностью был создан совместными усилиями Geely и Volvo. Дизайном молодой марки в 2016 году начал рулить европеец Андреас Нильсен. Он воплотил в жизнь концепцию «продукта из ряда вон» — то есть авто­мобиля, максимально не похожего на привычный китайский авто­мобиль и как можно более далёкого от класси­ческого формата машины. 

Как только было готово фирменное «лицо», чем-то напоми­нающее смесь Porsche Cayenne и Kia Sportage, в компании решили изменить продажи своих новинок: отказаться от собственной дилерской сети, активно внедрять лизинг и каршеринг, а также свести к одному число возможных комп­лектаций. Мудрёный подход объяснялся желанием зацепить молодую аудиторию, в том числе за пределами Китая, которая не хочет разбираться и выбирать. И кажется, китч и хайп сыграли роль: миллениалы заметили Lynk&Co. 

В конце лета марка навестила Старый Свет, предложив программу аренды по подписке. С учётом модульного шасси Volvo, почти 200-сильной гибридной установки и ставки на непривычный дизайн затея может оказаться выигрышной.

А вы при покупке обращаете внимание на дизайн?

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