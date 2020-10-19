Поднебесно хороши: самые стильные машины из Китая

Топовый китайский автобренд впервые за свою 60-лет нюю историю снизошёл до «обычного» покупателя и, наконец, дал богатым азиатам возмож­ность купить дорогой лимузин или кроссовер местного произ­водства. Во-первых, спасибо. А во-вторых — взгляните, как здорово выглядят новинки!

Мы писали про баснословно дорогую флагманскую модель Hongqi L5, которая заигрывала с ретротемой, но кроссовер HS7 смотрит не назад, а вперёд. Во внеш­ности пятиметровой новинки 2019 года нет прямых заим­ство­ваний, и это объяснимо: дизайном в компании рулит Джайлс Тейлор, работавший на Rolls-Royce и Jaguar. Он-то знает, как изобразить нечто монумен­тально-притяга­тельное, застав­ляющее тянуться за бумажником.

У кроссовера собственная платформа с много­рычажной подвеской на пневмо­баллонах, трёх­литровая 337-сильная «турбо­шестёрка» собственной разработки и самобытный интерьер с кожей, деревом и позолотой. К счастью, всё весьма сдержанно и гармонично.