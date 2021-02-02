В Китае есть свой Range Rover. Его не отличить от оригинала
Кирилл Малышев
Под названием Hunkt Canticie в Поднебесной сделали внедорожник, очень похожий на Range Rover. Фотографии машины опубликованы в паблике Car News China в Facebook. На кузов модели нанесены эмблемы и шильдики Range Rover — это тюнинг отдельного владельца. Цена всего комплекта, как пишет Car News China, — около 20 долларов (1500 рублей).
В ракурсе три четверти спереди автомобиль действительно можно принять за британский внедорожник. Фас и профиль тоже очень похожи. Сзади дизайнеры соорудили микс из черт Рейндж Ровера и фонарей в стиле Discovery V. Интерьер по большей части оригинальный.
Габариты у внедорожников близки: 4985/1995/1819/2997 мм у «китайца» и 4999/2073/1835/2992 мм у «британца».
Hunkt Canticie производят в провинции Хубэй. Он оснащается двигателем 2.0 турбо мощностью 218 сил и 370 Нм. Машина разгоняется с места до сотни за 9,2 секунды и далее до предельных
185 км/ч.Полный привод есть, но доступен только в дорогих комплектациях. Стоит копия почти в десять раз дешевле настоящего Рейндж Ровера: от 160 тысяч юаней против 1,22 миллиона (1,9 миллиона рублей против 14,4).
Два года назад после нескольких лет судебных разбирательств компания Jaguar Land Rover выиграла дело о плагиате против китайской компании Landwind, которая практически полностью скопировала дизайн кроссовера Range Rover Evoque для своей модели X7. Производителя обязали немедленно прекратить производство, продажи и рекламу модели X7, а также выплатить компании Jaguar Land Rover компенсацию (её размер не уточнялся).