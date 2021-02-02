В Китае есть свой Range Rover. Его не отличить от оригинала

В ракурсе три четверти спереди автомобиль действи­тельно можно принять за британский внедорожник. Фас и профиль тоже очень похожи. Сзади дизайнеры соорудили микс из черт Рейндж Ровера и фонарей в стиле Discovery V. Интерьер по большей части оригинальный.

Габариты у внедорожников близки: 4985/1995/1819/2997 мм у «китайца» и 4999/2073/1835/2992 мм у «британца».

Hunkt Canticie производят в провинции Хубэй. Он оснащается двигателем 2.0 турбо мощностью 218 сил и 370 Нм. Машина разгоняется с места до сотни за 9,2 секунды и далее до предельных 185 км/ч. Полный привод есть, но доступен только в дорогих комплектациях. Стоит копия почти в десять раз дешевле настоящего Рейндж Ровера: от 160 тысяч юаней против 1,22 миллиона (1,9 миллиона рублей против 14,4).