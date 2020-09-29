Производитель «китайского Гелика» представил кроссовер в стиле Jeep

Длина модели составляет 4505 мм при колёсной базе 2675 мм, что делает её сопо­ставимой по габаритам с Kia Sportage. Beijing Offroad BJ30 получил видо­изменённую переднюю часть с иной решёткой радиатора, другой оптикой и оригиналь­ным бампером с тремя массив­ными угловатыми воздухо­заборниками. Аналогичные элементы применены и на заднем бампере, где они, по всей види­мости, служат имитацией выхлопных патрубков.

