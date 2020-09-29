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Производитель «китайского Гелика» представил кроссовер в стиле Jeep

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Дмитрий Елизаров

На международном автосалоне в Пекине состоялась премьера новой модели бренда Beijing Offroad, ранее известного как просто Beijing. Вседорожник с индексом BJ30 принципи­альной новинкой не является: как уточняет CarNewsChina, это результат глубокого рестайлинга модели BJ20.

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Кроссовер BJ20 марка, входящая в состав концерна BAIC, пред­ставила ещё в 2015 году. Тогдашняя новинка отличалась чересчур свое­образным экстерьером, слегка напоми­нающим преды­дущие варианты Jeep Compass. По данным издания, именно дизайн стал причиной слабой популяр­ности модели, поэтому его и пере­осмыслили, попутно сменив индекс.

  • Длина модели составляет 4505 мм при колёсной базе 2675 мм, что делает её сопо­ставимой по габаритам с Kia Sportage. Beijing Offroad BJ30 получил видо­изменённую переднюю часть с иной решёткой радиатора, другой оптикой и оригиналь­ным бампером с тремя массив­ными угловатыми воздухо­заборниками. Аналогичные элементы применены и на заднем бампере, где они, по всей види­мости, служат имитацией выхлопных патрубков.

  • Силовой агрегат у кроссовера остался прежним. BJ30 оснащается полутора­литровым турбо­мотором мощностью 156 л.с. в паре с шести­ступенчатой механической коробкой либо вариатором. Привод — только передний.

  • Продажи Beijing Offroad BJ30 стартуют в Китае в октябре.

  • В июне марка обновила одну из своих старших моделей — клон Геленд­вагена с индексом BJ80. Внедорож­ник получил новый мотор, перера­ботанную подвеску и жидко­кристалли­ческую приборную панель.

Как вам такой вариант китайского дизайна?

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