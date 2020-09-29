Производитель «китайского Гелика» представил кроссовер в стиле Jeep
Дмитрий Елизаров
На международном автосалоне в Пекине состоялась премьера новой модели бренда Beijing Offroad, ранее известного как просто Beijing. Вседорожник с индексом BJ30 принципиальной новинкой не является: как уточняет CarNewsChina, это результат глубокого рестайлинга модели BJ20.
Кроссовер BJ20 марка, входящая в состав концерна BAIC, представила ещё в 2015 году. Тогдашняя новинка отличалась чересчур своеобразным экстерьером, слегка напоминающим предыдущие варианты Jeep Compass. По данным издания, именно дизайн стал причиной слабой популярности модели, поэтому его и переосмыслили, попутно сменив индекс.
Длина модели составляет 4505 мм при колёсной базе 2675 мм, что делает её сопоставимой по габаритам с Kia Sportage. Beijing Offroad BJ30 получил видоизменённую переднюю часть с иной решёткой радиатора, другой оптикой и оригинальным бампером с тремя массивными угловатыми воздухозаборниками. Аналогичные элементы применены и на заднем бампере, где они, по всей видимости, служат имитацией выхлопных патрубков.
Силовой агрегат у кроссовера остался прежним. BJ30 оснащается полуторалитровым турбомотором мощностью 156 л.с. в паре с шестиступенчатой механической коробкой либо вариатором. Привод — только передний.
Продажи Beijing Offroad BJ30 стартуют в Китае в октябре.
В июне марка обновила одну из своих старших моделей — клон Гелендвагена с индексом BJ80. Внедорожник получил новый мотор, переработанную подвеску и жидкокристаллическую приборную панель.