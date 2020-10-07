Китайская сталелитейная корпорация подарила своим сотрудникам 4116 новых машин
Дмитрий Елизаров
Корпорация Jiangxi West Dajiu Iron & Steel Corporation потратила 74 миллиона долларов на подарки для сотрудников. Как сообщает Luxury Launches, персонал предприятия отблагодарили за успешную работу, подарив каждому работнику по автомобилю.
Последние пять лет компания планомерно улучшала показатели, добиваясь значительной прибыли. Часть этих доходов руководство компании решило обратить в бонусы для сотрудников. Предприятие закупило партию из 2933 кроссоверов Ford Territory и 1183 седанов Volkswagen Magotan местного производства и распределило автомобили среди персонала.
Компания взяла на себя и дополнительные расходы, в числе которых регистрационный сбор, транспортный налог и страховка на пять лет.
Чтобы вручить автомобили, корпорация организовала масштабное мероприятие на большом поле. Территория, несмотря на свои размеры, не смогла вместить всех счастливчиков, поэтому награждение проводилось поэтапно.
На другом конце планеты — в США — неожиданным четырёхколёсным подарком обернулась попытка 104-летнего ветерана приобрести новый Chevrolet Sonic. Дилерская компания просто подарила машину Клинту Джонсону в благодарность за его заслуги перед страной.