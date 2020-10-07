Китайская сталелитейная корпорация подарила своим сотрудникам 4116 новых машин

Последние пять лет компания планомерно улучшала показатели, добиваясь значительной прибыли. Часть этих доходов руковод­ство компании решило обратить в бонусы для сотрудников. Пред­приятие закупило партию из 2933 крос­соверов Ford Territory и 1183 седанов Volkswagen Magotan местного произ­водства и распре­делило авто­мобили среди персонала.

Компания взяла на себя и допол­нительные расходы, в числе которых регистраци­онный сбор, транспортный налог и страховка на пять лет.

Чтобы вручить автомобили, корпорация организовала масштабное меро­приятие на большом поле. Территория, несмотря на свои размеры, не смогла вместить всех счастлив­чиков, поэтому награждение проводилось поэтапно.