Автомобили Mercedes-Benz лишатся «механики»

Китайская сталелитейная корпорация подарила своим сотрудникам 4116 новых машин

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Дмитрий Елизаров

Корпорация Jiangxi West Dajiu Iron & Steel Corporation потратила 74 миллиона долларов на подарки для сотруд­ников. Как сообщает Luxury Launches, персонал пред­приятия отблаго­дарили за успешную работу, подарив каждому работнику по автомобилю.

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  • Последние пять лет компания планомерно улучшала показатели, добиваясь значительной прибыли. Часть этих доходов руковод­ство компании решило обратить в бонусы для сотрудников. Пред­приятие закупило партию из 2933 крос­соверов Ford Territory и 1183 седанов Volkswagen Magotan местного произ­водства и распре­делило авто­мобили среди персонала.

  • Компания взяла на себя и допол­нительные расходы, в числе которых регистраци­онный сбор, транспортный налог и страховка на пять лет.

  • Чтобы вручить автомобили, корпорация организовала масштабное меро­приятие на большом поле. Территория, несмотря на свои размеры, не смогла вместить всех счастлив­чиков, поэтому награждение проводилось поэтапно.

  • На другом конце планеты — в США — неожиданным четырёх­колёсным подарком обернулась попытка 104-летнего ветерана приобрести новый Chevrolet Sonic. Дилерская компания просто подарила машину Клинту Джонсону в благо­дарность за его заслуги перед страной.

Доводилось получать неожиданные подарки?

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