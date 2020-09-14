Даже в Тесле таких нет: двери китайского внедорожника будут открываться по скану лица
Борис Закиров
Новый китайский электрический внедорожник HiPhi X SUV, чей предсерийный вариант показали в августе, получит «умные двери» без ручек, которые будут открываться при помощи системы распознавания лиц. Об этом пишет издание Caradvice. Поставки новинки должны начаться в 2021 году.
Передние двери X SUV открываются как у любого другого автомобиля, а задние — против хода движения, на манер Rolls-Royce. Ещё две двери представляют собой поднимающиеся створки, расположенные над головами задних пассажиров, — это необычная интерпретация «крыльев сокола» у Tesla Model X.
Все семь дверей можно открыть тремя способами: с помощью ключ-карты, смартфона или системы распознавания лиц. Кроме того, двери оснащены ультразвуковыми датчиками для обнаружения потенциальных опасностей. Это помогает регулировать углы открывания в тесной обстановке.
X SUV будет первой серийной моделью марки и дебютирует в Пекине в конце сентября. Известно, что его пробег на одной зарядке должен достигнуть 610 километров, а разгон с 0 до 100 километров в час будет занимать 3,9 секунды.
Разработкой автомобиля руководит Марк Стэнтон, бывший глава отделения SVO концерна Jaguar Land Rover.