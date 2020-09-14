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Даже в Тесле таких нет: двери китайского внедорожника будут открываться по скану лица

Новости

Борис Закиров

Новый китайский электрический внедорожник HiPhi X SUV, чей пред­серийный вариант показали в августе, получит «умные двери» без ручек, которые будут откры­ваться при помощи системы распо­знавания лиц. Об этом пишет издание Caradvice. Поставки новинки должны начаться в 2021 году.

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  • Передние двери X SUV открываются как у любого другого авто­мобиля, а задние — против хода движения, на манер Rolls-Royce. Ещё две двери представ­ляют собой поднима­ющиеся створки, располо­женные над головами задних пассажиров, — это необычная интер­претация «крыльев сокола» у Tesla Model X.

  • Все семь дверей можно открыть тремя способами: с помощью ключ-карты, смартфона или системы распо­знавания лиц. Кроме того, двери оснащены ультра­звуковыми датчиками для обнаружения потенци­альных опасностей. Это помогает регулировать углы открывания в тесной обстановке.

  • X SUV будет первой серийной моделью марки и дебютирует в Пекине в конце сентября. Известно, что его пробег на одной зарядке должен достигнуть 610 километров, а разгон с 0 до 100 километров в час будет занимать 3,9 секунды.

  • Разработкой автомобиля руководит Марк Стэнтон, бывший глава отделения SVO концерна Jaguar Land Rover.

Нужны семь дверей обычному электрокроссоверу?

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