Даже в Тесле таких нет: двери китайского внедорожника будут открываться по скану лица

Передние двери X SUV открываются как у любого другого авто­мобиля, а задние — против хода движения, на манер Rolls-Royce. Ещё две двери представ­ляют собой поднима­ющиеся створки, располо­женные над головами задних пассажиров, — это необычная интер­претация «крыльев сокола» у Tesla Model X.

Все семь дверей можно открыть тремя способами: с помощью ключ-карты, смартфона или системы распо­знавания лиц. Кроме того, двери оснащены ультра­звуковыми датчиками для обнаружения потенци­альных опасностей. Это помогает регулировать углы открывания в тесной обстановке.

X SUV будет первой серийной моделью марки и дебютирует в Пекине в конце сентября. Известно, что его пробег на одной зарядке должен достигнуть 610 километров, а разгон с 0 до 100 километров в час будет занимать 3,9 секунды.