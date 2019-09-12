Короли АлиЭкспресса: всей китайские премьеры Франкфурта

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Lamborghini за 180 миллионов, Audi RS 6 и другие быстрые тачки Франкфурта
Lamborghini за 180 миллионов, Audi RS 6 и другие быстрые тачки Франкфурта
Андрей Шульдешов
Китайский десант на автосалоне во Франкфурте оказался очень немногочисленным: всего три бренда решились показать свои новинки на главном автошоу осени. И каждая из этих марок известна в России слабо: в Германию приехали WEY, Hongqi и Byton. Мы сходили на стенды этих компаний и убедились, что у китайских производителей серьёзные намерения на Европу.