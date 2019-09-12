Короли АлиЭкспресса: всей китайские премьеры Франкфурта

Китайский десант на автосалоне во Франк­фурте оказался очень немного­численным: всего три бренда решились показать свои новинки на главном автошоу осени. И каждая из этих марок известна в России слабо: в Германию приехали WEY, Hongqi и Byton. Мы сходили на стенды этих компаний и убеди­лись, что у китайских произво­дителей серьёзные намерения на Европу.