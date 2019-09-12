Lamborghini за 180 миллионов, Audi RS 6 и другие быстрые тачки Франкфурта

Короли АлиЭкспресса: всей китайские премьеры Франкфурта

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Андрей Шульдешов

Китайский десант на автосалоне во Франк­фурте оказался очень немного­численным: всего три бренда решились показать свои новинки на главном автошоу осени. И каждая из этих марок известна в России слабо: в Германию приехали WEY, Hongqi и Byton. Мы сходили на стенды этих компаний и убеди­лись, что у китайских произво­дителей серьёзные намерения на Европу.

— Самые быстрые тачки Франкфурта-2019 https://autoru.me/J4AAi — Больше подробностей про машины Hongqi https://autoru.me/J3yfe — Больше подробностей про Byton https://autoru.me/J3yiZ — Больше подробностей про машины WEY https://autoru.me/J3yei Китайский десант на автосалоне во Франкфурте оказался очень немногочисленным: всего три бренда решились показать свои новинки на главном автошоу осени. И каждая из этих марок известна в России слабо: в Германию приехали WEY, HongQi и Byton. Мы сходили на стенды этих компаний и убедились в том, что у китайских производителей серьёзные намерения на Европу. #франкфурт2019 #byton #wey #hongqi
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