С ног на голову: китайские автомобили, которые вдруг стали европейцами

За исключением четырёхдверного купе Аквилла, все автомобили Таганрог­ского автозавода имели те или иные азиатские корни. В конце позапрошлого десяти­летия это были адаптиро­ванные под российские условия внедорожники SsangYong, а чуть позже — автомобили китайских брендов.

В 2011 году ТагАЗ начал сборку модели С10, которую с 2008 года в Китае выпускали под именем JAC J3 Tojoy. Однако кое-чем российская машина всё же отличалась от китайского собрата. В част­ности, кузов получил несколько новых точек сварки, что положительным образом сказалось на его жёсткости и долго­вечности. Модель обзавелась ещё и дополнительным антикором.

Технически машина представляла собой традиционный китайский винегрет: древний двигатель Mitsubishi, механическая пятиступенчатая коробка передач, передний привод, дисковые тормоза на передней оси и барабанные на задней. Зато по части комплектации С10 был неплох: кондиционер, электрические стекло­подъёмники на всех дверях. Но безликий автомобиль с китайской родо­словной не особо пришёлся по душе россиянам, и в 2013 году С10 ушёл в отставку одновременно с подкрав­шимся к ТагАЗу кризисом.