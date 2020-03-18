С ног на голову: китайские автомобили, которые вдруг стали европейцами
Алексей Олефиренко
Все привыкли, что китайские автопроизводители не гнушаются копировать европейские машины. Потому что им за это ничего не будет: так устроены законы крупнейшего в мире автомобильного рынка. Однако бывали и обратные случаи — когда на китайские автомобили вешали эмблемы европейских брендов. Мы собрали несколько примеров.
ЗАЗ Forza
Географически Украина однозначно относится к Европе. Поэтому и превращение Chery
Модель Forza выпускалась с 2011 по 2014 год. На выбор предлагалось два кузова — хэтчбек и лифтбек. Несмотря на наличие трёх комплектаций, приятный итальянский дизайн и неплохой полуторалитровый мотор мощностью 109 лошадиных сил со скромным аппетитом (около 10 литров на сотню), продажи Форцы не дотягивали до желаемого уровня.
После кризиса 2013–2014 годов спрос на модель совсем скукожился и завод принял решение снять Forza с производства. Какое-то время украино-китайский автомобиль поставлялся даже в Россию, но и тут успеха не снискал.
ТагАЗ С10
За исключением четырёхдверного купе Аквилла, все автомобили Таганрогского автозавода имели те или иные азиатские корни. В конце позапрошлого десятилетия это были адаптированные под российские условия внедорожники SsangYong, а чуть позже — автомобили китайских брендов.
В 2011 году ТагАЗ начал сборку модели С10, которую с 2008 года в Китае выпускали под именем JAC J3 Tojoy. Однако кое-чем российская машина всё же отличалась от китайского собрата. В частности, кузов получил несколько новых точек сварки, что положительным образом сказалось на его жёсткости и долговечности. Модель обзавелась ещё и дополнительным антикором.
Технически машина представляла собой традиционный китайский винегрет: древний двигатель Mitsubishi, механическая пятиступенчатая коробка передач, передний привод, дисковые тормоза на передней оси и барабанные на задней. Зато по части комплектации С10 был неплох: кондиционер, электрические стеклоподъёмники на всех дверях. Но безликий автомобиль с китайской родословной не особо пришёлся по душе россиянам, и в 2013 году С10 ушёл в отставку одновременно с подкравшимся к ТагАЗу кризисом.
ТагАЗ С190
Продолжительность жизни ТагАЗ С190 была такой же, как и у седана С10 — c 2011 по 2013 год. Но его родословная чуть более путаная: ведь ТагАЗ С190 является копией JAC Rein S1, который, в свою очередь, в прошлой жизни был моделью Hyundai Santa Fe первого поколения.
Адаптацию к российским условиям С190 прошёл такую же, что и С10: увеличено число точек сварки, улучшена антикоррозионная обработка. Комплектация для автомобиля предлагалась всего одна, зато уже со стеклоподъёмниками, кондиционером, обогревом зеркал и ABS. Так что выбирать покупателям приходилось лишь из нескольких оттенков кузова.
Потому что мотор и у С190 тоже был один — 2,4-литровый, мощностью 136 лошадиных сил. В паре с ним шла пятиступенчатая механическая коробка передач. Зато привод был полным, а у заднего дифференциала имелась редкая в этом классе блокировка.
Автомобили Vortex
И ещё немного машин из Таганрога. В период с 2010 по 2013 год на ТагАЗе выпускали автомобили марки Vortex, которые были клонами китайских машин Chery.
Например, кроссовер Tingo — ближайший родственник Chery Tiggo, Vortex Estina – копия Chery Fora, седан Corda – близнец Амулета (a.k.a. Cowin 2). Двигатели у всех машин Vortex тоже были от китайских аналогов, а вот кузова немножко отличались дополнительной проваркой швов и улучшенной защитой от коррозии.
В 2013 году у Таганрогского автозавода начались финансовые проблемы и производство автомобилей марки Vortex было прекращено, а в Chery со временем нашли другой способ вывести свои автомобили на рынок Европы. Западной Европы.
Peugeot Pick-Up
Почти у каждого европейского автопроизводителя есть партнёр в Китае. У BMW это Brilliance, у Volkswagen — FAW. У группы PSA в списке партнёров числится Dongfeng. И именно у этой марки французы взяли пикап, чтобы продавать его под брендом Peugeot.
Однако купить грузовичок Peugeot в Европе или даже в Китае невозможно: модель с неоригинальным названием
Модель можно приобрести как с задним, так и с полным приводом. А ещё выбрать один из нескольких оттенков серого для окраски кузова. Пару слов о доноре: он называется Dongfeng Rich и базируется на раме от Nissan Navara.
Peugeot Landtrek
Один из свежайших примеров обратного бейдж-инжиниринга — Peugeot Landtrek, который появится в Северной Африке и Южной Америке в конце 2020 года. Евразия опять остаётся без пикапа Peugeot.
Фирменный дизайн французы натянули на Changan Kaicene F70, а оснащение постарались сделать соответствующим своим легковушкам: модель комплектуется шестью подушками безопасности, 10-дюймовым экраном мультимедийной системы, климат-контролем и круговым обзором. Грузоподъёмность Landtrek составляет 1,2 тонны.
В отличие от первого Pick-Up, покупателям этого грузовика будет из чего выбрать. Для модели доступны два мотора — бензиновый и дизельный, развивающие 210 и 150 лошадиных сил соответственно, а также две шестиступенчатые коробки передач — «автомат» и «механика». Привод может быть как задний, так и подключаемый полный, с блокировкой дифференциала задней оси.
Citroen C6
Речь сейчас не о том Citroen C6, который задним вогнутым стеклом и гидропневматической подвеской навевал воспоминания о революционном Citroen CX. С Китаем неразрывно связан С6 второго поколения, который нигде, кроме Поднебесной, собственно, и не продавался.
В какой-то степени С6 второй генерации можно считать вполне самостоятельным автомобилем, ведь он построен на старой ситроеновской платформе PF3. Однако поразительное сходство с Dongfeng Aeolus A9, который начал выпускаться за 9 месяцев до С6 (и который построен на той же платформе), намекает на то, что французы при разработке особо не напрягались.
У китайского С6 нет ни яркого дизайна, ни гидропневматической подвески. Наверное, поэтому особой популярностью даже в КНР он не пользуется. На выбор покупателям предложены два бензиновых мотора, мощностью 170 и 211 лошадиных сил. Они агрегатируются шести- и восьмиступенчатым «автоматом» соответственно.
MG Hector/Chevrolet Captiva
Есть в Китае такой кроссовер — Baojun 530. Он бывает пятиместным и семиместным, бензиновым и дизельным… Но «Баоджуном» он бывает только в Китае.
В Колумбии, Чили, Эквадоре, Брунее, Перу и Уругвае он называется Chevrolet Captiva. В Индонезии – Wuling Almaz, а в Индии — MG Hector. Проще говоря, именем британской марки, которая подарила миру множество классных машин, вроде MGB и Metro 6R4, назвали недорогой китайский кроссовер для индийцев.
Машину в Индии приняли очень тепло: в первые 23 дня после анонса было получено более 20 тысяч заказов. Немудрено, ведь Hector получился чуть ли не роскошным по индийским меркам: светодиодная оптика, поддержка сервисов Android и Apple, навигация, виртуальная SIM-карта — всё есть! А ещё у него есть три силовые установки: двухлитровый турбодизель, полуторалитровый бензиновый турбомотор и он же, но входящий в состав «мягкого гибрида».
Кстати, в рекламе кроссовера Hector снимался Бенедикт Камбербетч. Он же является амбассадором бренда MG.
MG RX5
Но, поскольку китайский концерн SAIC Motors включает в себя несколько брендов, то основой для автомобиля с эмблемой MG может стать не только Baojun, но и Roewe. В случае с MG RX5 — это Roewe RX5.
По своей сути MG RX5 очень похож на Гектора — он компактный и (по меркам бюджетника) технологичный: в модели есть голосовой ассистент, поддержка Apple CarPlay и Android Auto и навигация. Что принципиально отличает RX5 от Гектора, помимо названия, так это техника: бензиновый 1.5 у перелицованного Roewe развивает 170 лошадиных сил. Кроме того, RX5 может быть полноприводным.
Хотя некоторые модели MG продаются в родной для марки Великобритании, кроссовер RX5 к ним не относится. Его могут приобрести фанаты MG с Ближнего Востока и Филиппин. Как вы можете догадаться, две эти модели — не единственные в линейке MG, представляющие собой переделанных «китайцев». Причем RX5 и Hector ещё повезло: им хотя бы сочинили уникальные названия. Например, MG 360 и 550 получили от китайских доноров даже цифровые индексы.
Автомобили марки DR
Есть в итальянской коммуне Маккья-д’Изерния компания DR Automobiles S.r.l. Её в 2006 году основал Массимо ди Рисио. И с 2006 года она только и промышляет тем, что собирает в Италии автомобили марки Chery. Естественно, допиленные под европейские нормы.
Удивительно, но недорогие автомобили из Китая итальянцам так или иначе зашли: по всему Апеннинскому полуострову открыто более 70 дилерских центров DR и более сотни СТО. Ежегодный объём продаж составляет около 1500 автомобилей. Для эффективного продвижения марки ди Рисио нанял в команду бывших менеджеров из Fiat и Jaguar.
Последнее пополнение в рядах DR — кроссовер DR 5.0, брат-близнец Chery Tiggo 5x. В отличие от китайского родственника, DR оснащён адаптированным под стандарты