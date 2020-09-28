Китайская реплика классического Chevrolet Corvette за 6,8 миллиона рублей оказалась гибридом

При длине 4800 мм, ширине 1850 мм и высоте 1390 мм спорткар SS Dolphin оказался гораздо крупнее оригиналь­ного Corvette (4250х1770х1310 мм). Колёсная база у него длиннее на 100 мм (2700 мм).

Модель оснащается 1,5-литровым ДВС в сочетании с электро­мотором и семиступен­чатой коробкой передач с двумя сцепле­ниями. Отдача – 315 лошадиных сил и 535 Нм крутящего момента. Разгон до сотни занимает у модели 4,9 секунды.

Компания Songsam Motors появилась недавно и занимается производ­ством ретрокопий первого Корвета и микро­автобуса Volkswagen T1.