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Китайская реплика классического Chevrolet Corvette за 6,8 миллиона рублей оказалась гибридом

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Борис Закиров

На Пекинском автосалоне состоялась официальная премьера Songsam Motors SS Dolphin – копии родстера Chevrolet Corvette первого поколения. Авто­мобиль будет стоить 590 тысяч юаней (86 460 долларов США или 6,8 миллиона рублей). Об этом сообщил в своём Фейсбуке портал CarNewsChina.

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  • При длине 4800 мм, ширине 1850 мм и высоте 1390 мм спорткар SS Dolphin оказался гораздо крупнее оригиналь­ного Corvette (4250х1770х1310 мм). Колёсная база у него длиннее на 100 мм (2700 мм).

  • Модель оснащается 1,5-литровым ДВС в сочетании с электро­мотором и семиступен­чатой коробкой передач с двумя сцепле­ниями. Отдача – 315 лошадиных сил и 535 Нм крутящего момента. Разгон до сотни занимает у модели 4,9 секунды.

  • Компания Songsam Motors появилась недавно и занимается производ­ством ретрокопий первого Корвета и микро­автобуса Volkswagen T1.

  • Дата начал продаж SS Dolphin пока не объявлена.

Лучше купить Corvette C1 или более дешёвую китайскую копию?

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