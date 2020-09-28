Китайская реплика классического Chevrolet Corvette за 6,8 миллиона рублей оказалась гибридом
Борис Закиров
На Пекинском автосалоне состоялась официальная премьера Songsam Motors SS Dolphin – копии родстера Chevrolet Corvette первого поколения. Автомобиль будет стоить 590 тысяч юаней (86 460 долларов США или 6,8 миллиона рублей). Об этом сообщил в своём Фейсбуке портал CarNewsChina.
При длине 4800 мм, ширине 1850 мм и высоте 1390 мм спорткар SS Dolphin оказался гораздо крупнее оригинального Corvette (4250х1770х1310 мм). Колёсная база у него длиннее на 100 мм (2700 мм).
Модель оснащается 1,5-литровым ДВС в сочетании с электромотором и семиступенчатой коробкой передач с двумя сцеплениями. Отдача – 315 лошадиных сил и 535 Нм крутящего момента. Разгон до сотни занимает у модели 4,9 секунды.
Компания Songsam Motors появилась недавно и занимается производством ретрокопий первого Корвета и микроавтобуса Volkswagen T1.
Дата начал продаж SS Dolphin пока не объявлена.