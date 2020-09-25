В Китае начнут выпускать реплику классического Chevrolet Corvette — и это гибрид
Дмитрий Елизаров
Копию Corvette первого поколения, в точности повторяющую оригинальный спорткар, построила небольшая компания Songsam Motors из Пекина. По данным CarNewsChina, фирма собирается наладить серийное производство реплики и заявит о своих намерениях на Пекинском автосалоне 26 сентября.
Дизайнеры Songsam Motors не скрывают, что при создании спорткара действительно вдохновлялись Корветами
50-хгодов. Купе получило имя SS Dolphin, и, как уточняет издание, оно тоже позаимствовано — так именовался один из пассажирских лайнеров, построенных в Германии в те же 50-егоды.
Основных отличий у SS Dolphin от идеологического предшественника два. Первое — это жёсткая крыша, так как Corvette первого поколения выпускался только в кузове родстер (хотя у китайского Дельфина, судя по фото, будет и модификация с открытым верхом). Второе — это силовой агрегат.
Китайское купе оснащается гибридной силовой установкой на базе полуторалитрового бензинового мотора. Отдача её не называется, но известно, что SS Dolphin длиной в 4800 миллиметров способен разогнаться до
100 км/чза 4,9 секунды.
В отличие от экстерьера, салон спорткара выполнен подчёркнуто современным — с мультирулём, виртуальными приборами, большим монитором мультимедийной системы и технологичным джойстиком переключения передач. Цена SS Dolphin пока неизвестна.
На Пекинском автосалоне может дебютировать ещё одна экзотическая новинка — особо внедорожная модификация Haval Big Dog, патентные изображения которой были на днях опубликованы местными регистрационными органами.