В Китае начнут выпускать реплику классического Chevrolet Corvette — и это гибрид

Дизайнеры Songsam Motors не скрывают, что при создании спорткара действи­тельно вдохнов­лялись Корветами 50-х годов. Купе получило имя SS Dolphin, и, как уточняет издание, оно тоже позаим­ствовано — так именовался один из пассажир­ских лайнеров, построенных в Германии в те же 50-е годы.

Основных отличий у SS Dolphin от идеологи­ческого предше­ственника два. Первое — это жёсткая крыша, так как Corvette первого поколения выпускался только в кузове родстер (хотя у китайского Дельфина, судя по фото, будет и моди­фикация с открытым верхом). Второе — это силовой агрегат.

Китайское купе оснащается гибридной силовой установкой на базе полутора­литрового бензинового мотора. Отдача её не называется, но известно, что SS Dolphin длиной в 4800 милли­метров способен разогнаться до 100 км/ч за 4,9 секунды.

В отличие от экстерьера, салон спорткара выполнен подчёрк­нуто современным — с мультирулём, виртуаль­ными приборами, большим монитором мульти­медийной системы и техно­логичным джойстиком пере­ключения передач. Цена SS Dolphin пока неизвестна.