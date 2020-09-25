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В Китае начнут выпускать реплику классического Chevrolet Corvette — и это гибрид

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Дмитрий Елизаров

Копию Corvette первого поколения, в точности повторяющую оригинальный спорткар, построила небольшая компания Songsam Motors из Пекина. По данным CarNewsChina, фирма собирается наладить серийное производ­ство реплики и заявит о своих намерениях на Пекинском автосалоне 26 сентября.

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  • Дизайнеры Songsam Motors не скрывают, что при создании спорткара действи­тельно вдохнов­лялись Корветами 50-х годов. Купе получило имя SS Dolphin, и, как уточняет издание, оно тоже позаим­ствовано — так именовался один из пассажир­ских лайнеров, построенных в Германии в те же 50-е годы.

  • Основных отличий у SS Dolphin от идеологи­ческого предше­ственника два. Первое — это жёсткая крыша, так как Corvette первого поколения выпускался только в кузове родстер (хотя у китайского Дельфина, судя по фото, будет и моди­фикация с открытым верхом). Второе — это силовой агрегат.

  • Китайское купе оснащается гибридной силовой установкой на базе полутора­литрового бензинового мотора. Отдача её не называется, но известно, что SS Dolphin длиной в 4800 милли­метров способен разогнаться до 100 км/ч за 4,9 секунды.

  • В отличие от экстерьера, салон спорткара выполнен подчёрк­нуто современным — с мультирулём, виртуаль­ными приборами, большим монитором мульти­медийной системы и техно­логичным джойстиком пере­ключения передач. Цена SS Dolphin пока неизвестна.

  • На Пекинском автосалоне может дебюти­ровать ещё одна экзотическая новинка — особо внедорожная моди­фикация Haval Big Dog, патентные изобра­жения которой были на днях опубликованы местными регистраци­онными органами.

Пересели бы в такой Корвет?

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