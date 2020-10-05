На тестовом полигоне АвтоВАЗа замечены прототипы Renault Duster

В Chevrolet не увидели повода для скандала в китайской реплике первого Corvette

Новости

Дмитрий Елизаров

Компания Chevrolet не намерена преследовать пекинскую фирму Songsan Motors, которая разра­ботала винтажное купе с гибридным мотором в стили­стике Corvette C1. В компании считают, что китайский электрокар на оригинальный Корвет не похож. Об этом пишет издание Carscoops.

1/6

  • Менеджер Chevrolet по коммуникациям Кевин Келли заявил изданию, что компания Songsan Motors не обращалась к концерну GM за разреше­нием использовать дизайн Корвета первого поколения.

  • При этом в Chevrolet не планируют инициировать какое-либо разбира­тельство по этому поводу. По мнению произво­дителя, раз китайцы не применяют в дизайне своего купе каких-либо чужих логотипов, а экстерьер SS Dolphin не схож с внеш­ностью Корвета «до степени смешения», причин для беспокой­ства нет.

  • Представленное в рамках Пекинского автосалона купе SS Dolphin отличается от «исходника» габаритами: оно значи­тельно крупнее. Кроме того, у спорткара из Народной респуб­лики полностью ориги­нальный интерьер с современной мульти­медийной системой и цифровой панелью приборов.

  • Songsan Motors разработали для купе гибридную силовую установку на базе полутора­литрового ДВС с отдачей в 315 л.с. и 535 Нм крутящего момента. До 100 км/ч SS Dolphin разгоняется за 4,9 секунды.

  • Дельфин — не единственная винтажная модель, анонсиро­ванная китайскими автопроиз­водителями. Ранее компания Songsan Motors представила минивэн, в облике которого отчётливо прослежи­ваются черты культового Volkswagen T1.

А как по-вашему, похож или нет?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение