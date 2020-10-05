В Chevrolet не увидели повода для скандала в китайской реплике первого Corvette
Дмитрий Елизаров
Компания Chevrolet не намерена преследовать пекинскую фирму Songsan Motors, которая разработала винтажное купе с гибридным мотором в стилистике Corvette C1. В компании считают, что китайский электрокар на оригинальный Корвет не похож. Об этом пишет издание Carscoops.
Менеджер Chevrolet по коммуникациям Кевин Келли заявил изданию, что компания Songsan Motors не обращалась к концерну GM за разрешением использовать дизайн Корвета первого поколения.
При этом в Chevrolet не планируют инициировать какое-либо разбирательство по этому поводу. По мнению производителя, раз китайцы не применяют в дизайне своего купе каких-либо чужих логотипов, а экстерьер SS Dolphin не схож с внешностью Корвета «до степени смешения», причин для беспокойства нет.
Представленное в рамках Пекинского автосалона купе SS Dolphin отличается от «исходника» габаритами: оно значительно крупнее. Кроме того, у спорткара из Народной республики полностью оригинальный интерьер с современной мультимедийной системой и цифровой панелью приборов.
Songsan Motors разработали для купе гибридную силовую установку на базе полуторалитрового ДВС с отдачей в 315 л.с. и 535 Нм крутящего момента. До
100 км/чSS Dolphin разгоняется за 4,9 секунды.
Дельфин — не единственная винтажная модель, анонсированная китайскими автопроизводителями. Ранее компания Songsan Motors представила минивэн, в облике которого отчётливо прослеживаются черты культового Volkswagen T1.