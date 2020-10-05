В Chevrolet не увидели повода для скандала в китайской реплике первого Corvette

Менеджер Chevrolet по коммуникациям Кевин Келли заявил изданию, что компания Songsan Motors не обращалась к концерну GM за разреше­нием использовать дизайн Корвета первого поколения.

При этом в Chevrolet не планируют инициировать какое-либо разбира­тельство по этому поводу. По мнению произво­дителя, раз китайцы не применяют в дизайне своего купе каких-либо чужих логотипов, а экстерьер SS Dolphin не схож с внеш­ностью Корвета «до степени смешения», причин для беспокой­ства нет.

Представленное в рамках Пекинского автосалона купе SS Dolphin отличается от «исходника» габаритами: оно значи­тельно крупнее. Кроме того, у спорткара из Народной респуб­лики полностью ориги­нальный интерьер с современной мульти­медийной системой и цифровой панелью приборов.

Songsan Motors разработали для купе гибридную силовую установку на базе полутора­литрового ДВС с отдачей в 315 л.с. и 535 Нм крутящего момента. До 100 км/ч SS Dolphin разгоняется за 4,9 секунды.