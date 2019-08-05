Подержанные «китайцы» попадут в Россию через Владивосток

Бизнесмены из Китая провели встречи с несколькими авто­дилерами Влади­востока: речь шла о планах по продаже подержанных машин из КНР в России. Об этом сообщают «Известия».

Китайцы выбрали Владивосток, так как у местных авто­дилеров налажена схема быстрой «растаможки» машин (благодаря опыту работы с японцами) и поставок в другие регионы России.

Только в Приморье действует отсрочка на оснащение автомобилей системой вызова экстренных опера­тивных служб «Эра-Глонасс», обязательной для всех импортных машин. Однако послабление предусмотрено лишь при ввозе одного автомобиля для личных целей, а не для дальнейшей перепродажи.

Когда в России появятся первые подержанные машины из Китая, пока неизвестно.

Ранее власти КНР для раз­грузки внутреннего вторичного рынка сняли запрет с экспорта старых автомобилей за границу, а Министер­ство торговли Китая объявило о подготовке к отправке первой партии из 300 машин. Их доставят в Россию, Камбоджу, Нигерию и Мьянму. Общая стоимость составляет 2,5 миллиона долларов: в среднем 8,3 тысячи долларов (525 тысяч рублей) за один автомобиль.

Для «растаможки» одной машины в России необходимо заплатить 22-процентную таможенную пошлину и утилизационный сбор, а также получить свидетельство безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС).