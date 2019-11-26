Подержанные автомобили из Китая застряли на российской таможне

В таможенном порту Санкт-Петербурга уже несколько месяцев простаивает первая партия подержанных автомобилей, привезённых из Китая, которые никак не могут пройти процедуру растаможивания. Об этом стало известно порталу «Русский автомобиль».

На машины до сих пор не оформлены СБКТС (свидетельства о безопасности колёсного транспортного средства). Для этого необходимо, чтобы они соответствовали российским нормам и имели установленную систему «ЭРА-Глонасс». Причём нужные документы не могут получить ни китайские компании, занимающиеся экспортом машин, ни физические лица.

К решению проблемы подключилось посольство КНР в России. Оно попросило помочь Росаккредитацию с оформлением подержанных автомобилей. Пока неизвестно, что ответили в российском ведомстве.

Ранее власти Китая сняли запрет с экспорта старых автомобилей за границу для разгрузки внутреннего вторичного рынка. Первую партию, состоящую из 300 машин местных брендов и иномарок китайской сборки, отправили летом 2019 года. Её распределили между Россией, Камбоджей, Нигерией и Мьянмой. Общая стоимость партии составила 2,5 миллиона долларов — в среднем 8,3 тысячи долларов (532 тысячи рублей) за один автомобиль.