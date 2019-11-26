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Подержанные автомобили из Китая застряли на российской таможне

Новости

Николай Андреев

В таможенном порту Санкт-Петербурга уже несколько месяцев простаивает первая партия подержанных автомобилей, привезённых из Китая, которые никак не могут пройти процедуру растаможивания. Об этом стало известно порталу «Русский автомобиль».

  • На машины до сих пор не оформлены СБКТС (свидетельства о безопасности колёсного транспортного средства). Для этого необходимо, чтобы они соответствовали российским нормам и имели установленную систему «ЭРА-Глонасс». Причём нужные документы не могут получить ни китайские компании, занимающиеся экспортом машин, ни физические лица.

  • К решению проблемы подключилось посольство КНР в России. Оно попросило помочь Росаккредитацию с оформлением подержанных автомобилей. Пока неизвестно, что ответили в российском ведомстве.

Ранее власти Китая сняли запрет с экспорта старых автомобилей за границу для разгрузки внутреннего вторичного рынка. Первую партию, состоящую из 300 машин местных брендов и иномарок китайской сборки, отправили летом 2019 года. Её распределили между Россией, Камбоджей, Нигерией и Мьянмой. Общая стоимость партии составила 2,5 миллиона долларов — в среднем 8,3 тысячи долларов (532 тысячи рублей) за один автомобиль.

Что следует сделать с автомобилями, привезёнными из Китая?

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