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В Россию начнут ввозить подержанные автомобили из Китая

Новости

Николай Андреев

Министерство торговли Китая разрешило 10 регионам страны экспорт подержан­ных автомобилей за границу. Как сообщает издание China Daily cо ссылкой на ведом­ство, уже готова первая партия, часть которой отправят и в Россию.

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  • Таможня Китая в провинции Гуандун разрешила отправку в Камбоджу девяти подержанных автомо­билей (трёх кроссоверов и шести седанов) общей стоимостью более 160 тысяч долларов (10,1 миллиона рублей). Все машины прошли проверку на сервисе в Гуанчжоу, который закреплён за Южно-Китайским инженер­ным универси­тетом.

  • Первая партия состоит из 300 автомобилей как местных брендов, так и иномарок китайской сборки. Их распределят между Россией, Камбоджей, Нигерией и Мьянмой. Общая стоимость партии состав­ляет 2,5 миллиона долларов — в среднем 8,3 тысячи долларов (525 тысяч рублей) за одну машину.

  • Решение об экспорте подержанных автомо­билей принято Китаем на фоне замедления продаж на местном авторынке — впервые с 1990 года. Китайские власти считают, что такой шаг позволит раз­грузить внутренний вторичный рынок и заставит жителей чаще покупать новые машины.

В 2018 году сбыт подержанных автомобилей в Китае составил 13,82 миллиона штук. Новых автомобилей продано 28,08 миллиона. В России распределение прямо противоположное: в прошлом году реализовано 1,8 миллиона новых автомобилей и 5,4 миллиона подержанных.

Готовы купить подержанный автомобиль из Китая?

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