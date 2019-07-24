В Россию начнут ввозить подержанные автомобили из Китая

Таможня Китая в провинции Гуандун разрешила отправку в Камбоджу девяти подержанных автомо­билей (трёх кроссоверов и шести седанов) общей стоимостью более 160 тысяч долларов (10,1 миллиона рублей). Все машины прошли проверку на сервисе в Гуанчжоу, который закреплён за Южно-Китайским инженер­ным универси­тетом.

Первая партия состоит из 300 автомобилей как местных брендов, так и иномарок китайской сборки. Их распределят между Россией, Камбоджей, Нигерией и Мьянмой. Общая стоимость партии состав­ляет 2,5 миллиона долларов — в среднем 8,3 тысячи долларов (525 тысяч рублей) за одну машину.