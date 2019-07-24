В Россию начнут ввозить подержанные автомобили из Китая
Николай Андреев
Министерство торговли Китая разрешило 10 регионам страны экспорт подержанных автомобилей за границу. Как сообщает издание China Daily cо ссылкой на ведомство, уже готова первая партия, часть которой отправят и в Россию.
Таможня Китая в провинции Гуандун разрешила отправку в Камбоджу девяти подержанных автомобилей (трёх кроссоверов и шести седанов) общей стоимостью более 160 тысяч долларов (10,1 миллиона рублей). Все машины прошли проверку на сервисе в Гуанчжоу, который закреплён за Южно-Китайским инженерным университетом.
Первая партия состоит из 300 автомобилей как местных брендов, так и иномарок китайской сборки. Их распределят между Россией, Камбоджей, Нигерией и Мьянмой. Общая стоимость партии составляет 2,5 миллиона долларов — в среднем 8,3 тысячи долларов (525 тысяч рублей) за одну машину.
Решение об экспорте подержанных автомобилей принято Китаем на фоне замедления продаж на местном авторынке — впервые с 1990 года. Китайские власти считают, что такой шаг позволит разгрузить внутренний вторичный рынок и заставит жителей чаще покупать новые машины.
В 2018 году сбыт подержанных автомобилей в Китае составил 13,82 миллиона штук. Новых автомобилей продано 28,08 миллиона. В России распределение прямо противоположное: в прошлом году реализовано 1,8 миллиона новых автомобилей и 5,4 миллиона подержанных.