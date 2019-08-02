Малая доля: что происходит на рынке китайских автомобилей в России
Иван Ананьев
Китай переживает настоящий автомобильный бум: страна выпускает более 30 миллионов автомобилей в год, из которых 25 миллионов приходится на легковые модели. Однако выход на внешние рынки даётся китайцам с трудом. Малоизвестные модели не пользуются хорошим спросом даже на небогатом российском рынке, а некоторые марки ушли из нашей страны, едва успев начать продажи. Тем не менее спрос на китайские автомобили в России растёт, а ряд брендов всерьёз рассчитывает на заметную долю рынка.
Сегодня в России официально представлено 13 китайских легковых марок, которыми торгуют 583 дилерских предприятия, причём многие из них являются мультибрендовыми. По статистике первого полугодия, ежемесячно реализуется не менее 2000 китайских машин — то есть в среднем один дилер продаёт 3,5 машины в месяц. Этот показатель почти в десять раз хуже среднего по рынку, а дилеры самых популярных брендов сбывают ещё больше автомобилей. Например, автосалон Lada в среднем продаёт 90 машин в месяц, Kia — 80 штук, Renault, Hyundai и Toyota — примерно по 70 автомобилей.
В докризисные годы китайские модели пользовались заметно большим спросом. В 2013 году в России было реализовано около 100 000 машин, что составляло 3,6% рынка. На обвалившемся рынке 2016 года удалось продать не более 30 000 автомобилей, и лишь в прошлом году рынок вновь пошёл в рост, хотя спрос на китайские модели в целом оставался невысоким. Но есть и позитивная тенденция: если общие продажи легковых автомобилей в РФ в начале 2019 года вновь показали падение, то положение китайских марок оказалось более стабильным.
В апреле было продано 3098 машин, что на 4% больше апреля прошлого года, в мае – 2407 автомобилей, в июне – 1991 штука, а всего за шесть месяцев 2019 года реализовано около 15 035 машин. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года спрос на китайские автомобили снизился на 0,7%, но это всё равно лучше общей динамики рынка, который за пять месяцев упал на 2,4%.
При этом лидирующие китайские марки показали значительный рост. Продажи Geely за шесть месяцев поднялись почти в четыре раза, до 4032 машин, а марка Haval увеличила объёмы втрое, до 3492 штук.
Положительная динамика также зафиксирована у брендов DongFeng и Brilliance, но их общий полугодовой результат скромнее — 812 и 99 машин соответственно. Поэтому среди лидеров, перешагнувших рубеж в тысячу машин за полгода, они не значатся. Третьей по популярности среди китайских марок является Chery, реализовавшая за полгода 2767 автомобилей, далее следуют Lifan с результатом 1853 штуки и Zotye с показателем 1004 машины.
Ещё быстрее продажи растут в денежном выражении. Только за первый квартал россияне потратили на китайские автомобили более 8 млрд рублей, а объёмы продаж в денежном эквиваленте за первые полугодия предварительно оцениваются в 17–18 млрд рублей. Это более чем на четверть выше результата первых шести месяцев 2018 года. Рост показателей связан с переходом китайских брендов на продажи дорогих моделей: вместо бюджетных малолитражек низкого качества россияне всё чаще выбирают более современные автомобили, среди которых преобладают кроссоверы.
Что покупают в России
Где собирают китайские модели
Как и в случае с моделями традиционных брендов, локальная сборка стала важным конкурентным преимуществом китайских марок. Если раньше модели из Китая были представлены в самом нижнем ценовом сегменте и по цене конкурировали с автомобилями Lada, то сейчас из Поднебесной везут машины вполне приличного качества и более высокой стоимости. И сделать интересное предложение клиенту можно только при условии локальной сборки, но и это условие не всегда спасёт положение. После пересмотра ценовой политики пришлось свернуть производство и продажи автомобилей Great Wall, что в итоге привело к остановке производства на черкесском заводе DerWays.
DerWays был крупнейшим заводом, занимавшимся контрактным производством китайских машин. В разные годы здесь собирались автомобили брендов Xinkai, Zhengzhou, Lifan, Haima, Chery и Geely, а на родственном предприятии «Ставрополь-Авто» был налажен выпуск моделей Great Wall под собственной маркой DW Hower. Снижение спроса, а затем и проблемы с налоговыми органами вынудили остановить оба завода, и производители стали искать другие площадки. Однако те марки, которые сумели организовать собственное производство, чувствуют себя уверенно и сейчас.
Компания Chery ещё несколько лет назад собиралась построить завод в Калининградской области мощностью 150 000 автомобилей в год для обеспечения российского и европейского рынков, но пока лишь наладила сборку популярных моделей на калининградском «Автоторе». Некоторые машины везут к нам прямо из Китая. Также на «Автоторе» собираются представленные в России легковые модели марки FAW.
У бренда Geely есть собственный завод BelGee в Белоруссии мощностью 60 тысяч автомобилей в год. Кроссоверы Changan выпускаются в Липецкой области. Кроссоверы Zotye для России собирают методом крупноузловой сборки на белорусском предприятии «Юнисон». А вот крупнейший частный бренд Lifan, который ещё в 2015 году заложил первый камень собственного завода мощностью 60 000 машин под Липецком, полноценное строительство пока так и не начал. Сейчас автомобили импортируют, продажи падают, а марка утратила лидерские позиции.
Самым же крупным сборочным проектом в России можно считать завод Haval в Тульской области. Это полноценное предприятие с высокой долей роботизации, сваркой кузовных панелей и производством отделки. На первом этапе мощность составит 80 000 машин в год, а в перспективе достигнет отметки в 150 000 автомобилей. Причем выпускать под Тулой начали не устаревший Haval H6, а новейшие кроссоверы F7/F7X и внедорожник Haval H9.
Не исключено, что избыточные мощности завода Haval отдадут в аренду другим китайским брендам. Сейчас российским рынком активно интересуется марка GAC, которая представила на прошлогоднем московском автосалоне ряд моделей и провела переговоры с правительством Тульской области. Также российских партнёров ищет бренд Zedriv, который намерен прийти в Россию в 2020 году с линейкой электромобилей.
Что будет дальше
С учётом инвестиций в организацию мощных сборочных производств на территории России и Белоруссии, вкупе с запуском заметных рекламных программ, самыми перспективными выглядят позиции брендов Haval и Geely. Это предположение подтверждает и резкий рост продаж машин этих брендов в последние месяцы.
Менее крупные бренды смогут закрепиться на рынке только при условии организации хотя бы крупноузловой сборки, но заводов типа DerWays, готовых работать практически с любой маркой, в России сейчас нет. В любом случае на докризисные объёмы продаж рассчитывать не стоит: время, когда рынок практически не глядя сметал продукт любого качества, давно прошло.