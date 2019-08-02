Малая доля: что происходит на рынке китайских автомобилей в России

Китай переживает настоящий автомобильный бум: страна выпускает более 30 миллионов автомобилей в год, из которых 25 миллионов приходится на легковые модели. Однако выход на внешние рынки даётся китайцам с трудом. Малоизвестные модели не пользуются хорошим спросом даже на небогатом российском рынке, а некоторые марки ушли из нашей страны, едва успев начать продажи. Тем не менее спрос на китайские автомобили в России растёт, а ряд брендов всерьёз рассчитывает на заметную долю рынка.

Сегодня в России официально представлено 13 китайских легковых марок, которыми торгуют 583 дилерских предприятия, причём многие из них являются мультибрендовыми. По статистике первого полугодия, ежемесячно реализуется не менее 2000 китайских машин — то есть в среднем один дилер продаёт 3,5 машины в месяц. Этот показатель почти в десять раз хуже среднего по рынку, а дилеры самых популярных брендов сбывают ещё больше автомобилей. Например, автосалон Lada в среднем продаёт 90 машин в месяц, Kia — 80 штук, Renault, Hyundai и Toyota — примерно по 70 автомобилей.

В докризисные годы китайские модели пользовались заметно большим спросом. В 2013 году в России было реализовано около 100 000 машин, что составляло 3,6% рынка. На обвалившемся рынке 2016 года удалось продать не более 30 000 автомобилей, и лишь в прошлом году рынок вновь пошёл в рост, хотя спрос на китайские модели в целом оставался невысоким. Но есть и позитивная тенденция: если общие продажи легковых автомобилей в РФ в начале 2019 года вновь показали падение, то положение китайских марок оказалось более стабильным.

В апреле было продано 3098 машин, что на 4% больше апреля прошлого года, в мае – 2407 автомобилей, в июне – 1991 штука, а всего за шесть месяцев 2019 года реализовано около 15 035 машин. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года спрос на китайские автомобили снизился на 0,7%, но это всё равно лучше общей динамики рынка, который за пять месяцев упал на 2,4%.

При этом лидирующие китайские марки показали значительный рост. Продажи Geely за шесть месяцев поднялись почти в четыре раза, до 4032 машин, а марка Haval увеличила объёмы втрое, до 3492 штук.

Положительная динамика также зафиксирована у брендов DongFeng и Brilliance, но их общий полугодовой результат скромнее — 812 и 99 машин соответственно. Поэтому среди лидеров, перешагнувших рубеж в тысячу машин за полгода, они не значатся. Третьей по популярности среди китайских марок является Chery, реализовавшая за полгода 2767 автомобилей, далее следуют Lifan с результатом 1853 штуки и Zotye с показателем 1004 машины.

Ещё быстрее продажи растут в денежном выражении. Только за первый квартал россияне потратили на китайские автомобили более 8 млрд рублей, а объёмы продаж в денежном эквиваленте за первые полугодия предварительно оцениваются в 17–18 млрд рублей. Это более чем на четверть выше результата первых шести месяцев 2018 года. Рост показателей связан с переходом китайских брендов на продажи дорогих моделей: вместо бюджетных малолитражек низкого качества россияне всё чаще выбирают более современные автомобили, среди которых преобладают кроссоверы.

Что покупают в России