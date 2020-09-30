Взгляните на новый китайский минивэн в стиле культового «Булли»

Китайскую новинку нельзя назвать точной копией знаме­нитого Volkswagen T1 Bulli, однако экстерьер Songsan Summer пере­полнен визуальными отсылками к облику культовой модели. Например, он получил схожие обводы кузова, круглые фары и характерный цветной треугольник на капоте.

Конструкция минивэна преду­сматри­вает также сдвижные боковые и распашные задние двери с подвесом для запасного колеса. Панель крыши выполнена частично откидной с тканевым пологом и панорамным остекле­нием. Ретростиль активно используется и в оформ­лении интерьера, отделанного кремовой кожей.

Силовую установку Songsan Summer позаим­ствовал у другой новинки компании — купе SS Dolphin. Это полутора­литровый турбомотор, сагрегати­рованный с электро­двигателем, семиступен­чатым «роботом» и 16-кило­ваттной батареей. Отдача силовой установки — 315 л.с. и 535 Нм крутящего момента.