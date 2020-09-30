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Взгляните на новый китайский минивэн в стиле культового «Булли»

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Дмитрий Елизаров

Компания Songsan Motors представила на автосалоне в Пекине вторую ретро­модель после реплики Corvette первого поколения — минивэн под названием Summer, передаёт Carscoops. Помимо гибридной силовой установки он получил ещё и подъёмную крышу.

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  • Китайскую новинку нельзя назвать точной копией знаме­нитого Volkswagen T1 Bulli, однако экстерьер Songsan Summer пере­полнен визуальными отсылками к облику культовой модели. Например, он получил схожие обводы кузова, круглые фары и характерный цветной треугольник на капоте.

  • Конструкция минивэна преду­сматри­вает также сдвижные боковые и распашные задние двери с подвесом для запасного колеса. Панель крыши выполнена частично откидной с тканевым пологом и панорамным остекле­нием. Ретростиль активно используется и в оформ­лении интерьера, отделанного кремовой кожей.

  • Силовую установку Songsan Summer позаим­ствовал у другой новинки компании — купе SS Dolphin. Это полутора­литровый турбомотор, сагрегати­рованный с электро­двигателем, семиступен­чатым «роботом» и 16-кило­ваттной батареей. Отдача силовой установки — 315 л.с. и 535 Нм крутящего момента.

  • По данным CarNewsChina, фирма Songsan Motors основана на базе одного из пекинских мотоклубов, специали­зиро­вавшегося на кастомах и ретро­мотоциклах. Основное направ­ление деятель­ности компании — строитель­ство реплик классических американских и европейских машин. Техно­логиче­скую поддержку китайцам оказывает американ­ское инженерное бюро AM Tech.

Как вам китайский ретровэн?

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