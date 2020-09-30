Взгляните на новый китайский минивэн в стиле культового «Булли»
Дмитрий Елизаров
Компания Songsan Motors представила на автосалоне в Пекине вторую ретромодель после реплики Corvette первого поколения — минивэн под названием Summer, передаёт Carscoops. Помимо гибридной силовой установки он получил ещё и подъёмную крышу.
Китайскую новинку нельзя назвать точной копией знаменитого Volkswagen T1 Bulli, однако экстерьер Songsan Summer переполнен визуальными отсылками к облику культовой модели. Например, он получил схожие обводы кузова, круглые фары и характерный цветной треугольник на капоте.
Конструкция минивэна предусматривает также сдвижные боковые и распашные задние двери с подвесом для запасного колеса. Панель крыши выполнена частично откидной с тканевым пологом и панорамным остеклением. Ретростиль активно используется и в оформлении интерьера, отделанного кремовой кожей.
Силовую установку Songsan Summer позаимствовал у другой новинки компании — купе SS Dolphin. Это полуторалитровый турбомотор, сагрегатированный с электродвигателем, семиступенчатым «роботом» и 16-киловаттной батареей. Отдача силовой установки — 315 л.с. и 535 Нм крутящего момента.
По данным CarNewsChina, фирма Songsan Motors основана на базе одного из пекинских мотоклубов, специализировавшегося на кастомах и ретромотоциклах. Основное направление деятельности компании — строительство реплик классических американских и европейских машин. Технологическую поддержку китайцам оказывает американское инженерное бюро AM Tech.