Открытый Lamborghini Huracan лишили полного привода и сделали слабее

Подвесной мост в Китае начал раскачиваться вместе с машинами. Это сняли на видео

Новости

Николай Андреев

Власти китайского города Гуанчжоу начали расследование сильной вибрации моста Хумэнь. Он начал раскачиваться, когда на нём находилось несколько сотен автомобилей. Как сообщает Global Times, движение по мосту перекрыли.

Humen Bridge 虎门大桥 in Guangdong China Sways in The Wind Road Has To Be Closed 5 May 2020 中国南部の広東省にある大型のつり橋が大きく波打つ現象が発生し、交通当局は、補修工事のために設置していた防護壁に風があたったのが原因とみて詳しく調べています。

  • После закрытия моста инженеры осмотрели сооружение и не нашли повреждений. Участвующий в расследовании президент Международной ассоциации мостов и строительных конструкций Гэ Яоцзюнь предположил, что мост начал раскачиваться из-за аварийных барьеров, установленных на время ремонта. Они могли изменить аэродинамику при сильных порывах ветра.

  • Пластиковые барьеры высотой 1,2 метра убрали, но мост всё равно продолжил шататься, хоть и с меньшей амплитудой. В управляющей компании моста Хумэнь заявили, что это происходит по инерции и скоро вибрация прекратится. Движение по мосту возобновят после окончательной проверки.

Длина шестиполосного моста Хумэнь составляет 16 километров. Его открыли в 1999 году для соединения Гуанчжоу и города Дунгуань, который является одним из промышленных центров провинции Гуандун.

Поехали бы по такому мосту?

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