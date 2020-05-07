Подвесной мост в Китае начал раскачиваться вместе с машинами. Это сняли на видео
Николай Андреев
Власти китайского города Гуанчжоу начали расследование сильной вибрации моста Хумэнь. Он начал раскачиваться, когда на нём находилось несколько сотен автомобилей. Как сообщает Global Times, движение по мосту перекрыли.
После закрытия моста инженеры осмотрели сооружение и не нашли повреждений. Участвующий в расследовании президент Международной ассоциации мостов и строительных конструкций Гэ Яоцзюнь предположил, что мост начал раскачиваться из-за аварийных барьеров, установленных на время ремонта. Они могли изменить аэродинамику при сильных порывах ветра.
Пластиковые барьеры высотой 1,2 метра убрали, но мост всё равно продолжил шататься, хоть и с меньшей амплитудой. В управляющей компании моста Хумэнь заявили, что это происходит по инерции и скоро вибрация прекратится. Движение по мосту возобновят после окончательной проверки.
Длина шестиполосного моста Хумэнь составляет 16 километров. Его открыли в 1999 году для соединения Гуанчжоу и города Дунгуань, который является одним из промышленных центров провинции Гуандун.