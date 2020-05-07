Подвесной мост в Китае начал раскачиваться вместе с машинами. Это сняли на видео

После закрытия моста инженеры осмотрели сооружение и не нашли повреждений. Участвующий в расследовании президент Международной ассоциации мостов и строительных конструкций Гэ Яоцзюнь предположил, что мост начал раскачиваться из-за аварийных барьеров, установленных на время ремонта. Они могли изменить аэродинамику при сильных порывах ветра.

Пластиковые барьеры высотой 1,2 метра убрали, но мост всё равно продолжил шататься, хоть и с меньшей амплитудой. В управляющей компании моста Хумэнь заявили, что это происходит по инерции и скоро вибрация прекратится. Движение по мосту возобновят после окончательной проверки.