Суперкары из трущоб: копии крутых машин, собранные на свалке

Было-стало: 6 китайских машин, которые изуродовали по пути на конвейер

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Алексей Олефиренко

Ругать китайских автопроизводителей в 2021-м уже как-то не модно — да и уровень их продукции значительно вырос! Но осечки, причём весьма досадные, всё же случаются. Следующие 6 машин вроде бы собирались стать симпатичными, но в какой-то момент всё пошло не так.

Wuling Journey

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В январе бренд Wuling показал первые изображения молодёжного пикапа Journey. Несмотря на очевидное сходство с УАЗом, на рендерах он смотрелся прекрасно: бруталь­ный обвес из чёрного пластика, красивые легко­сплавные диски, эффектная «люстра» допол­нитель­ного света… А потом выяснилось, что с реальным Journey эти картинки имеют очень мало общего.

На деле Вулинг оказался автомобилем с довольно странными пропорциями: он длинный (5105 милли­метров), высокий (1640 мм), но узкий (1810 мм). Не играют на пользу внешности и до смешного маленькие колёса. Они выглядят так, будто это фотошоп, но это — суровая действи­тельность.

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Но если закрыть глаза на внешность, то Wuling Journey — неплохая рабочая лошадка, которая многим бы пригодилась в хозяйстве. У неё рядный четырёх­цилин­дровый мотор объёмом полтора литра и мощностью 99 лошадиных сил, пяти­ступен­чатая механическая коробка передач, задний привод и симпатичный салон. Появление других двигате­лей и трансмиссий ожидается, но не гаранти­ровано. А вот другого экстерьера, кажется, не предвидится.

NIO ES8

Конечно, сравнивать серийный автомобиль со скетчем, на котором слегка гипер­трофи­рованы все формы (и, особенно, колёса), не совсем справед­ливо. Но с пред­серийным концепт-каром — вполне! 

В целом электрический кроссовер ES8 получился не таким уж и плохим, но маленький шрам на лице всё испортил: на концепт-каре «нижний этаж» оптики был элегантнее, а на серийной машине он слишком уж бросается в глаза. Именно из-за этого модель лишилась «взгляда насекомого» и стала выглядеть как захворавший Hyundai. Обидно.

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При этом компания NIO участвует в чемпионате Formula E, устанав­ливает рекорды Нюрбург­ринга и вообще позици­онирует себя как автопроизво­дитель европей­ского уровня. Поэтому ES8 укомп­лектован по высшему разряду: у него роскошный интерьер с централь­ным 11,3-дюймовым экраном и голосовым ассистентом NOMI, силовая установка мощностью более 600 лошадиных сил, а также вмести­тель­ная батарея – до 100 кВт·ч. С ней ES8 может проезжать на одном заряде почти 600 километров (по циклу NEDC). Кажется, в этом случае с внешностью можно и смириться.

Baojun RC-5

На официальных скетчах Baojun RC-5 выглядел роскошно: стремитель­ный, вырази­тельный, гранёный — ну прямо младший брат Polestar 2! Пользова­тели Инстаграма рассыпа­лись в компли­ментах лифтбеку… ровно до того момента, пока тот не обрёл реальное воплощение.

Во-первых, тизеры не зря показывали машину сзади — передок RC-5 сложно назвать хотя бы симпатичным. Во-вторых, пропорции у китайского лифтбека тоже далеки от идеальных: машина коротенькая и высокая, и на пухлых колёсах смотрится тяжеловато.

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Как и Wuling, Baojun входит в объединение General Motors и SAIC. А это значит, что техника RC-5 похожа на ту, что стоит на пикапе Journey. Если говорить точнее, то лифтбек можно оснастить либо тем же 99-сильным мотором, что используется Wuling, либо его турбиро­ванной версией. В таком случае мощность вырастет до 147 сил. Коробок передач на выбор две — «механика» и вариатор.

Senova D70

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Впервые Senova D70 второго поколения засветили на Шанхайском автосалоне 2017 года. Седан избавился от платформы Saab и, судя по концепт-кару, готовился примерить вполне европейскую внешность. Но реаль­ность и тут внесла свои коррективы.

Передняя и задняя оптика модели сильно упростились, а декор, вроде решётки радиатора и бамперов, стал более будничным. Иными словами, на выходе получился типичный китайский седан, похожий сразу на всё и начисто лишённый индивиду­альности.

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Если D70 первого поколения оснащался широкой гаммой двигателей мощностью от 177 до 247 лошадиных сил (причём флагманом был 2,3-литровый турбо­дизель), то его преемник, выпуска­ющийся с 2018 года, может предложить лишь полутора­литровый мотор мощностью 150 сил. 

Wey Tank 300

Все мы прекрасно знаем, как китайцы любят копировать культовые и популярные внедорож­ники – Геленде­вагены, Туареги, Х5… И когда на горизонте замаячил новый Ford Bronco, китайцы вновь заинтриговали альтер­нативой: мол, сейчас мы сделаем авто­мобиль, который будет таким же крутым, а то и круче! Но нет.

То, что на тизерах выглядело как реальный ответ Bronco (на худой конец Bronco Sport), на деле оказалось реинкар­нацией SsangYong Korando. А это означает не самые удачные пропорции, простецкое оформ­ление боковин и здоро­венная морда. К счастью, хотя бы к технической стороне вопроса китайцы подошли более ответственно.

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Tank 300 — это серьёзный рамный внедорожник, который по размерам сопо­ставим с отече­ственным УАЗ Патриот. У Танка внушитель­ный дорожный просвет (221 милли­метр), полно­приводная трансмиссия с 8-ступен­чатым «автоматом» и понижайкой, а также современный четырёх­цилиндровый двигатель с турбо­наддувом, который развивает 227 лошадиных сил. Пока внедорожник продаётся только в Китае, но в скором времени его могут привезти и в Россию.

MG GS

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Будем откровенны: MG уже давным-давно не тот бренд, от которого пахнет пудингом и чаем с бергамотом. После того, как владельцем компании стал концерн Nanjing Automobile Group, авто­мобили британской марки обрели отчёт­ливые азиатские нотки, которые со временем переросли в полно­ценные корни. Сейчас модели некогда британ­ского бренда продаются в основном в Китае и Велико­британии.

Поэтому мы смело можем отнести автомобили MG к китайским. А также обратить внимание, как сильно изменился концепт CS на пути к серийному произ­водству. Во-первых, модель почему-то сменила имя на GS. Во-вторых, помимо типичных упрощений, которые свой­ственны серийным моделям, GS получил совсем простенькие боковины и бамперы, что сделало его уже не таким ярким и молодёжным.

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В-третьих, спустя всего год производства кроссовер обновили… и сделали ещё более далёким от яркого и запомина­юще­гося прототипа. Кстати, продажи GS стартовали в Китае на год раньше, чем в Велико­британии. Кажется, это оконча­тельно снимает вопросы о том, какую страну марка называет родиной прямо сейчас.

Как вам дизайн последних китайских машин?

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