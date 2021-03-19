Было-стало: 6 китайских машин, которые изуродовали по пути на конвейер
Алексей Олефиренко
Ругать китайских автопроизводителей в
Wuling Journey
В январе бренд Wuling показал первые изображения молодёжного пикапа Journey. Несмотря на очевидное сходство с УАЗом, на рендерах он смотрелся прекрасно: брутальный обвес из чёрного пластика, красивые легкосплавные диски, эффектная «люстра» дополнительного света… А потом выяснилось, что с реальным Journey эти картинки имеют очень мало общего.
На деле Вулинг оказался автомобилем с довольно странными пропорциями: он длинный (5105 миллиметров), высокий (1640 мм), но узкий (1810 мм). Не играют на пользу внешности и до смешного маленькие колёса. Они выглядят так, будто это фотошоп, но это — суровая действительность.
Но если закрыть глаза на внешность, то Wuling Journey — неплохая рабочая лошадка, которая многим бы пригодилась в хозяйстве. У неё рядный четырёхцилиндровый мотор объёмом полтора литра и мощностью 99 лошадиных сил, пятиступенчатая механическая коробка передач, задний привод и симпатичный салон. Появление других двигателей и трансмиссий ожидается, но не гарантировано. А вот другого экстерьера, кажется, не предвидится.
NIO ES8
Конечно, сравнивать серийный автомобиль со скетчем, на котором слегка гипертрофированы все формы (и, особенно, колёса), не совсем справедливо. Но с предсерийным концепт-каром — вполне!
В целом электрический кроссовер ES8 получился не таким уж и плохим, но маленький шрам на лице всё испортил: на концепт-каре «нижний этаж» оптики был элегантнее, а на серийной машине он слишком уж бросается в глаза. Именно
При этом компания NIO участвует в чемпионате Formula E, устанавливает рекорды Нюрбургринга и вообще позиционирует себя как автопроизводитель европейского уровня. Поэтому ES8 укомплектован по высшему разряду: у него роскошный интерьер с центральным 11,3-дюймовым экраном и голосовым ассистентом NOMI, силовая установка мощностью более 600 лошадиных сил, а также вместительная батарея – до 100 кВт·ч. С ней ES8 может проезжать на одном заряде почти 600 километров (по циклу NEDC). Кажется, в этом случае с внешностью можно и смириться.
Baojun RC-5
На официальных скетчах Baojun
Во-первых, тизеры не зря показывали машину сзади — передок
Как и Wuling, Baojun входит в объединение General Motors и SAIC. А это значит, что техника
Senova D70
Впервые Senova D70 второго поколения засветили на Шанхайском автосалоне 2017 года. Седан избавился от платформы Saab и, судя по концепт-кару, готовился примерить вполне европейскую внешность. Но реальность и тут внесла свои коррективы.
Передняя и задняя оптика модели сильно упростились, а декор, вроде решётки радиатора и бамперов, стал более будничным. Иными словами, на выходе получился типичный китайский седан, похожий сразу на всё и начисто лишённый индивидуальности.
Если D70 первого поколения оснащался широкой гаммой двигателей мощностью от 177 до 247 лошадиных сил (причём флагманом был 2,3-литровый турбодизель), то его преемник, выпускающийся с 2018 года, может предложить лишь полуторалитровый мотор мощностью 150 сил.
Wey Tank 300
Все мы прекрасно знаем, как китайцы любят копировать культовые и популярные внедорожники – Гелендевагены, Туареги, Х5… И когда на горизонте замаячил новый Ford Bronco, китайцы вновь заинтриговали альтернативой: мол, сейчас мы сделаем автомобиль, который будет таким же крутым, а то и круче! Но нет.
То, что на тизерах выглядело как реальный ответ Bronco (на худой конец Bronco Sport), на деле оказалось реинкарнацией SsangYong Korando. А это означает не самые удачные пропорции, простецкое оформление боковин и здоровенная морда. К счастью, хотя бы к технической стороне вопроса китайцы подошли более ответственно.
Tank 300 — это серьёзный рамный внедорожник, который по размерам сопоставим с отечественным УАЗ Патриот. У Танка внушительный дорожный просвет (221 миллиметр), полноприводная трансмиссия с
MG GS
Будем откровенны: MG уже давным-давно не тот бренд, от которого пахнет пудингом и чаем с бергамотом. После того, как владельцем компании стал концерн Nanjing Automobile Group, автомобили британской марки обрели отчётливые азиатские нотки, которые со временем переросли в полноценные корни. Сейчас модели некогда британского бренда продаются в основном в Китае и Великобритании.
Поэтому мы смело можем отнести автомобили MG к китайским. А также обратить внимание, как сильно изменился концепт CS на пути к серийному производству. Во-первых, модель почему-то сменила имя на GS. Во-вторых, помимо типичных упрощений, которые свойственны серийным моделям, GS получил совсем простенькие боковины и бамперы, что сделало его уже не таким ярким и молодёжным.
В-третьих, спустя всего год производства кроссовер обновили… и сделали ещё более далёким от яркого и запоминающегося прототипа. Кстати, продажи GS стартовали в Китае на год раньше, чем в Великобритании. Кажется, это окончательно снимает вопросы о том, какую страну марка называет родиной прямо сейчас.