Было-стало: 6 китайских машин, которые изуродовали по пути на конвейер

Конечно, сравнивать серийный автомобиль со скетчем, на котором слегка гипер­трофи­рованы все формы (и, особенно, колёса), не совсем справед­ливо. Но с пред­серийным концепт-каром — вполне!

В целом электрический кроссовер ES8 получился не таким уж и плохим, но маленький шрам на лице всё испортил: на концепт-каре «нижний этаж» оптики был элегантнее, а на серийной машине он слишком уж бросается в глаза. Именно из-за этого модель лишилась «взгляда насекомого» и стала выглядеть как захворавший Hyundai. Обидно.