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Китайцы раздавили бульдозерами 180 нелегальных такси

Новости

Николай Андреев

Власти Пекина устроили показательную акцию против незакон­ного частного извоза и с помощью тяжёлой строи­тельной техники уничтожили 180 неле­гальных такси. Об этом рассказал местный портал Sina.cn.

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  • Большинство раздавленных автомо­билей являются седанами Hyundai Elantra. Они окрашены в стандарт­ные цвета местных такси, однако, по данным полиции, использо­вались частными водителями для неле­гального извоза.

  • Согласно китайским законам, в первый раз перевоз­чик-нарушитель получает штраф, а в случае повтор­ного прецедента лиша­ется води­тельских прав и автомо­биля. Причём в стране введён запрет на продажу машин, которые служили ранее нелегаль­ными такси, даже если они хорошо сохрани­лись.

  • Власти Поднебесной настоятельно рекомен­дуют жителям и туристам не пользо­ваться услугами нелицен­зирован­ных таксистов в интересах закона и соб­ствен­ной безопас­ности.

Всё правильно сделали с нелегальными такси?

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