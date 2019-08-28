Китайцы раздавили бульдозерами 180 нелегальных такси

Большинство раздавленных автомо­билей являются седанами Hyundai Elantra. Они окрашены в стандарт­ные цвета местных такси, однако, по данным полиции, использо­вались частными водителями для неле­гального извоза.

Согласно китайским законам, в первый раз перевоз­чик-нарушитель получает штраф, а в случае повтор­ного прецедента лиша­ется води­тельских прав и автомо­биля. Причём в стране введён запрет на продажу машин, которые служили ранее нелегаль­ными такси, даже если они хорошо сохрани­лись.