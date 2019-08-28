Китайцы раздавили бульдозерами 180 нелегальных такси
Николай Андреев
Власти Пекина устроили показательную акцию против незаконного частного извоза и с помощью тяжёлой строительной техники уничтожили 180 нелегальных такси. Об этом рассказал местный портал Sina.cn.
Большинство раздавленных автомобилей являются седанами Hyundai Elantra. Они окрашены в стандартные цвета местных такси, однако, по данным полиции, использовались частными водителями для нелегального извоза.
Согласно китайским законам, в первый раз перевозчик-нарушитель получает штраф, а в случае повторного прецедента лишается водительских прав и автомобиля. Причём в стране введён запрет на продажу машин, которые служили ранее нелегальными такси, даже если они хорошо сохранились.
Власти Поднебесной настоятельно рекомендуют жителям и туристам не пользоваться услугами нелицензированных таксистов в интересах закона и собственной безопасности.