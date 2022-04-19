Рынок китайских автомобилей в России: как с начала 2022 года изменились спрос, предложение и цены
Дмитрий Савостьянчик
В последние два года на фоне нехватки на российском рынке новых автомобилей американских и европейских брендов спрос на модели китайских марок резко вырос. В 2021 году китайских автомобилей было продано вдвое больше, чем в 2020-м, а их доля на рынке новых легковушек увеличилась с 3,8 до 7,5%.
Аналитики Авто.ру изучили базу объявлений классифайда и узнали, как менялись интерес пользователей и объём предложений с китайскими автомобилями с начала 2022 года и на сколько они подорожали. Период исследования — январь–март.
Что происходит с ценами на китайские автомобили
Средняя цена новых китайских машин в листинге Авто.ру с начала года повысилась на 59%, до 3,3 миллиона рублей. Самое резкое подорожание случилось в начале весны: машины стали дороже на 49%. В январе и феврале (до 24-го числа последнего месяца зимы) цены росли достаточно плавно: плюс 13% относительно конца 2021 года.
На вторичном рынке рост цен оказался не настолько резким. В конце марта машины продавались в среднем по 737 тысяч рублей — на четверть дороже, чем в начале года. Однако в первые два месяца вторичка дорожала немного быстрее новых машин: ещё до кризиса цены поднялись на 14%.
В конце февраля и начале марта средняя стоимость автомобилей в продаже заметно упала: минус 6% на фоне стабильно растущих цен на новые машины. Но стоит понимать, что изменение «среднего чека» листинга связано не только с корректировками цен на автомобили, но и с изменением структуры предложений. Чем больше в поисковой выдаче дорогих машин, тем выше будет средняя цена.
На сколько подорожали самые популярные модели
Некоторые из самых востребованных среди пользователей Авто.ру китайских моделей (топ‑25 по среднему количеству просмотров контактов продавцов на одно объявление) дорожали быстрее рынка. Среди новых машин быстрее всего менялись цены на не самые массовые модели. Наибольший рост — за JAC S7: кроссоверы стали дороже почти на 80%. За пикапом Great Wall Poer зафиксирован рекордный скачок цены в рублёвом эквиваленте — плюс 2 миллиона рублей.
Наиболее продаваемые модели дорожали не так быстро. Лидеры российского рынка 2022 года — Haval Jolion и Chery Tiggo 8 Pro — поднялись в цене на 950 тысяч рублей, или 55 и 43% соответственно. Цены на Chery Tiggo 4 подросли на 670 тысяч рублей, на Tiggo 7 Pro — на 810 тысяч. Geely Atlas Pro стал дороже на 1,1 миллиона рублей, Coolray — на 970 тысяч, Tugella — на 1,4 млн. Haval F7 и F7x подорожали на 1,1–1,2 миллиона рублей.
Пять кроссоверов в рейтинге преодолели цену в 4 миллиона рублей. Самые дорогие — Exeed VX и Haval H9 — оцениваются в 5,2 и 5,1 миллиона рублей (плюс 1,7 млн с начала года). Great Wall Poer в среднем продаётся за 4,7 миллиона, Geely Tugella — 4,4 миллиона, Exeed TXL — 4,2 миллиона (плюс 1,3 млн руб.). Самая доступная модель — лифтбек Jac J7, которая стоит 1,3 миллиона (плюс 355 тысяч рублей).
На вторичном рынке основной ценовой скачок пришёлся на свежие модели: они стали дороже минимум на четверть. Быстрее всего росли цены на Geely Coolray и Haval F7x: плюс 37% каждый, или 632 000 и 724 000 ₽ соответственно.
Самым дорогим «китайцем» с пробегом оказался (как и в начале года) Geely Tugella: паркетники продаются по 3,7 миллиона рублей, на 840 тысяч дороже, чем в январе, — это самое резкое подорожание в рублёвом эквиваленте.
Модели постарше, которые уже не продаются в России новыми, подорожали примерно на 20% или на 50 тысяч рублей. Сильнее выросли цены только на Chery Tiggo 5 (плюс 96 тысяч), Great Wall Hover H5 (65 тысяч), Lifan X50 и X60 (по 60 тысяч).
Предложение и спрос
С начала года количество китайских автомобилей в продаже (которых и так было относительно немного) ожидаемо сократилось. До кризиса объём предложений с новыми машинами регулярно увеличивался, и ко второй половине февраля рынок вырос на 20% относительно начала года. Но после этого дилеры «ушли» на пересмотр цен, сняв с продажи значительное количество объявлений. Лишь к концу марта машины вернулись в продажу почти в полном объёме: в конце месяца предложений оказалось всего на 4% меньше, чем в январе.
Вторичный рынок пострадал сильнее. Здесь сказывается нехватка машин для перепродажи: от свежих популярных моделей (не старше 3–5 лет) многие собственники избавляться теперь не готовы, машин «среднего» возраста (6–10 лет) на рынке в принципе достаточно мало (в середине прошлого десятилетия продажи новых «китайцев» сильно упали), а более старые экземпляры редко доживают до сегодняшних дней.
Интерес пользователей к покупке новых автомобилей несколько упал (аналитики оценивали среднее количество просмотров и просмотров номеров телефонов продавцов на одно объявление) — во многом это связано с резким повышением цен на них, а также со снижением объёмов выпуска и поставок машин.
Во второй половине марта, когда ажиотаж на рынке поутих, среднее количество просмотров объявлений относительно января сократилось на 20%, а относительно «докризисного» февраля — на 8%. Количество просмотров телефонов упало на 26 и 8% соответственно.
Зато интерес к машинам с пробегом заметно вырос. Потенциальные покупатели не только чаще просматривали объявления, но и активно узнавали контакты продавцов. Просмотров объявлений в последнюю неделю марта стало больше (относительно среднего показателя в январе) на 26%, а номеров телефонов — на 25%.