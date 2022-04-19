Рынок китайских автомобилей в России: как с начала 2022 года изменились спрос, предложение и цены

В последние два года на фоне нехватки на российском рынке новых автомобилей американских и европейских брендов спрос на модели китайских марок резко вырос. В 2021 году китайских автомобилей было продано вдвое больше, чем в 2020-м, а их доля на рынке новых легковушек увеличилась с 3,8 до 7,5%.

Аналитики Авто.ру изучили базу объявлений классифайда и узнали, как менялись интерес пользователей и объём предложений с китайскими автомобилями с начала 2022 года и на сколько они подорожали. Период исследования — январь–март.

Что происходит с ценами на китайские автомобили

Средняя цена новых китайских машин в листинге Авто.ру с начала года повысилась на 59%, до 3,3 миллиона рублей. Самое резкое подорожание случилось в начале весны: машины стали дороже на 49%. В январе и феврале (до 24-го числа последнего месяца зимы) цены росли достаточно плавно: плюс 13% относительно конца 2021 года.