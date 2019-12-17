Квиз: Ламбо или УАЗ? Угадай Папамобиль

Квиз: это китайская машина или нет?

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Константин Новацкий

В автомобильной дизайн-гонке компании из Поднебесной уже давно не отстают от компаний с вековой историей. Смелое заимство­вание, креативные идеи и труд завербо­ванных в Китай дизайнеров творят чудеса: понять, что перед нами не Mercedes-Benz или Audi, а Lifan, Geely, Haval или, возможно, Hongqi — непросто. Не согласны с нами? Попробуйте угадать по фрагментам, откуда родом та или иная модель: из Китая или из остального мира. Справитесь?

  • Это — кусочек компактного городского хэтчбека. И этот хэтчбек...

  • Хэтч покрупнее. Откуда родом?

  • А это кросс-хэтчбек. Чей такой красивый?

  • Продолжим? Это чьи изгибы?

  • Нечто большое и представительское. Уж не из Китая ли?

  • Немного оптики. Кто бы это мог быть? Внимательнее!

  • Окей, как насчёт кроссоверов? «Парящая» крыша, лаконичный профиль, хром. Эта модель из Китая или из Старого Света?

  • Модная оптика, да? Такая может принадлежать китайской модели?

  • Снова кроссовер. Чей?

  • Сложнее. Откуда этот красавец?

  • Предупреждаем: это купе-кроссовер. Спрашиваем: он китайский?

  • Что думаете про эту модель? Похожа на детище концерна из Поднебесной?

  • Разберёмся с седанами. Кто это?

  • Как вам такой ракурс? Что же перед нами? Внимание, вопрос непрост.

  • Что с гиперкарами? Может такой дизайн принадлежать «китайцу»? В конце концов, чем азиатский дракон не шутит!

  • А это кто такой грозный-спортивный? Не похоже на Китай. Или похоже?

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А вот ещё пара интересных квизов

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