Квиз: это китайская машина или нет?

В автомобильной дизайн-гонке компании из Поднебесной уже давно не отстают от компаний с вековой историей. Смелое заимство­вание, креативные идеи и труд завербо­ванных в Китай дизайнеров творят чудеса: понять, что перед нами не Mercedes-Benz или Audi, а Lifan, Geely, Haval или, возможно, Hongqi — непросто. Не согласны с нами? Попробуйте угадать по фрагментам, откуда родом та или иная модель: из Китая или из остального мира. Справитесь?