Квиз: это китайская машина или нет?

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Квиз: Ламбо или УАЗ? Угадай Папамобиль
Квиз: Ламбо или УАЗ? Угадай Папамобиль
Константин Новацкий
В автомобильной дизайн-гонке компании из Поднебесной уже давно не отстают от компаний с вековой историей. Смелое заимствование, креативные идеи и труд завербованных в Китай дизайнеров творят чудеса: понять, что перед нами не Mercedes-Benz или Audi, а Lifan, Geely, Haval или, возможно, Hongqi — непросто. Не согласны с нами? Попробуйте угадать по фрагментам, откуда родом та или иная модель: из Китая или из остального мира. Справитесь?