Семь китайских новинок для России: они приедут уже в 2020 году

Прежде всего посмотрим на авто­мобили, которые начали продаваться буквально на днях. Первый в списке — компактный кроссовер GAC GS5, который составит компанию громадному GS8 и семи­местному минивэну GN8.

На российском рынке GS5 доступен в четырёх комплектациях. Цены начинаются от 1 499 900 рублей и заканчи­ваются на 1 849 900 ₽. Уже в базовой версии Comfort кроссовер оснащается музыкой с Bluetooth и системой помощи на подъёме и спуске. Топовый вариант Premium предлагает и систему удер­жания в полосе, и камеры кругового обзора, и мульти­медийную систему с 10,1-дюймовым экраном на мотив последнего S-класса, а также шестиступен­чатый «автомат» Aisin.

Альтернатива автоматической трансмиссии — шестиступен­чатая «механика». Однако тип привода или двигатель безальтер­нативны — передние ведущие колёса и полутора­литровый мотор мощностью 137 лошадиных сил.

Компания GAC позиционирует GS5 как конкурента Hyundai Tucson, Toyota RAV4 и Haval F7. Поборется?