10 самых популярных премиальных автомобилей с пробегом в России

Семь китайских новинок для России: они приедут уже в 2020 году

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Алексей Олефиренко

Мы продолжаем проверять гипотезу о том, что вот-вот китайские автопроиз­водители всему научатся и порвут рынок. Правда, так говорят уже лет десять, а обещанного разрыва пока не произошло. Может быть, семь следующих моделей, которые должны появиться в России до конца года, смогут сделать это?

GAC GS5

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Прежде всего посмотрим на авто­мобили, которые начали продаваться буквально на днях. Первый в списке — компактный кроссовер GAC GS5, который составит компанию громадному GS8 и семи­местному минивэну GN8.

На российском рынке GS5 доступен в четырёх комплектациях. Цены начинаются от 1 499 900 рублей и заканчи­ваются на 1 849 900 ₽. Уже в базовой версии Comfort кроссовер оснащается музыкой с Bluetooth и системой помощи на подъёме и спуске. Топовый вариант Premium предлагает и систему удер­жания в полосе, и камеры кругового обзора, и мульти­медийную систему с 10,1-дюймовым экраном на мотив последнего S-класса, а также шестиступен­чатый «автомат» Aisin.

Альтернатива автоматической трансмиссии — шестиступен­чатая «механика». Однако тип привода или двигатель безальтер­нативны — передние ведущие колёса и полутора­литровый мотор мощностью 137 лошадиных сил.

Компания GAC позиционирует GS5 как конкурента Hyundai Tucson, Toyota RAV4 и Haval F7. Поборется?

Сможет GAC GS5 победить именитых конкурентов?

JAC iEV7S

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Ещё одна машина, презентация которой на россий­ском рынке только-только отгремела, — электрокар iEV7S от компании JAC. Но не стоит думать, что это очередное пластиковое недоразуме­ние с AliExpress.

iEV7S — серьёзная техника, созданная компанией, которая частично принад­лежит Volkswagen. Поставлять JAC к нам будут с пред­приятия в Казах­стане, причём беспошлинно — спасибо единому таможенному простран­ству. Однако даже это обстоятель­ство не сделало JAC доступным для широких слоёв населения: цена на хэтчбек составляет 2 299 000 рублей, и это, мягко говоря, не очень народно.

В эту сумму входят 170 милли­метров дорожного просвета, четыре стекло­подъёмника, две подушки безопас­ности, климат-контроль с системой очистки воздуха, головное устрой­ство с восьми­дюймовым сенсорным экраном, USB и Bluetooth, круиз-контроль, камеры кругового обзора и, конечно же, экологичная силовая установка, состоящая из одного электро­мотора на передней оси (115 л.с., 270 Н·м) и блока аккуму­ляторных батарей Samsung ёмкостью 39 кВт·ч. С ней iEV7S может разгоняться до 100 километров в час за 12 секунд, набирать скорость до 130 километров в час и проезжать на одном заряде около 250–300 километров.

Модель предлагается в единственной комплектации. Но вряд ли её ждёт оглуши­тельный успех с такой-то ценой.

JAC S7

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До наступления 2021-го компания JAC должна представить в России ещё одну новинку, но более привычную — с бензиновым мотором. Речь идёт о кроссовере S7.

Причём под именем S7 у нас будут продавать не тот же самый JAC S7, который в Китае можно приобрести с 2017 года. У нас такое название дадут вседорожнику X7, премьера которого прошла в апреле 2020-го. Хотя изначально планиро­вались поставки именно оригиналь­ного S7. Но потом случилась пандемия.

О том, что дебют S7 состоится совсем скоро, свидетель­ствуют и шпионские фото­графии с серти­фикаци­онных тестов, и периодически возникающие в интернете утечки. Известно, что модель у нас предложат как с механической, так и с роботи­зиро­ванной коробкой передач, однако мотор будет всего один. Скорее всего, наддувный полутора­литровый двигатель мощностью 174 лошадиные силы, которые ставят на JAC X7 в Китае. С приводом тоже не разгуляешься: только передний.

В Китае Х7 стоит от 89,8 до 119,8 тысячи юаней или где-то от миллиона рублей. Какой будет цена в России, пока непонятно.

FAW T77

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Ещё один кроссовер, который удалось запечатлеть на серти­фикаци­онных испытаниях, — FAW T77. Причём в двух экзем­плярах сразу.

Как и в случае с S7, конкретной информации о модели почти нет. Но вряд ли китайцы полностью перетряхнут версии для россий­ского рынка. Таким образом, Т77, скорее всего, получит 1,2-литровый турбо­мотор мощностью 143 лошадиные силы, а также две коробки передач на выбор — пятиступен­чатую «механику» и семиступен­чатый «робот» с двумя сцеплениями.

В список опций Т77 войдут панорамная крыша, мульти­медийка с сенсорным экраном, климат-контроль, камеры кругового обзора и, если повезёт, даже голо­графи­ческий помощник. Знать бы ещё, сколько всё это будет стоить. Но, поскольку до премьеры остаётся не так много времени (скорые продажи Т77 в России были анонсиро­ваны ещё в январе), жить в неведении нам недолго.

WEY VV7

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Недалёк тот час, когда в салоны поступит и WEY VV7 — кроссовер премиального подразде­ления марки Great Wall. Машину уже видели возле завода Haval под Тулой, и вряд ли кроссовер туда случайно занесло.

В Китае WEY VV7 продаётся с 2017 года, причём как с бензино­вым мотором, так и с гибридной силовой установкой. К нам, скорее всего, доберётся лишь бензиновый вариант с турбиро­ванной «четвёркой» мощностью 227 лошадиных сил (да и ту, скорее всего, дефорсируют), семиступен­чатым «роботом» с двумя сцепле­ниями и передним приводом.

Зато оснащение у VV7 должно быть вполне премиальным: панорамная крыша, трёхзонный климат-контроль, камеры кругового обзора, система удер­жания авто­мобиля в полосе. Если цена окажется ниже, чем у корейских и японских конкурентов, то шанс встретить такой авто­мобиль в пробке будет немаленький. В России вседорожник стоит ждать в конце осени — начале зимы.

Geely FY11

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На российском сайте компании Geely есть интересная вкладка — «Новые модели». И на картинке у виртуальной кнопки явно нарисовано нечто купеобразное.

Всё дело в том, что до конца текущего года китайцы должны привезти к нам относи­тельно недорогой кроссовер с покатой линией крыши — модель FY11, которая на нашем рынке, согласно официальному заявлению, будет называться по-другому.

FY11 построен на модульной платформе CMA (Compact Modular Architecture) и является ближайшим родствен­ником Volvo XC40. По своим габаритам китайское купе повышенной проходи­мости будет чуть крупнее кроссовера Atlas. И заметно техно­логичнее едва ли не всех родствен­ников: матричные фары, которые могут менять форму светового пучка, мульти­медийная система с сенсорным экраном высокого разрешения, полностью цифровая приборная панель — это далеко не весь список плюшек. В списке опций ещё и панорамная крыша, адаптивный круиз-контроль, а также кожаная отделка салона.

Пока неизвестно, с какими моторами FY11 попадёт в Россию (вероятно, в гамме окажется «турбо­четвёрка» 2.0), но, скорее всего, несмотря на схожий форм-фактор, это будет не конкурент Аркане. Потому что... будет дороже! В Китае модель стоит от 135 800 до 216 800 юаней (1,6–2,5 миллиона рублей). Добавьте пошлины или расходы на локализацию — получите не самый гуманный ценник.

CheryExeed TXL

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Россия станет вторым рынком в мире, на котором будут представ­лены авто­мобили премиального суббренда Chery — Exceed. И первой ласточкой Exceed в РФ станет TXL, близкий по габаритам к Kia Sorento Prime.

Хотя в Китае модель уже успела обновиться, к нам TXL попадёт ещё в перво­начальном варианте. Случиться это событие должно совсем скоро: старт продаж модели был заплани­рован на третий квартал нынешнего года. Впрочем, ограни­чения, вызванные коронавирусом, вполне могли сдвинуть дату премьеры на более поздний срок.

Мотор для TXL предложен только один — рядный, четырёх­цилиндровый, турбиро­ванный. Его мощность составляет 186 лошадиных сил, а крутящий момент – 275 Н·м. Коробка передач тоже безальтер­нативная — семиступен­чатый «робот» с двумя сцепле­ниями. А вот привод может быть как передним, так и полным — всё зависит от комплектации.

Она, кстати, может включать в себя и панорамную крышу, и полностью свето­диодную оптику, и электро­приводы сидений с багажником. Всё-таки премиальный статус обязывает. Пока неизвестно, сколько всё это велико­лепие будет стоить. Скорее всего, недешёво: премиум ведь!

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