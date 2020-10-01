Семь китайских новинок для России: они приедут уже в 2020 году
Алексей Олефиренко
Мы продолжаем проверять гипотезу о том, что вот-вот китайские автопроизводители всему научатся и порвут рынок. Правда, так говорят уже лет десять, а обещанного разрыва пока не произошло. Может быть, семь следующих моделей, которые должны появиться в России до конца года, смогут сделать это?
GAC GS5
Прежде всего посмотрим на автомобили, которые начали продаваться буквально на днях. Первый в списке — компактный кроссовер GAC GS5, который составит компанию громадному GS8 и семиместному минивэну GN8.
На российском рынке GS5 доступен в четырёх комплектациях. Цены начинаются от
Альтернатива автоматической трансмиссии — шестиступенчатая «механика». Однако тип привода или двигатель безальтернативны — передние ведущие колёса и полуторалитровый мотор мощностью 137 лошадиных сил.
Компания GAC позиционирует GS5 как конкурента Hyundai Tucson, Toyota RAV4 и Haval F7. Поборется?
Сможет GAC GS5 победить именитых конкурентов?
JAC iEV7S
Ещё одна машина, презентация которой на российском рынке только-только отгремела, — электрокар iEV7S от компании JAC. Но не стоит думать, что это очередное пластиковое недоразумение с AliExpress.
iEV7S — серьёзная техника, созданная компанией, которая частично принадлежит Volkswagen. Поставлять JAC к нам будут с предприятия в Казахстане, причём беспошлинно — спасибо единому таможенному пространству. Однако даже это обстоятельство не сделало JAC доступным для широких слоёв населения: цена на хэтчбек составляет
В эту сумму входят 170 миллиметров дорожного просвета, четыре стеклоподъёмника, две подушки безопасности, климат-контроль с системой очистки воздуха, головное устройство с восьмидюймовым сенсорным экраном, USB и Bluetooth, круиз-контроль, камеры кругового обзора и, конечно же, экологичная силовая установка, состоящая из одного электромотора на передней оси (115 л.с., 270 Н·м) и блока аккумуляторных батарей Samsung ёмкостью 39 кВт·ч. С ней iEV7S может разгоняться до 100 километров в час за 12 секунд, набирать скорость до 130 километров в час и проезжать на одном заряде около 250–300 километров.
Модель предлагается в единственной комплектации. Но вряд ли её ждёт оглушительный успех с такой-то ценой.
JAC S7
До наступления 2021-го компания JAC должна представить в России ещё одну новинку, но более привычную — с бензиновым мотором. Речь идёт о кроссовере S7.
Причём под именем S7 у нас будут продавать не тот же самый JAC S7, который в Китае можно приобрести с 2017 года. У нас такое название дадут вседорожнику X7, премьера которого прошла в апреле
О том, что дебют S7 состоится совсем скоро, свидетельствуют и шпионские фотографии с сертификационных тестов, и периодически возникающие в интернете утечки. Известно, что модель у нас предложат как с механической, так и с роботизированной коробкой передач, однако мотор будет всего один. Скорее всего, наддувный полуторалитровый двигатель мощностью 174 лошадиные силы, которые ставят на JAC X7 в Китае. С приводом тоже не разгуляешься: только передний.
В Китае Х7 стоит от 89,8 до 119,8 тысячи юаней или где-то от миллиона рублей. Какой будет цена в России, пока непонятно.
FAW T77
Ещё один кроссовер, который удалось запечатлеть на сертификационных испытаниях, — FAW T77. Причём в двух экземплярах сразу.
Как и в случае с S7, конкретной информации о модели почти нет. Но вряд ли китайцы полностью перетряхнут версии для российского рынка. Таким образом, Т77, скорее всего, получит 1,2-литровый турбомотор мощностью 143 лошадиные силы, а также две коробки передач на выбор — пятиступенчатую «механику» и семиступенчатый «робот» с двумя сцеплениями.
В список опций Т77 войдут панорамная крыша, мультимедийка с сенсорным экраном, климат-контроль, камеры кругового обзора и, если повезёт, даже голографический помощник. Знать бы ещё, сколько всё это будет стоить. Но, поскольку до премьеры остаётся не так много времени (скорые продажи Т77 в России были анонсированы ещё в январе), жить в неведении нам недолго.
WEY VV7
Недалёк тот час, когда в салоны поступит и WEY VV7 — кроссовер премиального подразделения марки Great Wall. Машину уже видели возле завода Haval под Тулой, и вряд ли кроссовер туда случайно занесло.
В Китае WEY VV7 продаётся с 2017 года, причём как с бензиновым мотором, так и с гибридной силовой установкой. К нам, скорее всего, доберётся лишь бензиновый вариант с турбированной «четвёркой» мощностью 227 лошадиных сил (да и ту, скорее всего, дефорсируют), семиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями и передним приводом.
Зато оснащение у VV7 должно быть вполне премиальным: панорамная крыша, трёхзонный климат-контроль, камеры кругового обзора, система удержания автомобиля в полосе. Если цена окажется ниже, чем у корейских и японских конкурентов, то шанс встретить такой автомобиль в пробке будет немаленький. В России вседорожник стоит ждать в конце осени — начале зимы.
Geely FY11
На российском сайте компании Geely есть интересная вкладка — «Новые модели». И на картинке у виртуальной кнопки явно нарисовано нечто купеобразное.
Всё дело в том, что до конца текущего года китайцы должны привезти к нам относительно недорогой кроссовер с покатой линией крыши — модель FY11, которая на нашем рынке, согласно официальному заявлению, будет называться по-другому.
FY11 построен на модульной платформе CMA (Compact Modular Architecture) и является ближайшим родственником Volvo XC40. По своим габаритам китайское купе повышенной проходимости будет чуть крупнее кроссовера Atlas. И заметно технологичнее едва ли не всех родственников: матричные фары, которые могут менять форму светового пучка, мультимедийная система с сенсорным экраном высокого разрешения, полностью цифровая приборная панель — это далеко не весь список плюшек. В списке опций ещё и панорамная крыша, адаптивный круиз-контроль, а также кожаная отделка салона.
Пока неизвестно, с какими моторами FY11 попадёт в Россию (вероятно, в гамме окажется «турбочетвёрка» 2.0), но, скорее всего, несмотря на схожий форм-фактор, это будет не конкурент Аркане. Потому что... будет дороже! В Китае модель стоит от 135 800 до 216 800 юаней (1,6–2,5 миллиона рублей). Добавьте пошлины или расходы на локализацию — получите не самый гуманный ценник.
CheryExeed TXL
Россия станет вторым рынком в мире, на котором будут представлены автомобили премиального суббренда Chery — Exceed. И первой ласточкой Exceed в РФ станет TXL, близкий по габаритам к Kia Sorento Prime.
Хотя в Китае модель уже успела обновиться, к нам TXL попадёт ещё в первоначальном варианте. Случиться это событие должно совсем скоро: старт продаж модели был запланирован на третий квартал нынешнего года. Впрочем, ограничения, вызванные коронавирусом, вполне могли сдвинуть дату премьеры на более поздний срок.
Мотор для TXL предложен только один — рядный, четырёхцилиндровый, турбированный. Его мощность составляет 186 лошадиных сил, а крутящий момент – 275 Н·м. Коробка передач тоже безальтернативная — семиступенчатый «робот» с двумя сцеплениями. А вот привод может быть как передним, так и полным — всё зависит от комплектации.
Она, кстати, может включать в себя и панорамную крышу, и полностью светодиодную оптику, и электроприводы сидений с багажником. Всё-таки премиальный статус обязывает. Пока неизвестно, сколько всё это великолепие будет стоить. Скорее всего, недешёво: премиум ведь!