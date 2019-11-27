Посмотрите, как проверяют китайские Теслы в глубоком броде

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В Китае сделали самую лёгкую Tesla Model S в мире
Неуправляемый Porsche врезался в стену музея Porsche
Николай Андреев
В Сети появился ролик, показывающий, как проверяют на герметичность электрической системы только что собранные электромобили Tesla Model 3 на заводе Gigafactory 3 в Шанхае. Для этого на территории предприятия построили большую «ванну» с водой.
В настоящее время на заводе Gigafactory 3 в Китае завершается выпуск пробной партии из 6000 электромобилей. Полноценный запуск запланирован на 2020 год – на предприятии планируется собирать 250 тысяч электромобилей в год. Ещё через два года завод выйдет на полную мощность в 500 тысяч машин в год.