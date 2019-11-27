Посмотрите, как проверяют китайские Теслы в глубоком броде

В настоящее время на заводе Gigafactory 3 в Китае завершается выпуск пробной партии из 6000 электромобилей. Полноценный запуск запланирован на 2020 год – на предприятии планируется собирать 250 тысяч электромобилей в год. Ещё через два года завод выйдет на полную мощность в 500 тысяч машин в год.