Китайцам дадут денег, чтобы они покупали новые машины
Николай Андреев
В Китае начали постепенно снимать жёсткие ограничения, вызванные эпидемией коронавируса. Вместе с этим власти стали вводить меры поддержки спроса, в том числе на автомобили.
Как сообщает CNN, в десятках городов Китая при покупке нового автомобиля власти субсидируют 1400 долларов (104 тысяч рублей). Позже аналогичные выплаты появятся во всех регионах. В крупнейших городах также временно отменили ограничения на выдачу номерных знаков, которые вводили ранее для сдерживания роста автопарка. Вдобавок в Пекине на два года продлили действие субсидий и налоговых льгот для электромобилей и подзаряжаемых гибридов.
Однако экономист Алисия Гарсия-Эрреро считает, что такие меры помогут лишь отчасти. Быстрому восстановлению помешают рост цен на недвижимость в Китае, а также ухудшившиеся ранее условия по автокредитам.
В феврале из-за коронавируса продажи новых легковых автомобилей в Китае упали сразу на 81% — продали всего 236,7 тысячи машин. С начала 2020 года спрос просел на 43% (1,917 миллиона экземпляров).