Найден Land Cruiser, угнанный в Москве 18 лет назад

Китайцам дадут денег, чтобы они покупали новые машины

Новости

Николай Андреев

В Китае начали постепенно снимать жёсткие ограни­чения, вызванные эпидемией корона­ви­руса. Вместе с этим власти стали вводить меры поддержки спроса, в том числе на автомобили.

  • Как сообщает CNN, в десятках городов Китая при покупке нового автомо­биля власти субсиди­руют 1400 долларов (104 тысяч рублей). Позже аналогичные выплаты появятся во всех регионах. В крупнейших городах также временно отменили ограни­чения на выдачу номерных знаков, которые вводили ранее для сдержи­вания роста автопарка. Вдобавок в Пекине на два года продлили действие субсидий и налоговых льгот для электро­мобилей и подзаряжаемых гибридов.

  • Однако экономист Алисия Гарсия-Эрреро считает, что такие меры помогут лишь отчасти. Быстрому восстанов­лению помешают рост цен на недвижи­мость в Китае, а также ухудшив­шиеся ранее условия по автокредитам.

  • В феврале из-за коронавируса продажи новых легковых авто­мо­билей в Китае упали сразу на 81% — продали всего 236,7 тысячи машин. С начала 2020 года спрос просел на 43% (1,917 миллиона экземпляров).

Нужно ли субсидировать покупку новых машин?

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