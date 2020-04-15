Китайцам дадут денег, чтобы они покупали новые машины

Как сообщает CNN, в десятках городов Китая при покупке нового автомо­биля власти субсиди­руют 1400 долларов (104 тысяч рублей). Позже аналогичные выплаты появятся во всех регионах. В крупнейших городах также временно отменили ограни­чения на выдачу номерных знаков, которые вводили ранее для сдержи­вания роста автопарка. Вдобавок в Пекине на два года продлили действие субсидий и налоговых льгот для электро­мобилей и подзаряжаемых гибридов.