Пять не кроссоверов из Китая, которые можно купить в России

С тех пор, как крупнейший бренд из Гуанчжоу добрался до россий­ского рынка, прошло уже около двух лет. Первенцем от GAC стал кроссовер GS8, которым китайцы хотели ударить по Kia Sorento Prime, Mazda CX-9 и Toyota Highlander. Второй моделью — GN8 — компания целилась в таких сопер­ников, как VW Multivan, Hyundai H-1 и уже ушедший с нашего рынка Chrysler Pacifica.

Семиместный минивэн построен на общей с кроссовером платформе и оснащён таким же двух­литровым 190-сильным турбо­мотором, что и GS8. О полном приводе не стоит и мечтать, зато в салоне, как это принято в бизнес-вэнах, можно вытянуть ноги и хорошенько расслабиться.

Средний ряд GS8 реализован в виде раздель­ных кресел-оттоманок с целым множе­ством индивиду­альных настроек и массажем, а в задней части распо­ложена вполне обитаемая «галёрка». Цены на GN8 не назвать копеечными: наименее укомплекто­ванная версия стоит 2,7 млн. ₽, а за топ-вариант китайцы просят около трёх с поло­виной миллионов. Но в сравнении с сопер­никами гуандунский «вагон» выглядит выгодным приобретением.

GAC GN8 на Авто.ру