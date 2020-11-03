Пять не кроссоверов из Китая, которые можно купить в России
Константин Новацкий
В последнее время мы много слышим о китайских кроссоверах. Новенькие «паркетники» есть у всех марок — от Geely до Haval. Поэтому премьеры обычных легковушек, вроде JAC J7, вызывают логичный интерес: а остались ли ещё в России машины из Китая, которые не поддались внедорожной моде? Остались! И вот несколько тому доказательств.
JAC J7
Чем новенький лифтбек казахской сборки может привлечь российского покупателя помимо симпатичного кузова работы экс-дизайнера Maserati и (предположительно) доступной цены? Например, стильным салоном, в котором можно встретить кожаную отделку, большой вертикальный медиадисплей, цифровой щиток приборов, заднюю камеру и, например, саунд-систему с шестью динамиками.
К ноябрю, когда компания JAC официально объявит старт продаж «джей-севена», модель будет доступна с одним 1,5-литровым турбомотором и двумя трансмиссиями на выбор («механика» или вариатор). Судя по тому, что у себя на родине лифтбек оценивается в эквивалент миллиона рублей, российский прайс должен получиться весьма любопытным.
JAC iEV7S
И снова трёхбуквенная марка из китайского Хэфэя. Стоит знать, что пока желтела листва и опускались столбики термометров, в России успел появиться новенький электрокар, причём в форм-факторе хэтчбека. Новинка под названием — а скорее аббревиатурой — iEV7S была представлена в конце сентября, причём сразу с рублёвым ценником в
В движение iEV7S (в JAC определённо любят семёрки!) приводится синхронным электромотором мощностью 115 лошадиных сил (270 Нм тяги), а литий-ионная батарея на 39 киловатт-час обеспечивает до 280 километров пробега. Для сравнения, присутствовавший в России хэтч Kia Soul EV (помните такую «электричку»?) выдавал 110 сил и 250 километров на одной зарядке. Правда, «максималка» Soul была повыше: 145 километров в час против 130 у новенького электро-JAC.
Geely GS
Кажется, что с уходом из России бизнес-седана Emgrand модельная гамма Geely стала сплошь кроссоверной. Однако, приглядевшись, можно заметить, что из стройного ряда приподнятых паркетников выбивается малютка GS — стопроцентный хэтчбек, который пытается казаться брутальным и внедорожным.
Помимо симпатичной внешности, оформленной экс-дизайнером Volvo Питером Хорбери, у Geely GS имеется современный и неплохо гаджетизированный интерьер с шестью динамиками, восьмидюймовым медиацентром, задней камерой и круиз-контролем. Покупателю доступны два уровня оснащения, пара коробок передач (механическая или роботизированная), но лишь один мотор объёмом 1,8 литра и мощностью 133 «лошади». Но и цена не пугающая — 1,099 млн рублей за базовую версию.
Geely GS на Авто.ру
GAC GN8
С тех пор, как крупнейший бренд из Гуанчжоу добрался до российского рынка, прошло уже около двух лет. Первенцем от GAC стал кроссовер GS8, которым китайцы хотели ударить по Kia Sorento Prime, Mazda
Семиместный минивэн построен на общей с кроссовером платформе и оснащён таким же двухлитровым 190-сильным турбомотором, что и GS8. О полном приводе не стоит и мечтать, зато в салоне, как это принято в бизнес-вэнах, можно вытянуть ноги и хорошенько расслабиться.
Средний ряд GS8 реализован в виде раздельных кресел-оттоманок с целым множеством индивидуальных настроек и массажем, а в задней части расположена вполне обитаемая «галёрка». Цены на GN8 не назвать копеечными: наименее укомплектованная версия стоит
GAC GN8 на Авто.ру
Lifan Murman
У 4,8-метрового седана на редкость лаконичная европейская внешность, и это даже подкупает. В остальном Murman на нашем рынке оказался в незавидном положении модели, окружённой кроссоверами, притом не шибко раскрученными. Вдобавок сама марка Lifan долго и упорно держалась за жизнь, пока всё не закончилось — марка начала процедуру банкротства и поиска стратегических партнёров. Печаль? Тогда добавим позитива.
Сам четырёхдверный Murman весьма неплох. Помимо внешности с явными отсылками к дизайну Audi бизнес-седан может предложить двухцветный салон с кожаной и псевдодеревянной отделкой, медиасистему с камерой заднего вида, климат-контроль и подкапотный 128-сильный «атмосферник» объёмом 1,8 литра — правда, в паре с механической коробкой передач. В этом смысле «бизнеса» машине как-то недосыпали. Зато топовая версия Prestige стоила удивительные
Lifan Murman на Авто.ру
Lifan X50
Кросс-хэтч того же бренда из Чунцина выглядит неплохой альтернативой Lada Xray, Renault Sandero и Kia Rio X Line. Прежде всего — в вопросе цены, поскольку топовый X50 Luxury с 1,5-литровой 103-сильной «четвёркой», бесступенчатым вариатором и типа кожаным салоном оценён российским офисом Lifan в 770 тысяч рублей. За схожие деньги Kia готова предложить лишь базовый Picanto с литровым моторчиком и тканевым интерьером. И уж совсем бюджетным выглядит минимально оснащённый вариант X50 Lifan с тем же двигателем и пятиступенчатой «механикой» — такой хэтчбек в версии Comfort стоит 690 000 рублей.