Я ухожу! Автомобили, которые покинули Россию в 2020 году

Пять не кроссоверов из Китая, которые можно купить в России

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Константин Новацкий

В последнее время мы много слышим о китайских кроссоверах. Новенькие «паркетники» есть у всех марок — от Geely до Haval. Поэтому премьеры обычных легковушек, вроде JAC J7, вызывают логичный интерес: а остались ли ещё в России машины из Китая, которые не поддались внедорожной моде? Остались! И вот несколько тому доказательств.

JAC J7

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Чем новенький лифтбек казахской сборки может привлечь россий­ского покупателя помимо симпатичного кузова работы экс-дизайнера Maserati и (предполо­жительно) доступной цены? Например, стильным салоном, в котором можно встретить кожаную отделку, большой вертикальный медиа­дисплей, цифровой щиток приборов, заднюю камеру и, например, саунд-систему с шестью динамиками.

К ноябрю, когда компания JAC официально объявит старт продаж «джей-севена», модель будет доступна с одним 1,5-литровым турбо­мотором и двумя трансмис­сиями на выбор («механика» или вариатор). Судя по тому, что у себя на родине лифтбек оцени­вается в экви­валент миллиона рублей, россий­ский прайс должен получиться весьма любопытным.

JAC iEV7S

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И снова трёхбуквенная марка из китайского Хэфэя. Стоит знать, что пока желтела листва и опускались столбики термо­метров, в России успел появиться новенький электрокар, причём в форм-факторе хэтчбека. Новинка под названием — а скорее аббре­виатурой — iEV7S была пред­став­лена в конце сентября, причём сразу с рублёвым ценником в 2 299 000 ₽.

В движение iEV7S (в JAC определённо любят семёрки!) приводится синхронным электро­мотором мощностью 115 лошадиных сил (270 Нм тяги), а литий-ионная батарея на 39 киловатт-час обеспе­чивает до 280 кило­метров пробега. Для сравнения, присут­ство­вавший в России хэтч Kia Soul EV (помните такую «электричку»?) выдавал 110 сил и 250 кило­метров на одной зарядке. Правда, «максималка» Soul была повыше: 145 кило­метров в час против 130 у новень­кого электро-JAC.

Geely GS

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Кажется, что с уходом из России бизнес-седана Emgrand модельная гамма Geely стала сплошь кроссоверной. Однако, приглядев­шись, можно заметить, что из стройного ряда приподнятых паркет­ников выбивается малютка GS — стопро­центный хэтчбек, который пытается казаться брутальным и внедорожным.

Помимо симпатичной внешности, оформ­ленной экс-дизайнером Volvo Питером Хорбери, у Geely GS имеется современный и неплохо гаджети­зиро­ванный интерьер с шестью динамиками, восьми­дюймовым медиа­центром, задней камерой и круиз-контролем. Покупателю доступны два уровня оснащения, пара коробок передач (механиче­ская или роботизи­рованная), но лишь один мотор объёмом 1,8 литра и мощностью 133 «лошади». Но и цена не пугающая — 1,099 млн рублей за базовую версию.

Geely GS на Авто.ру

GAC GN8

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С тех пор, как крупнейший бренд из Гуанчжоу добрался до россий­ского рынка, прошло уже около двух лет. Первенцем от GAC стал кроссовер GS8, которым китайцы хотели ударить по Kia Sorento Prime, Mazda CX-9 и Toyota Highlander. Второй моделью — GN8 — компания целилась в таких сопер­ников, как VW Multivan, Hyundai H-1 и уже ушедший с нашего рынка Chrysler Pacifica.

Семиместный минивэн построен на общей с кроссовером платформе и оснащён таким же двух­литровым 190-сильным турбо­мотором, что и GS8. О полном приводе не стоит и мечтать, зато в салоне, как это принято в бизнес-вэнах, можно вытянуть ноги и хорошенько расслабиться. 

Средний ряд GS8 реализован в виде раздель­ных кресел-оттоманок с целым множе­ством индивиду­альных настроек и массажем, а в задней части распо­ложена вполне обитаемая «галёрка». Цены на GN8 не назвать копеечными: наименее укомплекто­ванная версия стоит 2,7 млн. ₽, а за топ-вариант китайцы просят около трёх с поло­виной миллионов. Но в сравнении с сопер­никами гуандунский «вагон» выглядит выгодным приобретением.

GAC GN8 на Авто.ру

Lifan Murman

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У 4,8-метрового седана на редкость лаконичная европейская внешность, и это даже подкупает. В остальном Murman на нашем рынке оказался в незавидном положении модели, окружённой крос­соверами, притом не шибко раскру­ченными. Вдобавок сама марка Lifan долго и упорно держалась за жизнь, пока всё не закон­чилось — марка начала процедуру банкрот­ства и поиска стратеги­ческих партнёров. Печаль? Тогда добавим позитива.

Сам четырёхдверный Murman весьма неплох. Помимо внешности с явными отсылками к дизайну Audi бизнес-седан может предложить двух­цветный салон с кожаной и псевдо­деревянной отделкой, медиа­систему с камерой заднего вида, климат-контроль и подкапотный 128-сильный «атмо­сферник» объёмом 1,8 литра — правда, в паре с механиче­ской коробкой передач. В этом смысле «бизнеса» машине как-то недо­сыпали. Зато топовая версия Prestige стоила удивитель­ные 1 069 900 рублей — и такие машины ещё можно найти в продаже. Неплохо?

Lifan Murman на Авто.ру

Lifan X50

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Кросс-хэтч того же бренда из Чунцина выглядит неплохой альтер­нативой Lada Xray, Renault Sandero и Kia Rio X Line. Прежде всего — в вопросе цены, поскольку топовый X50 Luxury с 1,5-литровой 103-сильной «четвёркой», бесступен­чатым вариатором и типа кожаным салоном оценён российским офисом Lifan в 770 тысяч рублей. За схожие деньги Kia готова предложить лишь базовый Picanto с литровым мотор­чиком и тканевым интерьером. И уж совсем бюджетным выглядит минимально оснащённый вариант X50 Lifan с тем же двигателем и пятиступен­чатой «механикой» — такой хэтчбек в версии Comfort стоит 690 000 рублей.

Lifan X50 на Авто.ру

Машина из Китая должна быть…

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